 У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність

У Державному бюро розслідувань відповіли на звинувачення партії "Голос" у порушенні правил проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, у пресслужбі нагадали, що 27 грудня 2019 року набрав чинності новий закон про ДБР.

"Згідно з новою редакцією частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" типове положення про конкурсну комісію і порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань", - заявили в Бюро.

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Попередня редакція закону про ДБР передбачала, що Бюро має дотримуватися Типового порядку проведення конкурсу на посади, затвердженого Кабміном, зазначили в пресслужбі. Але ці правила не узгоджуються з новою редакцією закону про ДБР, і тому втратили силу.

Нагадаємо, 29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.

Нардепка Устінова заявила, що конкурс було оголошено з порушеннями. За її словами, на те, щоб зібрати пакет з 11 документів, кандидатам дали замість встановлених 14 днів тільки 5, 2 з яких - вихідні.

Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.