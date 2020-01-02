 Авдіївка на добу залишиться без світла

Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації Авдіївки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місто знеструмлять о 6 ранку в п'ятницю, 3 січня. Відключення триватиме добу.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалася через пошкодження дволанцюгової опори №12 ПЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 відгалуження Авдіївка", 03.01.2020 року з 06-00 год. на добу буде знеструмлене місто Авдіївка. Відновлення електропостачання відбудеться після повного усунення аварійної ситуації", - сказано в повідомленні.

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