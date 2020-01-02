EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1769  26
Все про:граната (501) Нацполіція (8737) Донецька область (2356) Авдіївка (1325)

 Поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у двір своїх знайомих на Донеччині

У Донецькій області співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який 1 січня кинув у двір своїх знайомих гранату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель прийшов у гості до своїх знайомих і прихопив із собою гранату. Господар хати не зрадів гостю і випровадив його зі свого двору. Ображений зловмисник кинув у двір боєприпас, від вибуху якого і постраждав чоловік", - повідомляє поліція.

Зазначається, що внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень. Зловмисник був затриманий вже через кілька годин у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. У поліції уточнили, що останній перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині у лісосмузі знайшли сумку з 18 гранатами, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168194
 
 
 Топ коментарі
 
Умеют же люди отдыхать
 показати весь коментар
 
Святкували за містом. Обурила кількість салютів. Війна закінчилась? Мудозвонам з салютами - що б вам від кожного феєрверку щось в дупу залітло.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И мы уже этому не удивляемся... Воспринимаем, как обыденное событие...
 показати весь коментар
 
 
"вміє" лугандонське бидло відпочивати Полиция задержала мужчину, бросившего гранату во двор своих знакомых на Донетчине - Цензор.НЕТ 9390
 показати весь коментар
 
 
А мені 1 січня кидали віртуальні гранати, але уламками зачепило їх самих.
 показати весь коментар
 
Я теж на весіллі пропонував замість феєрверків підірвати кілька мін, бо так крутіше🧐
 показати весь коментар
 
Просто міни тепер дешевші ніж феєрверки та трохи голосніше вибухають😲
 показати весь коментар
 
а я уявляв собі такого мудрого і правильного мужчину, підтянутого, з посрібленими сивиною скронями, волосся хвилясте, засмагле обвітрене обличчя, прорите благородними зморшками... а він міни на весіллі збирався підривати... шейм, шейм! шейм он йу!!!
 показати весь коментар
 
 
Майже вгадали, але з мінами ви помилилися🤫
 показати весь коментар
 
Поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у двір своїх знайомих на Донеччині - Цензор.НЕТ 7869 Ali Hasan

Я теж на весіллі пропонував замість феєрверків підірвати кілька мін, бо так крутіше🧐02.01.2020 18:49-----------------------------
я користувався публічною відкритою... з перших уст
 показати весь коментар
 
 
Ця пропозиція після якої рюмки наступила?
 показати весь коментар
 
Святкували за містом. Обурила кількість салютів. Війна закінчилась? Мудозвонам з салютами - що б вам від кожного феєрверку щось в дупу залітло.
 показати весь коментар
 
 
То мабуть якомусь зебілу- малоросу нелоху з 73% біомусора😉😉😉
 показати весь коментар
 
Мышебратская акция от сруського мира ☝️☝️☝️
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору