 В Офісі генпрокурора проходять співбесіду прокурори у справах Майдану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів прокурор Ігор Земсков.
За його словами, результати співбесіди повідомлять пізніше особисто або відразу оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора. Всього в списку прокурорів, запрошених сьогодні, 2 січня, на співбесіду, понад 30 осіб.
Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.
не пукнут... ничего не решают ))))
З антимайданними настроями ?
І, скоріш за все, так і стенться. Засунуть їх на якісь інші справи, але жодним чином не повязані з Майданом, з добровольцями АТО, з волонтерами, з військовими ЗСУ, тощо... Засунуть, "чтоб не болтали"... Тобто, щоб були на зарплаті, в штаті, щоб "знали своє місце". От такий буде підкуп.
А тут такое)
Только второе января, а они уже работают, лохи зеленые, живут не по правилам элит дозеленого периода