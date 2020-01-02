 У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність

У Державному бюро розслідувань відповіли на звинувачення партії "Голос" у порушенні правил проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Так, у пресслужбі нагадали, що 27 грудня 2019 року набрав чинності новий закон про ДБР.
"Згідно з новою редакцією частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" типове положення про конкурсну комісію і порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань", - заявили в Бюро.
Попередня редакція закону про ДБР передбачала, що Бюро має дотримуватися Типового порядку проведення конкурсу на посади, затвердженого Кабміном, зазначили в пресслужбі. Але ці правила не узгоджуються з новою редакцією закону про ДБР, і тому втратили силу.
Нагадаємо, 29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.
Нардепка Устінова заявила, що конкурс було оголошено з порушеннями. За її словами, на те, щоб зібрати пакет з 11 документів, кандидатам дали замість встановлених 14 днів тільки 5, 2 з яких - вихідні.
За, что Вьі критиковали Порошенка ?
Классная фотка
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Вищого гатунку. Вони таке **********
випіваєте?
А я то думаю, чего это ОПЗЖ и ЕС молчат!
Они просто хитрее оказались
Потім і будемо робити висновки...
Порошенко настільки «сміливо» йшов парком в Чернігові, що його охороняли не менш двох тисяч поліцейських, як мінімум, з усієї області. Місце проведення акції заздалегідь було оточено в декілька рядів силовиками, тому «сміливий президент» міг витримати атаку військового підрозділу. Хоча до нього всього лише прийшли громадяни, що хотіли поставити питання про корупцію в оборонній сфері. Порошенко так захопився обзивати всіх, хто його критикує, або бодай просто задає питання, «руками Кремля», що скоро патріотами, за його версію, можна будет називати лише співробітників АП, родину Свинарчуків і кілька сотень порохоботів.
В казематах революціонерів сидять французький рояліст-арістократ, англійський шпигун і єврей-банкир. Сидять чекають смертної кари.
Почули вони, що гільйотина зламалась.
Якобинці питають аристократа:
- Що ви виберете гільйотину, чи росстріл?
- Гільйотину!- мовив аристократ. Його відпускають, бо гільйотина зломана.
Те саме питають шпигуна, він так саме відповідає:
-Гільйотина!
І англієць на волі.
Питають єврея-банкіра:
-Гільйотина чи росстріл?
- Зачем ви мені пропонуєте гільйотину? Всі знають, що вона зламана!
Німа пауза. Банкіра росстріляли.
Висновок: професіоналізм сильніший за основний інстинкт.
""Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН" - хоть и преступник но был прав
як ото було ще і недавно:
""Отже, який висновок ми можемо зробити? Та один єдиний - голосуймо за Президента Ющенка, щоб потім не довелося чухати чуби і вкотре плакать, плакать. плакать, як цей набрід позасідає на всіх становищах в Україні. Це ж МАФІЯ!
Тільки Президент Ющенко може бути гарантом для розвитку Української України! Йдіть на вибори і голосуйте за нього, бо тільки ця Людина може зупинити Вону!""