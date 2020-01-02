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 Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові

Глави дипломатичних відомств Польщі та Ізраїлю вважають образою вшанування Степана Бандери, Андрія Мельника, Івана і Юрія Липи Київською міською та Львівською обласною радами.

Про це йдеться в спільній заяві Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького і Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона. Заяву опублікована на сайті посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, яка спрямована на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті нацистського колаборанта Андрія Мельника, а також ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем расистської теорії української раси. Крім того, 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери", - сказано в заяві.

Ціхоцький і Ліон нагадують про своїх "братів та сестер, замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України".

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"Ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших Народів", - сказано в заяві.

Дипломати нагадали, що уряди їхніх країн роблять все можливе, щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни.

"Ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті", - підсумували автори заяви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168200
 
 
 Топ коментарі
 
Ми ж не забороняєм полякам шанувати Пілсудського, про Ізраіль взагалі мовчу.
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А ми ображені пам'ятниками Пілсудському.
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Вот бы они так заморачивались, как бы не оскорбить украинцев
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Почему дипломатические ведомства Израиля не возмущаются, что в россии в 2005 году на мемориальной доске увековечено имя Деникина? В свое время еврейская делегация представила
генералу Деникину копию прошения Лозовской городской управы на имя генерала
Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужaса говорить нельзя:
целыми улицами eвpeйские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин
изнacилoвaны, много yбитыx. Вначале мы склонны были считать это результатом
"упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что
скоро всё это пройдет. На самом же деле эти звepства и yжaсы решительно не проявляют
тенденции к прекращению". "Эти
зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении
пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов eвpeев буквально
выбрасывают в окна. Ни один eвpeй не может спастись. В лучшем случае он спасет
свою жизнь ценой огромного выкупа".
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Може би спочатку жиди вибачились за голодомор украінців? Кацапи, звичайно, сволота ще та, але натхненникамиголодомору украінців в 1932-33 роках таки були жиди. Хто хоче, нехай поцікавиться хто придумав "Торгсин" і хто в магазинах цього "Торгсину" вимінював золоті обручки і хрестики вмираючих з голоду украінських жінок на половинку буханки хліба. То лиш один злочин з маси інших, які творили жиди ураінцям. Сме тому Ізраіль і не визнає голодомор украінців, бо знає, що холокост жидів забрав менше жертв ніж вони вбили в украінському холокості.
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Правильно! Наступило и наше время предъявить претензии к Ж2е!..
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14,5 миллионов ж- идов делают погоду во всем мире, мал клоп, но вонюч
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А Украина и (вместо Беларуси), оскорблена чествованием "Бурого
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Институт национальной памяти Польши (ИНП) оправдал польского антикоммуниста Ромуальда Райса, который был казнен в 1948 году за военные преступления, в частности массовый расстрел белорусов.
Во время Второй мировой Райс, получивший кличку "Бурый", служил в Армии Крайовой, а затем в составе незаконного вооруженного формирования в 1946-м действовал на востоке Польши. Его отряд сжег несколько деревень и убил 79 человек, в основном православных белорусов.

Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2791

Ничё, нормально?... " И не холодно...".
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Посол Ізраїлю не оскорблен, що в Польщі офіційна назва особи єврейського походження - жид. А в Україні за таке слово, він верещить про антисемітизм як недорізана свиня.
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Фууу..., твої висловлювання якісь не кашерні...
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Шо значит, не кошерные? В польском языке нет евреев. Есть только жиды. С ударением на предпоследний слог.
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Циган почали називати ромами, навіть мадярота, яка ненавидить циган більше за нацистів, мабуть за те що ті такі ж чорні як і мадяри. Думаю у польській є слово єврей, навіть без наголосу, але історично саме у Польщі були самі великі і жорстокі єврейські погроми, а поляки дуже шанують свою історію і не бажають змінюватися...
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тре подарувати й2ому свиню новорічного 2020 щура

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Читаем Вики...
Нейтральное значение в западнославянских и соседних языках
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением - в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
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в поляків слово ЖИД не є образою
а взагалі похер що думають жиди і поляки
Нам своє робить Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2057
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евреи и поляки разлагают патриотизм и национализм в Украине. Украинцы не должны никого слушать, кроме себя и своих национальных интересов! Вся власть евреи и все они ворье во главе с главным евреем Украины - Коломойским. Это ворье выгнать бы из страны и поставить патриотов у власти, которые будут на благо страны все делать, а не грабить ее.
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Я теж кажу, при владі крадуть усі, але коли в Україні крадуть чужинці, це велике паскудство, я розумію що наш президент какаяразница повість что єму усе до задницы, українці мають з цим паскудством щось робити...
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Это все потому .что мы сейчас в сложной ситуации и слабые .потому Польша колотит имперские понты . и Израиль подлизывает ***** . Нам пофиг на их Пилсудского ,и пофиг на методы захвата земель Израилем . но и к нам не стоит лезть , это бесполезно ,затихнет -разгорится снова ! Слава ОУН - УПА !
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но и к нам не стоит лезть ...

