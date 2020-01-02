 В Офісі генпрокурора проходять співбесіду прокурори у справах Майдану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів прокурор Ігор Земсков.

За його словами, результати співбесіди повідомлять пізніше особисто або відразу оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора. Всього в списку прокурорів, запрошених сьогодні, 2 січня, на співбесіду, понад 30 осіб.

Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.

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