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 Суспільство
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Все про:АМПУ (22) ріка (64)

 У 2020 році проведемо роботи з днопоглиблення української ділянки річки Прип'ять, - АМПУ

Адміністрації морських портів України планує в 2020 році проведення днопоглиблювальних робіт для забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу на українській ділянці річки Прип'ять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АМПУ.

"АМПУ разом із Міністерством інфраструктури України провадять системну роботу з покращення умов судноплавства на внутрішніх водних шляхах. У 2019 році наша спеціалізована філія "Днопоглиблювальний флот" вперше за останні шість років здійснила днопоглиблення на каскаді водосховищ Дніпра в обсязі майже 800 тис. м3. Роботи на Прип'яті у 2020 році будуть проходити відповідно до Дорожньої карти поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять у рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40",— цитує пресслужба керівника підприємства Райвіса Вецкаганса.

Роботи виконає підрядник ТОВ "СОБІ", яке стало переможцем аукціону в рамках відкритих торгів в електронній системі публічних закупівель Prozorro, запропонувавши найнижчу цінову пропозицію.

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Загальний об’єм ремонтного черпання складає 100 тис. кубометрів грунту. Результатом робіт буде забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу (глибина – 1,6 м; ширина – 35 м.; радіус заокруглення – 300 м) на українському відрізку річки Прип’ять загальною протяжністю 64,5 км.

Вартість робіт за договором становить майже 9,9 млн грн без ПДВ. Усі роботи проводитимуться з обов’язковим дотриманням вимог екологічної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168199
 
 
 Топ коментарі
 
Молодці! Та Прип'ять уся в радиоактивному мулі.
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Молодці. Бо весь радіоактивний бруд з часу аварії вже залежався на дні. Потрібно розворушити.
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Потрібно заглибити Прип'ять щоб кацапи з військових баз в Білорусі змогли по воді зайти прямо в Київ! Кацапи вже давно відпрацьовують в Білорусі десантування на берег на бронетехниці, тепер ми їм заглибимо канали, щоб баржі з російською бронетехнікою могли підійти до Києва і висадитись прямо на пісочок! Де беруть таких дебілів в АМПУ? путін присилає?
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Молодці! Та Прип'ять уся в радиоактивному мулі.
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Потрібно заглибити Прип'ять щоб кацапи з військових баз в Білорусі змогли по воді зайти прямо в Київ! Кацапи вже давно відпрацьовують в Білорусі десантування на берег на бронетехниці, тепер ми їм заглибимо канали, щоб баржі з російською бронетехнікою могли підійти до Києва і висадитись прямо на пісочок! Де беруть таких дебілів в АМПУ? путін присилає?
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ГДЕ на карте Беларуси найти ХОТЯ-БЫ ОДНУ кацапскую военную базу??? Мля, один идиот вечно подобную хрень пишет, другие такие же ему лайкают.
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Молодці, вони той радіонуклідний мул повикидують на береги...
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Молодці. Бо весь радіоактивний бруд з часу аварії вже залежався на дні. Потрібно розворушити.
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А почему - Припять ?
Разве важно , как называется река , ведь главное , что бы дноуглубление было .
Почему не назвать эту реку Ихтамнетовкой , в честь героев ДыНыРы ???
А Крещатик переименовать в проспект Моторылы ?
Ведь звучит !
И партнёрам приятно ...
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Іронія, звичайно, добре, але це якось дивно виглядає від людини, яка пише на російській мові. Для вас є чи нема різниці, я щось заплутавсь?..
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Придурки это поставки нефти по Днепру для ваших танков !
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Значить Є гроші. А то чутки були про якусь діромаху в бюджеті...
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Ти маєш на увазі компенсацію за нафтовий кидок білорасєї...?))
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В схемах распила бюджета зеленое стадо превзошло своих учителей ..рыгов..
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В 2020 году проведем работы по дноуглублению

...
Цього достатньо. Бо СН вже активно ведуть роботи з "дноуглубления" в турборежимі.

У 2020 році проведемо роботи з днопоглиблення української ділянки річки Прип'ять, - АМПУ - Цензор.НЕТ 8672
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В 1986 году в районе Чернобыля поперек реки Припять из грантного камня были сооружены перекаты для улавливания радиактивного песка (ила). Теперь эти деятели спустят потоки радиактивного муляки вниз по течению. О последствиях даже не задумываются!
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А чому не задумуються, може це спеціально спланована операція гібридної війни, освіжити радіоактивною водою все до Херсона, чим більше вимре українців тим краще для ху йла
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вот где бабла попилить можно , и концы ( в смысле бумаги ) в воду
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Зеля не просто углубил дно, он его пробил до безпредела.
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