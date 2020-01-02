 У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

"Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту почалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один з учасників дістав травматичну зброю і зробив кілька пострілів", - сказано в повідомленні.

Так, унаслідок інциденту дві особи зазнали поранень в різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу.

"Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи і пістолет для відстрілу гумових куль. Для з'ясування обставин всіх учасників доставлено в Печерське управління поліції", - додали в поліції.

Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.