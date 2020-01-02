 Нардеп від СН Венедіктова склала з себе депутатські повноваження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"На виконання Указу президента України від 27.12.2019 № 961/2019 Про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктової Ірини Валентинівни, народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складання депутатських повноважень до Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.
У ДБР нагадали, що посада директора Бюро несумісна з депутатським мандатом.
"До виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 після виконання вимог закону ч. 3 ст. 3 "Про статус народного депутата України"", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепа від "СН" Венедіктову.
29 грудня ДБР оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника директора Бюро.
Нардеп Устинова заявила, що конкурс було оголошено з порушеннями. Партія "Голос" вимагає скасувати його проведення.
Не знаете?
А вот слуги знают!
Надо начать платить пенсии НА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. (и неизвестно, дойдут ли эти деньги до гражданских - или все возьмут боевики-оккупанты)
Сам "долг" по пенсиям составляет 82.000.000.000 гривень. (только один лишь "долг")
Итого:
70.000.000.000 гривень + 82.000.000.0000 гривень = 150.000.000.000 гривень ДЫРА в бюджете.
Какая разница - будут вашим родителям (на НЕоккупированной территории) платить пенсию или нет?
Какая разница - будут повышаться зарплаты или нет?
Какая разница - останутся вообще деньги на дороги/больницы/школы или нет?
"Разницы нет", так ведь?
"Усьо будєт зе"
https://interfax.com.ua/news/interview/633697.html
Прям вижу, как предприятия Донбабве платят в пенсофонд Украины. Нет налогов - нет пенсии. Если ******* начнет платить туда пенсии - это будет нарушение закона.
Бо ніякого толку. Розкажу, (трейлер) може хтось тут з них пасецься.
Солідарна, це коли пенсія виплачується автоматом з поточних доходів молодого покоління, старшому.
Накопичувальна, це коли людина сама за своє робоче життя, вкладає частину своїх доходів у спеціальні фонди- банки, а потім, вони виплачують їм пропорційну пенсію.
Десь так. Хто знає краще, хай поправить.
Dixi.
Бряхня.
Когда и как этот долг возник? Никто не знает сколько их живых осталось. Откуда известна сумма долга?
2 января 2020 Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую.
В центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.
(Єсть вєрсія, что он смотрєл Вата Шоу Андрєя Полтави.
Ілі зашел на Цензор.)
Роспись будет публичной или на закрытой вечеринке у дяди Бени?
Чи ти підказував їм куди бігти?
Тобі яка різниця взагалі?))