угу - судячи з демографії ми і самі себе подолаємо ... ((
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зараз майже уся Европа себе демограф1чно долаэ , прир1ст за рахунок мавр1в .але це ще боком вил1зе .
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угу - от тільки причини в нас і в Європи зовсім різні ...
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У поляк . молдован . словаков . жителей стр балтии та же проблема . трудовая миграция .пмж .В меньшем обьеме , но причины теже .Допускаю .что у нас это это делают сознательно , опустить население до 15 -25 млн .
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Тема Пороха в демографічній кризі недостаньо розкрита, зелене. Повтори знову.
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Мабуть українці забули послів привідати з Днем народженням С Бандери Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 7777
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Понапиваються, мля на 1 січня і потім з опохмілу звіздять всяку хєрню. Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 360
А самі таємно святкують день народження Степана Андрійовича,хто маскує його під "Sylwestra" Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 4821 , а хто "пад новий ґод"! Як нап'ються то й святкують ,а потім як дізнаються чию днюху святкували Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 6646 то і починають повчати всіх ,а самі ж то Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 2351 зрадники ! День народження Бандери святкують Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 3492 і не жаль їм ні братів ні сестер, от така то малята політика ,ні честі,ні совісті ,самі інгтереси!
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Присоединяюсь ко всем, кто до меня послал этих послов в достойное их место.
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Якщо би наша влада почала тицяти поляків і жидів мордою в історію іх злочинів проти украінців , та виставила б іім хоча б моральний рахунок і стала вимагати вибачень, то й заткнулись би і жиди і поляки.
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В Україні завдяки й...ним хохлам відсутня українська влада.
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Не зря из нашего паспорта убрали графу национальность, чтоб укролохи не смогли возмущаться, что Ж2 рвется к власти, а так они все "громадяны Украины"!
Срочно вернуть в паспорт графу национальность!!!
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Ох,не дарма в Умані гайдамаки повісили ляха,жида та пса. Хоч песика і шкода. Ні за що повісили
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вот тому і поляки не хочуть бачити україну в єс тому що бояться сторонників ОУН УПА
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любителям петушенка вопрос. Почему мертвечук жив и здоров? а дела майдану у попе ? свинарчукам также поууууй на Вас как и рюкзачкам? )))
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Запомоенный мокша, в Украине уже 8 месяцев президент Янелох и он за это время ничего не сдела, а Порох тебе до сих пор в штаны гадит)) Смени методичку, а то не заплатят.
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"дєла майдана в попє" - тому що зелена ***** знищила і зугубила усі докази з допомогою Труби, а на фінал - випустила усіх вбивць у кацапстан. Можеш почитати Портянку - він досить доступно дякує за це конкретним людям..... Порох там не згадується.
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Користуючись нагодою, висловлюю занепокоєння з цього приводу (і ще трошки стурбованості).
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Тільки для одного мене очевидно, що Москва в черговий раз використовує Бандеру для того, щоб знищити мрії українців про нормальну державу і заможнє життя?
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Я так поримаю пшеки уже вьісказали свое решительное "фе" кацапомразям за возрожлеоие ккльта Сталина?
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Вшановувати треба тих, хто проводив "пацифікацію" в Галичині і операцію "Вісла" на Лемківщині.
І нікого більше - Nie pozwalam!
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Сихів 2020

@syhiv25

Яка різниця яке дерево якшо на ньому висить москаль.
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Украине с окупантами никто не помог реально остановить росийскую окупацию. Так что все пашли нах.
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Думаю, что нормальные израильтяне, поляки и др. нормально воспринимают стремление украинцев быть самими собой, а кацапофедерасты, неприкаянные совки, вата, зелебилодрочеры ипут себя во все щели и не видят КОнца своим страданиям.
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Тут выбор один. По Киеву будут шагать украинские националисты или росийские нацисты. Бандера или Сталин? Пшеки с жидами хотят комунистов? Так пускай к себе их приглашают а не к нам в Украину.
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А жітєлі Камчатки пєрвими почали стограм пити за народження С.А. Бандери і шо
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тепер про справжні етнічні чистки
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1]. Було насильно переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 людей (з них: 823 жінки, 27 священиків. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців.), убито 655 чол., заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні. З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 357 бойових акцій, ліквідувала 1509 повстанців, знищила 1178 бункерів і криївок.[2]

