 Мінкульт оголосив конкурс на керівні посади в 7 створених установах

Про це повідомив у Telegram глава міністерства Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Запрошуємо взяти участь усіх, кому небайдужий розвиток цих важливих напрямків", - написав глава Мінкульту.

Зазначається, що конкурс проводиться на посади голів Державного агентства України з питань мистецтв, Державного агентства України з питань художньої освіти, Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.

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Крім того, керівників шукають у Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.

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