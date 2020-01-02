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 Політика України
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Все про:конкурс (508) ДБР (745) Голос партія (120)

 У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність

Колишній порядок проведення конкурсу для призначення на посади в ДБР втратив чинність. Тепер правила конкурсу визначає директор ДБР.

У Державному бюро розслідувань відповіли на звинувачення партії "Голос" у порушенні правил проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, у пресслужбі нагадали, що 27 грудня 2019 року набрав чинності новий закон про ДБР.

"Згідно з новою редакцією частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" типове положення про конкурсну комісію і порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань", - заявили в Бюро.

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Попередня редакція закону про ДБР передбачала, що Бюро має дотримуватися Типового порядку проведення конкурсу на посади, затвердженого Кабміном, зазначили в пресслужбі. Але ці правила не узгоджуються з новою редакцією закону про ДБР, і тому втратили силу.

Нагадаємо, 29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.

Нардепка Устінова заявила, що конкурс було оголошено з порушеннями. За її словами, на те, щоб зібрати пакет з 11 документів, кандидатам дали замість встановлених 14 днів тільки 5, 2 з яких - вихідні.

Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168201
 
 
 Топ коментарі
 
Ось так ! радійте! ми вас сделалі!
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Трубу ей богдан чистит , так что будет неё всё
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Прошлые правила утратили силу, значит зеленые играют по правилам Коломойши, то есть без правил.
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Так за це ви всі, 73/43%зебілів, гаоасували, в т.ч. тут, на цензорі
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Я за Зелю не голосовала и критикую всех, если есть за что. У меня кумиров нет. Не было в Украине еще ни разу нормального президента.
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ще раз: ви - гАлАсували по факту! Через вас - вся оця зелена шмаркля в державі!
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Еще раз, я критиковала и критикую всех, если они заслуживают критики. Это понятно? И Порошенко и Зеленский заслуживают критики и мало чем отличаются друг от друга, просто Зеля тупее, а Пэтя хитрее. И не через меня Зеленский у власти. За него я не голосовала. Если бы я избирала президента, то сегодня президентом был бы Гриценко или Кошулинский. В первом туре я голосовала за Гриценка,во втором туре ни за кого, так как не за кого было голосовать. Так что отвали моя черешня.)
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Хорошо.

За, что Вьі критиковали Порошенка ?
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Такие вопросы могут задавать только глубоко больные люди.)
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а вам, яка різниця? ви хотіли на тей конкурс?
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Треба і цим носки за 300 грн. купити і зарплати підвищити. Може хоч карманника спіймають. Не смішіть людей.
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«Петр Алексеевич, вы настоящий тупой осел. Непревзойденный. Это не фигурально. Именно настоящий, именно тупой и именно осел», - отметил он.
[[https://www.facebook.com/andrey.portnov.56/posts/139929980251527]]
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Зеленський з бандою адвокатів наразі стеле собі соломку щоб скористатися нею після закінчення своєї президентської каденції і не повторити нинішню долю порошенка.
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Хай награють собі на вирок
Вищого гатунку. Вони таке **********
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Не повторит, Зеле, возможно, придется записываться добровольцем в экспедицию на Марс.
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С того, что теперь на самом деле, а не зрада от ЮВТ, что всё подчиняется тому, кто поднял корки президента, но им не стал.
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ваша мисля, как всєгда нє понятна!
випіваєте?
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Не так много, чтобы тебе были понятны мои мысли.
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за рік маєте дуже сильні зміни - алкоголізм своє діло робить.
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Но до твоей стадии я ещё не дошел, чтобы быть тебе понятным. :D
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Ах, вот в чём дело. Двигаясь по твоему пути можно и до этого дойти. Так, что тебе придётся подождать, чтобы я стал на понятном тебе языке говорить. Только ты притормози и не уходи далеко вперёд, к гуталину, например.
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А Голос не в курсе был? В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу - Цензор.НЕТ 2870
А я то думаю, чего это ОПЗЖ и ЕС молчат!
Они просто хитрее оказались В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу - Цензор.НЕТ 2870
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В ЕС уже отвечали раньше "Закон о ГБР признан не конституционным и приводит к узурпации власти президентом". Еще раз нужно повторить. От того, ч при приеме в бордель меняются правила - он не перестает быть борделем.
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о конфискации наворованого и спешно переписаного на сынулю!

