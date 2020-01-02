 Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"1 обстріл наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

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1 обстріл противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поряд з Оріховим - з підствольного гранатомета", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат серед військовослужбовців ООС унаслідок ворожих обстрілів сьогодні немає.





