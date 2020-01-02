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Все про:аварія (273) Авдіївка (1325) Електрика (316)

 Авдіївка на добу залишиться без світла

Електроенергію в місті відключать через аварію.

Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації Авдіївки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місто знеструмлять о 6 ранку в п'ятницю, 3 січня. Відключення триватиме добу.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалася через пошкодження дволанцюгової опори №12 ПЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 відгалуження Авдіївка", 03.01.2020 року з 06-00 год. на добу буде знеструмлене місто Авдіївка. Відновлення електропостачання відбудеться після повного усунення аварійної ситуації", - сказано в повідомленні.

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Авдіївка на добу залишиться без світла 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168196
 
 
 Топ коментарі
 
А Буковель зі світлом, яка різниця?
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А що роблять люди, якщо нема світла?
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Авдіївку потрібно повністю евакуювати, це місто неможливо обороняти якщо в ньому будуть масові жертви цивільних від обстрілів терористів! Авдіївка не має захищених шляхів для евакуації місцевого населення, тому це пастка, як тільки почнуться терористичні обстріли всі цивільні будуть в ролі заручників терористів, не можна буде ані вивезти поранених, ані доправити медичну допомогу! Всі шляхи до Авдіївки пристріляні терористами зі всіх калібрів аж до 203мм вже кілька років! Потрібно або звільняти Ясинувату та частину Донецька, щоб унеможливити обстріли з території Донецька та Ясинуватої житлових кварталів Авдіївки та під'їзних шляхів до Авдіївки, або проводити евакуацію цивільних з міста!
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А мені сказали, що дотримуються посту ті, у кого грошей нема🤫
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Морозів не передбачається, труби не полопають.
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Доречі, не знаю, як у вас, а у нас, на Миколаївщині, осінь була набагато холодніша, аніж півзими Авдеевка на сутки останется без света - Цензор.НЕТ 4397
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разве не знаете кого всегда нужно слышать первым?
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Кому цікава ця новина за межами авдіївського району чи як там він називається?
Ось наприкінці 2014 року була більш драматична подія: приїхав я на офіційне СТО корейського бренду, район потрапив під "віяльні відключення". На підйомнику зависло відремонтоване авто посла Кореї, поруч бігає шофер-кореєць і щось кричить ламаною англійською. Весь персонал автосалону забігав, шукаючи новеньку автівку схожого кольору, тепміново її мили, перевішували номери, перестилали килимки, перечіпляли прапорці і перевіряли сканером роботу необкатаного двигуна.
Ото справді був шухер. Це вам не Авдіївка.
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А не простіше було знайти дизель-генератор?
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Звідки я знаю? Я приїхав оформити заміну лобового скла (за полісом КАСКО). Манагер сфотографував, скинув на комп, а мережа зупинилася.
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По всей Украине если что-то случается, то тут не пишут, а то прям конец света.
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