 У 2020 році проведемо роботи з днопоглиблення української ділянки річки Прип'ять, - АМПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АМПУ.

"АМПУ разом із Міністерством інфраструктури України провадять системну роботу з покращення умов судноплавства на внутрішніх водних шляхах. У 2019 році наша спеціалізована філія "Днопоглиблювальний флот" вперше за останні шість років здійснила днопоглиблення на каскаді водосховищ Дніпра в обсязі майже 800 тис. м3. Роботи на Прип'яті у 2020 році будуть проходити відповідно до Дорожньої карти поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять у рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40",— цитує пресслужба керівника підприємства Райвіса Вецкаганса.

Роботи виконає підрядник ТОВ "СОБІ", яке стало переможцем аукціону в рамках відкритих торгів в електронній системі публічних закупівель Prozorro, запропонувавши найнижчу цінову пропозицію.

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Загальний об’єм ремонтного черпання складає 100 тис. кубометрів грунту. Результатом робіт буде забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу (глибина – 1,6 м; ширина – 35 м.; радіус заокруглення – 300 м) на українському відрізку річки Прип’ять загальною протяжністю 64,5 км.

Вартість робіт за договором становить майже 9,9 млн грн без ПДВ. Усі роботи проводитимуться з обов’язковим дотриманням вимог екологічної безпеки.