Майже 13 мільйонів німців примусово виселили наприкінці Другої світової з територій, які нині належать Польщі та Чехії.
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а ці посли не дуже "оскарблєни" що Україна обміняла росіян вбивць на звичайних інтелегентів яких путін нахапав в Криму і Донбасі..? Таке вони вітають...
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Поляк по крові, духом українець, словами зелі а вам яка різниця
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ПОСОЛ - всємі посилаємій чєловєк. Ото хай і йдуть нах...й.
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Где этих "семитов" только не уничтожали, они задолбали весь мир во все времена!
Думаю - весь мир ошибаться не может!
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Проше паньства, било би бардзо кожистнєй жеби обай пословє пжипомнілі сєбє як то сє злоте земби пошуківало на жидовскіх цментажах в Польскєй Жєчи Посполітей.
Obiekt przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie. Jego dewastacja rozpoczęła się w okresie późniejszym. W styczniu 1948 r. nieznani sprawcy "w poszukiwaniu złotych zębów" dwukrotnie rozkopali grób, w którym pochowano ofiary pogromu z 1905 r. Skradziono wiele nagrobków, m.in. obelisk z grobu ofiar pogromu białostockiego. Około 2 ha przeznaczono pod budowę osiedla domów jednorodzinnych.

Но, вєнц, єст про цо гадаць і нє застанавяць сє на байках історичних.
Як нєсьць такє бздури то лєпєй сьпєваць пйосенкі як
На уліце Пєрвше мая баба біє поліцая.
Раз ґо в дупе, раз ґо в яя - так сє біє поліцая.
І вшисткє слухаче билі би в сьвйонтечним настрою.
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Сунулись бы эти евреи везде поменьше и никто бы их и не трогал!
Каждая нация в своем государстве имеет право на свои правила!
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Израиль, насколько я знаю, не признал Голодомор, их премьер, обвиняемый на родине в коррупции, участвовал в победобесии с фашистом путинхЪом. Мнение посла такой страны не имеет никакого значения.(Не помню точно, но Израиль, имхо, ставил палки в колеса Украине при различных голосованиях в ООН).
А вот как Польша оказалась в такой компании, вопрос, не торчат ли за такой позицией уши расиянских чекистов?
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Ну, так члены ПОРП и "службы беспеченьства" в космос же не улетели. Они притихли растворились в, ликующей на руинах коммунизма, толпе, но никуда не делись. Они воспроизвели своих наследников и последователей и природа их не изменилась и Украина тому доказательство,
А слова из песни - " а на джэвах замяст лисьци бэндом висець комунисьци" - так и остались голубой мечтой.
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И целая куча потерявших моральный облик человека стукачей этой службе тоже никуда не делись... Раздражает такая мерзкая компания - Польша и Израиль...
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Кремлядские агенты активизировались во всех странах...
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Надо понимать, посол Израиля уже разобрался с еврейским нацизмом Ицхака Гинзбурга, раз его беспокоит антисемитизм в чужой стране.
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Только тот, кто борется с еврейским нацизмом Хабада, имеет моральное право упрекать других в антисемитизме.
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Германии и России тоже не нравится когда украинцы определятся в своей идентичности и перестанут лениться управлять своим государством. Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 3926
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А мені не подобається фашист і вбивця Пілсудський... Йдіть на х.....й ляхи! Посли Польщі та Ізраїлю ображені вшануванням діячів ОУН-УПА в Києві і Львові - Цензор.НЕТ 1325
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Как говорил Шекспир: "Чума на оба ваши дома!" Многие сионистские нацисты родом из Украины. Но и среди украинцев немало шовинистов, которые, возмущаясь российской агрессией, почему-то ругают мордву, мокшу, т.е. те малые народы, которые сами страдают от российского империализма. В Польше тоже развит шовинизм и расизм. Как правило, это признак экономической и культурной отсталости. Такие богатые страны, как Швейцария и Великобритания, весьма толерантны и интернациональны.
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Сподіваюся в Високоповажних панів ще не раз буде привід ображатися
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