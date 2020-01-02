 Слідчі з порушеннями проводять експеримент у справі про вбивство Шеремета, - адвокат підозрюваної Кузьменко. ВIДЕО

Про це він заявив у відео, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Добоша, правоохоронці не надали захисту матеріали справи - адвокату не відкрили відео, за яким мають проводити експеримент.
"Я 26-го подав клопотання про ознайомлення з матеріалами, слідчий розписався про отримання клопотання. Слідчий експеримент я тільки "за" проводити, тому що я про нього клопотав. Але він має бути проведений правильно. Знову ж таки, є прямим порушенням права на захист", - сказав він.
Адвокат зазначив, що йому важко уявити, як експеримент може бути реалізований без первинної інформації з відеокамер, "а хлопці є деякі в Харкові, і деякі не в місті. Тому як їм на 18.00 прибути на слідство - поняття не маю".
На думку Добоша, слідчі зробили це навмисно, "щоб потім сказати: ось дивіться, адвокати зірвали слідчі дії".
"Насправді слідчий експеримент мав бути проведений о 02.40, оскільки вони задекларували, що люди на відео діяли саме тоді, щоб повністю відповідали час, освітлення і погода", - додав Добош.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
И тут внезапно...
А алкаш претензии предьявил. Так, что не Овощ менял Конституцию.....
Это новый анекдот?
Ты?
https://www.aliexpress.com/item/32875695070.html
И даже размеры подозреваемого есть!
https://ae01.alicdn.com/kf/H386c23afe8064a34a3ff8f22cdd34518g.jpg
Этот?