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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бородянський Володимир (61) Міністерство культури, молоді та спорту (14)

 Мінкульт оголосив конкурс на керівні посади в 7 створених установах

Міністерство культури, молоді та спорту оголосило конкурс на посади керівників у семи створених профільних інститутах.

Про це повідомив у Telegram глава міністерства Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Запрошуємо взяти участь усіх, кому небайдужий розвиток цих важливих напрямків", - написав глава Мінкульту.

Зазначається, що конкурс проводиться на посади голів Державного агентства України з питань мистецтв, Державного агентства України з питань художньої освіти, Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.

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Крім того, керівників шукають у Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.

Мінкульт оголосив конкурс на керівні посади в 7 створених установах 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168190
 
 
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Ще б на посаду генпрокурора, прем'єр-міністра, директора ДБР шукали.
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Мендель еще не всех подружек на хлебные места пристроила?
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Pavlo Klimkin

@PavloKlimkin

·19 мин

В Росії кажуть, що видали майже 200тисяч паспортів мешканцям Донбасу. Може пропустив, але не чув, щоб це питання було в порядку денному та результати обговорення. Двостронньо або Нормандії. Як на мене, достатня причина і аргумент дивитися на Нормандію з НАШОЇ точки зору
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тааак...
артисты квартала - все на министерских постах или в раде.
их любовницы - все зав. департаментами
сценаристы квартала - все в раде или СБУ
их любовницы - членессы наглядовых рад банков и госкорпораций.

кого же в "новосозданные учреждения"?
для кого их создали?
аааа! - наверное, гундосый об уборщицах и рабочих сцены вспомнил.
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прикольно - у нас стока бабла что мона нанимать новых дармоедов))) ))
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