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ДБР починається з Злочинів!!! Нема віри конторі 'Рога-Копита'
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Зачекаємо десь з квартал... (Той, що три місяці, а не 95-й) В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу - Цензор.НЕТ 4900
Потім і будемо робити висновки...
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Якщо,човен роблять з лайна,то замість човна плистиме ... ,Зелене...
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Смешно смотреть на братьев наших зеленых, когда они пытаются своими лапками коснуться человека, который просто приказал бы их расстрелять.
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так ти тому і смієшся що багацький на хромосомки У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 8744
Порошенко настільки «сміливо» йшов парком в Чернігові, що його охороняли не менш двох тисяч поліцейських, як мінімум, з усієї області. Місце проведення акції заздалегідь було оточено в декілька рядів силовиками, тому «сміливий президент» міг витримати атаку військового підрозділу. Хоча до нього всього лише прийшли громадяни, що хотіли поставити питання про корупцію в оборонній сфері. Порошенко так захопився обзивати всіх, хто його критикує, або бодай просто задає питання, «руками Кремля», що скоро патріотами, за його версію, можна будет називати лише співробітників АП, родину Свинарчуків і кілька сотень порохоботів.
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в нас взагалі в державі не діють закони, а тільки призначення ОПи резидента мордору...І, виходячи, з виступу галабародьки без жодного атрибуту держави України, є запитання: чи є взагалі на сьогодняшній день Україна? Чи ми в переходній стадіїї улусу мордору?
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Закон в Україні покрився пліснявою і здох
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Констатую факт знищення Закона і заміни його анархічними "хотелками" узеленських.
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Если высший орган власти положил хер на законы - это и есть анархия.
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О чём Вы говорите!? Разве Голобородько не сказал зебилам, что будет исполнять законы, которые ему нравятся?
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Ну что вы? Любовница Портнова решает теперь как конкурс проводить, ну какая анархия?))
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Якщо,човен роблять з лайна,то замість човна плистиме ...
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Офигеть! Быстро же у Зеленского демонтировали все что с помпой продвигали "антикоррупционщики"- Соболев,Шаляпин,и другие. Ба! Да и сам Бутусов был в конкурсной комиссии по НАБУ! Теперь состав всех комиссий будет определяться самими ведомствами. И не удивлюсь если в составе оных опять будут - Соболев,Шабунин,а может и Бутусов..
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Анекдот часів французької революції:
В казематах революціонерів сидять французький рояліст-арістократ, англійський шпигун і єврей-банкир. Сидять чекають смертної кари.
Почули вони, що гільйотина зламалась.
Якобинці питають аристократа:
- Що ви виберете гільйотину, чи росстріл?
- Гільйотину!- мовив аристократ. Його відпускають, бо гільйотина зломана.
Те саме питають шпигуна, він так саме відповідає:
-Гільйотина!
І англієць на волі.
Питають єврея-банкіра:
-Гільйотина чи росстріл?
- Зачем ви мені пропонуєте гільйотину? Всі знають, що вона зламана!
Німа пауза. Банкіра росстріляли.
Висновок: професіоналізм сильніший за основний інстинкт.
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Зебилам плевать, главное чтобьі платежка за газ на 200 грн. меньше пришла
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Назад в прошлое, Время "Русского Мира" Януковича. Антимайдан победил.

""Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН" - хоть и преступник но был прав
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між іншим, на сайті Верховної Ради ніби-то скасований наказ Кабміну (на який посилається Венекдіктова, який ніби скасовано) є чинним.
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Правила гри в Напьорсток змінилися У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 1476
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Самая пісічька в том, что ето проізошло во врємя ігри.
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Та,я, про це.... Чапаєв зі змінними правилами У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 1909 В дитсадку зустрічалися подібні кретиноїди У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 1909
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так після свят баризі уже буде не до дитсадка)))і буде "чапаєв шоколядний"уже не недоторканий підпирати свою жопою стіну у кабінету слідчого..
У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 108
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Шо в особливо великих,зь конфіксацією нажитого нєпосільним й афільованих родичів У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 5978 Ой вєй Шоб я все життя таке бачив У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність - Цензор.НЕТ 5434
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але ж коли праффєсссара двіччі судимого шапкокрада бачив,так і конфіскацію ...хоч через референдум хоч через коліно..але тому бути!
як ото було ще і недавно:
""Отже, який висновок ми можемо зробити? Та один єдиний - голосуймо за Президента Ющенка, щоб потім не довелося чухати чуби і вкотре плакать, плакать. плакать, як цей набрід позасідає на всіх становищах в Україні. Це ж МАФІЯ!

Тільки Президент Ющенко може бути гарантом для розвитку Української України! Йдіть на вибори і голосуйте за нього, бо тільки ця Людина може зупинити Вону!""
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