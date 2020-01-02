 Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на уряд.
"Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця і потенційних працівників. Фокус полягає в доступності людини до робочих місць і соціально-культурних об'єктів", - зазначив Гончарук.
Зазначається, що Програма діяльності уряду передбачає розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.
работу они и так ищут
еще один распил дубилета на ит платформе?
людей оно уже по телефону считает
Думайте когда пишите...
И достойную пенсию надо платить $1000 тут не деньги.
Какаяработа для инвалидов? если вы не создаете рабочие места?
Сейчас здоровые не могут устроиться на работу
Или основное рабочее население выехало и теперь некому работать, чтобы содержать вас бездельников, так вы теперь занялись инвалидами(((???