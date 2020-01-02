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 Слідчі з порушеннями проводять експеримент у справі про вбивство Шеремета, - адвокат підозрюваної Кузьменко. ВIДЕО

Захисник підозрюваної у вбивстві журналіста Шеремета дитячого кардіохірурга Кузьменко Влад Добош стверджує, що правоохоронці з порушеннями проводять слідчий експеримент.

Про це він заявив у відео, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Добоша, правоохоронці не надали захисту матеріали справи - адвокату не відкрили відео, за яким мають проводити експеримент.

"Я 26-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент я тільки "за" проводити, тому що я про нього клопотав. Але він має бути проведений правильно. Знову ж таки, є прямим порушенням права на захист", - сказав він.

Адвокат зазначив, що йому важко уявити, як експеримент може бути реалізований без первинної інформації з відеокамер, "а хлопці є деякі в Харкові, і деякі не в місті. Тому як їм на 18.00 прибути на слідство - поняття не маю".

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На думку Добоша, слідчі зробили це навмисно, "щоб потім сказати: ось дивіться, адвокати зірвали слідчі дії".

"Насправді слідчий експеримент мав бути проведений о 02.40, оскільки вони задекларували, що люди на відео діяли саме тоді, щоб повністю відповідали час, освітлення і погода", - додав Добош.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168202
 
 
 Топ коментарі
 
"Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены", -
"Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической - никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом. Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом"
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дійсно.... була б відповідна людина, а кримінальна справа завжди знайдється
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Ну если вы считаете , что изменение в конституцию через ее нарушение это не узурпация тогда разговор закончен
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Но Овощ не своим указом ее изменил. Ее вернул КС Украины. И три года майданный Генпрокугог Юга как в рот воды набрал в этой теме.....
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Когда Янукович менял форму правления узурпировав власть вас мало интересовала конституция.
И тут внезапно...
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Я что то не помню, что судьям КС майданный Генпрокугог Юг
А алкаш претензии предьявил. Так, что не Овощ менял Конституцию.....
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А судьям прокурор может предъявлять претензии за судебные решения?
Это новый анекдот?
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Конечно может. В КК Украины там целый раздел. Учи матчасть, соевый....
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Я сижу на вокзале пишу с телефона. По памяти начинается с ст. 383 кк Украины Вынесение заведомо неправосудного решения...
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А кто решает что решение КС не правосудное?
Ты?
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Во. Для этого ваш майданный Генпрокугог Юга алкаш, сидел и бухал. А это его прямая работа.....
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Провели уже. Есть запись камеры в отличном качестве.

https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg

Этот?
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Та їм похрін. Чим вони гірші? "В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу"
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Ну вот как получается, что после обучения в наших юридических вузах обычные люди становятся в большинстве своем преступниками, садистами, ворами, бандитами и организаторами бандитских группировок??? Это я о мусорах, о судьях самых честных судов, о прокурорах типа Кулика, об исполнительной и пенитенциарной службе. Совпадение??? Кто пишет такие программы обучения и кто им преподает так, что выходят они в большинстве своем беспринципиальными и полностью бесчеловечными, а по народному - полным гавном?
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