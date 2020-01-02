 Від початку доби - 2 обстріли, поранених немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"1 обстріл наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
1 обстріл противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поряд з Оріховим - з підствольного гранатомета", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що втрат серед військовослужбовців ООС унаслідок ворожих обстрілів сьогодні немає.
Офіцер...
Кажуть, самогубство...
Не знаю, наскльки правда... Хотілось, щоб було помилкою... я навіть вибачу інформатору...