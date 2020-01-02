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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6735) Нацполіція (8737) стрілянина (1103)

 У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи

У Печерському районі столиці між двома компаніями молодих людей сталася бійка зі стріляниною, внаслідок чого дві особи зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

"Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту почалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один з учасників дістав травматичну зброю і зробив кілька пострілів", - сказано в повідомленні.

Так, унаслідок інциденту дві особи зазнали поранень в різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу.

"Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи і пістолет для відстрілу гумових куль. Для з'ясування обставин всіх учасників доставлено в Печерське управління поліції", - додали в поліції.

Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168188
 
 
 Топ коментарі
 
зара просто часу немае. В мене онук народивcя 4 тиждни тому

У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 7487
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Вітаю !
Нехай маля росте щасливим !
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Из статьи не понятно В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека - Цензор.НЕТ 2476

Кто-то ещё под шофэ...
Толи речнык МВС, толи редактор...
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Гейзенберг скажет что точно бойцы стреляли резиновыми пулями, но очень маловероятно что у одного был "Парабелум", а у другого "Глок".
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Что значит, получил огнестрельное оружие?
Ему под подпись кореша его выдали? В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека - Цензор.НЕТ 3415
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Це "стовбур Шредингера". Доки його не вилучиш- незрозуміло кому він належить.
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розетка теперь торгует огнестрелом7 У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 3160 У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 3160
почем аш? У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 5046
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Вот еслибы все были со стволиками, что раз бы подумали)))
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Какие сто раз?
После пяти подуманий, просто бы друг друга перестреляли...
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https://media.theync.com/videos/7/9/4/2/3/7942395************.mp4

Збройний напад на церкву в Техасі. Стався кілька днів тому.
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Во, млин...живу в Штатах, а новости из Техаса получаю на цензоре. Вот шо значит не смотреть телеящик.
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А ми їх отримуєм від москалів, вони кожен ваш пчих відслідковують.
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зара просто часу немае. В мене онук народивcя 4 тиждни тому


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Нi, цей козачек вже другiй. Онучцi вже 6 рокiв.
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Тоді досвід вже є, мені легше, молодшій доньці 11 а онучці 8, нехай росте здоровий.
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Дякуем Пану, а також усiм iншiм цензорятам за вiтання!
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Вот! Макс позраваляю.
А я искал повод пропустить "пописят" тещиной самогоночки.
Ну за здровье внука! У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 3914
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Дякуем Пану! Я уже начал для козачка мелкашку-полуавтомат майстрячить, на базе Ругер 10/22, заказал ствольную коробку, спусковой модуль и затвор У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 7660
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Этот - моей внучки. Компановка булл-пап, все узлы custom, free-floating heavy barrel, 30-зарядный двойной магазин


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Макс! Ну не дразнись У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 7685 ты,паразит! Я слюной захлебываюсь.
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Я еще чуть-чуть, с твоего позволения... У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 6064 Купил на свой гдр-овский ПМ рукоятку пр-ва FAB Defence, Израэль, с приблудой, которая переносит защелку магазина под большой палец правой руки.

https://www.youtube.com/watch?v=LkEGDUYlwIs
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Прикольная приблудка для выброса магазина. Как по мне то что на видео, накладка для рукоядки несколько великовата. Ну тут дело вкуса и размеров ладони стрелка. Поздравляю ПМчик с обновкой.
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Вітаю! У мене онучка, яка дуже схожа на вашого онука!
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та вони всі схожі, ососбливо перший місяць ))
Алі Хасан вже сватовством зайнявся У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 4363
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Максиме, вітаю ! Хай росте здоровим і щасливим !
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Примите мои поздравления ! пусть ростет большой, сильный и умный !
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Щиро вітаю! А в мене епопея з правнуками, виринають як грибочки після дощу. У більшості козаки, як Ваш.
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Поздравляю от всей души.
Вылитый дед, только пока без усов. )))
Пусть растёт здоровый и умный.
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мої вітання!
добре, дуже добре - най здоровим росте!
от же ж гарні вуса в діда - заздрю! У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 5665
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як би були зі стволиками було б як в ковбойських фільмах про дикий захід...
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А поки що у Вас кохання, як у фільмах про любов... Але про це є дуже різні фільми... У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 9072
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Зараз в багатьох країнах дозволено носіння короткостволів. І ні в одній з них життя не схоже на фільмовані вигадки про "дикий Захід".
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Интересно по какому праву владел травматом?
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Там же написано: он получил огнестрельное оружие непосредственно перед выстрелами!
Может там рядом тир У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 1587
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Редакторы на цензоре, похоже, ще святкують...понятие "перестрелка" предполагает участие как минимум двух стволов. У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 7007
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Це "стовбур Шрьодінгера". Згідно із статтею, він був одночасно у обох кампаній. І його стан став сталим лише у момент визначеності (вилучення).
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"Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram, передають Патріоти України.
Чоловіка звати Микола, на своїй сторінці в соцмережі він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія".
Цікаво, що в Instagram-stories у Миколи закріплені фотографії з Москви, якими він дуже дорожить. Для свого головного знімка профілю він також вибрав фото на тлі столиці країни-агресора.
Користувачі мережі звернули увагу на такого шанувальника "російського світу" і написали про це в коментарях.Електорат Землю зрозумілий!Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!Іноземний агент..."
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"один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов"
- А почему только одному участнику выдали оружие?
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"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными".
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Какая разница, кто там стрелял. Главное, чтобы улица была заасфальтирована и освещена.
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Давно говорю - травматические пистолеты - зло. Как раз та штука, которую нужно было бы запретить к чертям, а вместо ввести в гражданский оборот боевое короткоствольное.
Когда все вокруг вооружены - нет вот таких конфликтов.
А с резинками - думают, что неубойное. Бухают и стреляют, дебилы.
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Сиди на бутылке ровно, лишнехромосомное чучело! У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи - Цензор.НЕТ 6400
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