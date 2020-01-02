 Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

Про це йдеться в спільній заяві Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького і Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона. Заяву опублікована на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, яка спрямована на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті нацистського колаборанта Андрія Мельника, а також ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем расистської теорії української раси. Крім того, 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери", - сказано в заяві.
Ціхоцький і Ліон нагадують про своїх "братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України".
"Ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших Народів", - сказано в заяві.
Дипломати нагадали, що уряди їхніх країн роблять все можливе, щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни.
"Ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті", - підсумували автори заяви.
генералу Деникину копию прошения Лозовской городской управы на имя генерала
Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужaса говорить нельзя:
целыми улицами eвpeйские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин
изнacилoвaны, много yбитыx. Вначале мы склонны были считать это результатом
"упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что
скоро всё это пройдет. На самом же деле эти звepства и yжaсы решительно не проявляют
тенденции к прекращению". "Эти
зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении
пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов eвpeев буквально
выбрасывают в окна. Ни один eвpeй не может спастись. В лучшем случае он спасет
свою жизнь ценой огромного выкупа".
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Институт национальной памяти Польши (ИНП) оправдал польского антикоммуниста Ромуальда Райса, который был казнен в 1948 году за военные преступления, в частности массовый расстрел белорусов.
Во время Второй мировой Райс, получивший кличку "Бурый", служил в Армии Крайовой, а затем в составе незаконного вооруженного формирования в 1946-м действовал на востоке Польши. Его отряд сжег несколько деревень и убил 79 человек, в основном православных белорусов.
Ничё, нормально?... " И не холодно...".
свинюноворічного 2020 щура
Нейтральное значение в западнославянских и соседних языках
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением - в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
а взагалі похер що думають жиди і поляки
Нам своє робить
угу - судячи з демографії ми і самі себе подолаємо ... ((
А самі таємно святкують день народження Степана Андрійовича,хто маскує його під "Sylwestra" , а хто "пад новий ґод"! Як нап'ються то й святкують ,а потім як дізнаються чию днюху святкували то і починають повчати всіх ,а самі ж то зрадники ! День народження Бандери святкують і не жаль їм ні братів ні сестер, от така то малята політика ,ні честі,ні совісті ,самі інгтереси!
Срочно вернуть в паспорт графу национальность!!!
І нікого більше - Nie pozwalam!
Сихів 2020
@syhiv25
Яка різниця яке дерево якшо на ньому висить москаль.
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1]. Було насильно переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 людей (з них: 823 жінки, 27 священиків. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.), убито 655 чол., заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні. З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 357 бойових акцій, ліквідувала 1509 повстанців, знищила 1178 бункерів і криївок.[2]
Майже 13 мільйонів німців примусово виселили наприкінці Другої світової з територій, які нині належать Польщі та Чехії.
Думаю - весь мир ошибаться не может!
Obiekt przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie. Jego dewastacja rozpoczęła się w okresie późniejszym. W styczniu 1948 r. nieznani sprawcy "w poszukiwaniu złotych zębów" dwukrotnie rozkopali grób, w którym pochowano ofiary pogromu z 1905 r. Skradziono wiele nagrobków, m.in. obelisk z grobu ofiar pogromu białostockiego. Około 2 ha przeznaczono pod budowę osiedla domów jednorodzinnych.
Но, вєнц, єст про цо гадаць і нє застанавяць сє на байках історичних.
Як нєсьць такє бздури то лєпєй сьпєваць пйосенкі як
На уліце Пєрвше мая баба біє поліцая.
Раз ґо в дупе, раз ґо в яя - так сє біє поліцая.
І вшисткє слухаче билі би в сьвйонтечним настрою.
Каждая нация в своем государстве имеет право на свои правила!
А вот как Польша оказалась в такой компании, вопрос, не торчат ли за такой позицией уши расиянских чекистов?
А слова из песни - " а на джэвах замяст лисьци бэндом висець комунисьци" - так и остались голубой мечтой.