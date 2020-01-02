EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  379  13
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5843) операція Об'єднаних сил (1920)

 Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС

Окупанти відкривали вогонь по захисниках України поблизу Новотроїцького та поруч з Оріховим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"1 обстріл наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Читайте також: Ворог за добу 3 рази порушив режим тиші в зоні ООС: поранено бійця

1 обстріл противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поряд з Оріховим - з підствольного гранатомета", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат серед військовослужбовців ООС унаслідок ворожих обстрілів сьогодні немає.

Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС 01
Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС 02
Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168193
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Добре, що сьогодні ми не маємо втрат.
 показати весь коментар
 
 
Є один...
Офіцер...
Кажуть, самогубство...
 показати весь коментар
 
СМУхачики, а вот и фиг вам, ничего вы не получите!
 показати весь коментар
 
А в "Свободі" заявляють, що зранку одного нашого підстрелили... і навіть насмерть...
Не знаю, наскльки правда... Хотілось, щоб було помилкою... я навіть вибачу інформатору...
 показати весь коментар
 
Будем надеется, что потерь действительно(!!!) нет.........
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору