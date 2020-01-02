EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2334  20
Все про:ГПУ (3264) майдан (530) Рябошапка Руслан (240) злочини проти Майдану (71)

 В Офісі генпрокурора проходять співбесіду прокурори у справах Майдану

В Офісі генерального прокурора сьогодні, 2 січня, тривають співбесіди із затвердження на адміністративні посади. Зокрема, кваліфікаційну атестацію проходять прокурори з колишньої прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів прокурор Ігор Земсков.

За його словами, результати співбесіди повідомлять пізніше особисто або відразу оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора. Всього в списку прокурорів, запрошених сьогодні, 2 січня, на співбесіду, понад 30 осіб.

Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168187
 
 
 Топ коментарі
 
Я так полагаю, шо расследовать теперь будут майдановцев, т.к. беркутню выпустили на свободу?
 показати весь коментар
 
Імітація бурхливої діяльності.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ні, перевірка ставлення до Майдану. Чи за Майдан, чи за беркутню.
 показати весь коментар
 
 
Делами Майдана назначили адвоката Януковича. Зеленое "правосудие" рулит.
 показати весь коментар
 
 
Проходят собеседование по теме кто на сколько процентов "свои люди"? Рекордсмен пока генпрокурор - 100%.
 показати весь коментар
 
он председатель комиссии наверное... без него...там не пукнут... ничего не решают ))))
 показати весь коментар
 
 
Так портнов и проводит собеседование для утверждения на административные должности прокуроров
 показати весь коментар
 
 
І кого ж відберуть ?
З антимайданними настроями ?
 показати весь коментар
 
 
Я так полагаю, шо расследовать теперь будут майдановцев, т.к. беркутню выпустили на свободу?
 показати весь коментар
 
 
портнов и адвокат януковича - проводят собеседования?
 показати весь коментар
 
 
Якщо навіть їх на співбесіді пропустять - то до подальшого представництва в суді по справам Майдану не допустять (нагадаю, розслідування ГПУ - практично закінчене. Залишились суди).
І, скоріш за все, так і стенться. Засунуть їх на якісь інші справи, але жодним чином не повязані з Майданом, з добровольцями АТО, з волонтерами, з військовими ЗСУ, тощо... Засунуть, "чтоб не болтали"... Тобто, щоб були на зарплаті, в штаті, щоб "знали своє місце". От такий буде підкуп.
 показати весь коментар
 
 
Портнов был во главе АнтиМайдана рядом с Януковичем и он сейчас будет заниматься делами майдана.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну нет ,чтоб ещё пару недель отдохнуть, как то было заведено 'офисом' Луценко)
А тут такое)
Только второе января, а они уже работают, лохи зеленые, живут не по правилам элит дозеленого периода
 показати весь коментар
 
 
Власть Зеленского - это АнтиМайдан! Портновы, Богданы, и т.д. Эти все работали на Януковича в его АП. Портнов недавно пост сделал, что всех репрессированных майданной властью при помощи Зеленского уже вытянули на свободу! Сейчас они будут судить угадайте кого???
 показати весь коментар
 
 
Это называется: "нарезали "вказивки", чтобы "не болтали лишнего"? Всё, как и следовало ожидать - пошла "зачистка концов" Чиновникам объяснили - "ваша карьера - под угрозой!!!"... Следующая серия "волонтёры и добровольцы - НВФ", "бунтовщики"... Потом займутся "майданщиками"... Дальше - сами поймёте...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору