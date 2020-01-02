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 90% звільнених українців можемо виписати з "Феофанії" впродовж тижня, - лікар

Протягом тижня з лікарні "Феофанія" можуть виписати більшість звільнених українців, які повернулися додому в результаті обміну утримуваних осіб.

Про це повідомив заступник головного лікаря "Феофанії" Андрій Строкань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

Зазначається, що станом на 14:00 четверга, 2 січня, в лікарні перебувають 60 звільнених українців.

"53 пацієнти залишилися в лікарні перед Новим роком, станом на 18:00 31 грудня. На даний момент в лікарні перебувають 60 пацієнтів. Сім осіб повернулося сьогодні вранці, після того, як відсвяткували Новий рік зі своїми рідними та близькими", – сказав він.

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Для пацієнтів уже провели практично весь комплекс лабораторних та інструментальних досліджень, заплановані деякі вузькоспеціалізовані дослідження.

"На даний момент ми можемо сказати, що 90% пацієнтів ми готові відпускати впродовж найближчого тижня. Залишаться тільки ті, які потребуватимуть планового оперативного лікування", – додав заступник головного лікаря.

У медзакладі залишаться ті пацієнти, які потребують хірургічного втручання, наголосив Андрій Строкань. Деякі з них потребують операцій з лікування зубів, інші – пахових гриж, судин тощо.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168185
 
 
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Канешна пабыстрей их нафиг.. А то занимают депутатские койкоместа
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правільно нєхрєн зальоживацца порекламилися й будя...там і так дипутататям та їхнім родинам місць не хватає
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подлечились...
тётка снова поедет покупать квартиру в Лугандоне а таксисты поедут возить из Лугандона за пенсиями ...

кацапы ржут с тупых хахлов...
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Либо в днеерии такая хорошая медицина либо нефих на депутатских харчах шиковать...
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Усім українцям у Феофанії можна безкоштовно підлікувати зуби?
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Большинству освобожденных некуда выписываться, пусть живут в Феофании, вместо депутатов.
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феофания должна работать для народа , а не для депутатов. У депутатов бабла много пусть лечаться платно. а из бюджета финансируется эта больница. Так что всем валить из нее нафик.
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