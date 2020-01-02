 Мінкульт оголосив конкурс на керівні посади в 7 створених установах

Про це повідомив у Telegram глава міністерства Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.
"Запрошуємо взяти участь усіх, кому небайдужий розвиток цих важливих напрямків", - написав глава Мінкульту.
Зазначається, що конкурс проводиться на посади голів Державного агентства України з питань мистецтв, Державного агентства України з питань художньої освіти, Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.
Крім того, керівників шукають у Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
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В Росії кажуть, що видали майже 200тисяч паспортів мешканцям Донбасу. Може пропустив, але не чув, щоб це питання було в порядку денному та результати обговорення. Двостронньо або Нормандії. Як на мене, достатня причина і аргумент дивитися на Нормандію з НАШОЇ точки зору
артисты квартала - все на министерских постах или в раде.
их любовницы - все зав. департаментами
сценаристы квартала - все в раде или СБУ
их любовницы - членессы наглядовых рад банков и госкорпораций.
кого же в "новосозданные учреждения"?
для кого их создали?
аааа! - наверное, гундосый об уборщицах и рабочих сцены вспомнил.