 Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РНБО.

"У ці нелегкі часи зовнішньої агресії проти нашої держави робота контррозвідки є ключовим фактором нашої успішної боротьби і перемоги над ворогом", - заявив він під час урочистих заходів.

Секретар РНБО зазначив, що завдяки роботі вітчизняної контррозвідки вдається ефективно протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру, боротися з терористичними проявами і підривною діяльністю, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

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"Переоцінити ваш внесок у зміцнення стійкості держави і збереження нашої державності загалом вкрай важко", - сказав Данілов.

"Ми в боргу перед тими героями-контррозвідниками, які віддали життя, захищаючи інтереси України і її громадян", - додав він.

Данілов подякував співробітникам Департаменту контррозвідки СБУ за віддану службу державі, високий професіоналізм, мужність і вірність обов'язку.