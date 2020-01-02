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 Політика України, Суспільство
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Все про:Данілов (28) контррозвідка (174) нагорода (573) СБУ (4973)

 Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки

Під час урочистих заходів з нагоди Дня контррозвідки СБУ 27 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення РНБО.

"У ці нелегкі часи зовнішньої агресії проти нашої держави робота контррозвідки є ключовим фактором нашої успішної боротьби і перемоги над ворогом", - заявив він під час урочистих заходів.

Секретар РНБО зазначив, що завдяки роботі вітчизняної контррозвідки вдається ефективно протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру, боротися з терористичними проявами і підривною діяльністю, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

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"Переоцінити ваш внесок у зміцнення стійкості держави і збереження нашої державності загалом вкрай важко", - сказав Данілов.

"Ми в боргу перед тими героями-контррозвідниками, які віддали життя, захищаючи інтереси України і її громадян", - додав він.

Данілов подякував співробітникам Департаменту контррозвідки СБУ за віддану службу державі, високий професіоналізм, мужність і вірність обов'язку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168192
 
 
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Та певне було за що. Направду. А от мене інше цікавить - секретар Радбезу - це звичайний функціонер, клерк. Він не начальник, не головнокомандуючий. Клерк, чиновник. Чому Зєля нагороди не вручив? Товариство, яка відповідь на вашу думку правильна:
а) боїться власної контррозвідки, як ворожий аґент
б) розвідка, контррозвідка, армія, оборона - не пріоритет, у дитинстві грався лялька, а не пі толетами, танчиками та сотдатиками. Головна іграшка - набитий ватою Арлєкін.
в) відпочинок у Буковелі - то святе! Безпека держави почекає.
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Слава Богу без фото і відео, це вже краще ніж в часи порошенка! Відсутність власного телеканалу у Президента сильно допомагає посилювати обороноздатність України!
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Бла
Данилов вручил
Куда катится этот мир?

Майор
когда вырастишь
не будь таким
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Зарплату нормальну їм дайте Секретар РНБО Данілов вручив найкращим офіцерам контррозвідки нагороди та відзнаки - Цензор.НЕТ 548 ,
а з тими подяками й грамотами й до відхожого місця не сходиш
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