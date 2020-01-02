 Авдіївка на добу залишиться без світла

Про це повідомляє пресслужба військово-цивільної адміністрації Авдіївки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Місто знеструмлять о 6 ранку в п'ятницю, 3 січня. Відключення триватиме добу.
"У зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалася через пошкодження дволанцюгової опори №12 ПЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 відгалуження Авдіївка", 03.01.2020 року з 06-00 год. на добу буде знеструмлене місто Авдіївка. Відновлення електропостачання відбудеться після повного усунення аварійної ситуації", - сказано в повідомленні.
Майже - тиждень
У двох містах на Київщині люди залишилися без води й світла під Новий рік
Ось наприкінці 2014 року була більш драматична подія: приїхав я на офіційне СТО корейського бренду, район потрапив під "віяльні відключення". На підйомнику зависло відремонтоване авто посла Кореї, поруч бігає шофер-кореєць і щось кричить ламаною англійською. Весь персонал автосалону забігав, шукаючи новеньку автівку схожого кольору, тепміново її мили, перевішували номери, перестилали килимки, перечіпляли прапорці і перевіряли сканером роботу необкатаного двигуна.
Ото справді був шухер. Це вам не Авдіївка.