 У Києві на Печерську сталася перестрілка, поранено дві особи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Зазначається, що до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
"Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту почалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один з учасників дістав травматичну зброю і зробив кілька пострілів", - сказано в повідомленні.
Так, унаслідок інциденту дві особи зазнали поранень в різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу.
"Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи і пістолет для відстрілу гумових куль. Для з'ясування обставин всіх учасників доставлено в Печерське управління поліції", - додали в поліції.
Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Кто-то ещё под шофэ...
Толи речнык МВС, толи редактор...
Ему под подпись кореша его выдали?
почем аш?
После пяти подуманий, просто бы друг друга перестреляли...
Збройний напад на церкву в Техасі. Стався кілька днів тому.
А я искал повод пропустить "пописят" тещиной самогоночки.
Ну за здровье внука!
https://www.youtube.com/watch?v=LkEGDUYlwIs
Нехай маля росте щасливим !
Алі Хасан вже сватовством зайнявся
Вылитый дед, только пока без усов. )))
Пусть растёт здоровый и умный.
добре, дуже добре - най здоровим росте!
от же ж гарні вуса в діда - заздрю!
Может там рядом тир
Чоловіка звати Микола, на своїй сторінці в соцмережі він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія".
Цікаво, що в Instagram-stories у Миколи закріплені фотографії з Москви, якими він дуже дорожить. Для свого головного знімка профілю він також вибрав фото на тлі столиці країни-агресора.
Користувачі мережі звернули увагу на такого шанувальника "російського світу" і написали про це в коментарях.Електорат Землю зрозумілий!Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!Іноземний агент..."
- А почему только одному участнику выдали оружие?
Когда все вокруг вооружены - нет вот таких конфликтов.
А с резинками - думают, что неубойное. Бухают и стреляют, дебилы.