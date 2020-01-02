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Все про:Кабмін (3162) робота (131) інвалідність (18)

 Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу

Кабінет міністрів планує створити платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на уряд.

"Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця і потенційних працівників. Фокус полягає в доступності людини до робочих місць і соціально-культурних об'єктів", - зазначив Гончарук.

Зазначається, що Програма діяльності уряду передбачає розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

Також читайте: Зеленський підписав закон про поліпшення доступу людей з інвалідністю до медицини та освіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168183
 
 
 Топ коментарі
 
Нащо мені та ложка, коли їжі немає? Навіщо платформа, коли не створюються нові робочі місця? Кабмін знову займається імітацією діяльності.
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Обратите внимание, они создали платформу что бы инвалиды могли ИСКАТЬ работу, вместо того, что бы СОЗДАВАТЬ РАБОЧИИ МЕСТА для инвалидов. Благодетели х..вы. Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу - Цензор.НЕТ 7241
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Лучше платите инвалидам достойное содержание. Какая там работа для инвалидов, когда неинвалидам работать негде?
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Молодці!!! Всі не інваліди рвануть за бугор на заробітки. Єдиною РАБсилою залишаться інваліди. А де вони подінуться, і роботодавці без них також.
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На созданной кабмином платформе установят рояль с одной клавишей
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а может нужно льготы для работодателей делать???
работу они и так ищут
еще один распил дубилета на ит платформе?
людей оно уже по телефону считает
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Лучше платите инвалидам достойное содержание. Какая там работа для инвалидов, когда неинвалидам работать негде?
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если всех содержать, то откуда возьмутся деньги для пенсионеров Израиля?
Думайте когда пишите...
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Правильно!!!
И достойную пенсию надо платить $1000 тут не деньги.
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Нащо мені та ложка, коли їжі немає? Навіщо платформа, коли не створюються нові робочі місця? Кабмін знову займається імітацією діяльності.
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С "ПЛАТ-формы" проще милостыню просить! Выше сидишь = больше подадут.
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Обратите внимание, они создали платформу что бы инвалиды могли ИСКАТЬ работу, вместо того, что бы СОЗДАВАТЬ РАБОЧИИ МЕСТА для инвалидов. Благодетели х..вы. Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу - Цензор.НЕТ 7241
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Слишком сложно и долго, как по мне... Их бы на самокатах подучить! Карьеру бы сделали го-ло-во-кру-жительную!
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Вони не поспішають, у зелі народна підтримка як у путєна, поміняються з гончаруком а далі знову на самокат...
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Не смешите людей.Кабмин для здоровых ничего не может создать.А тут о инвалидах позаботится. Единственно ,что он может ,так это стырить бабло , выделенное на них.
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Поки здорові будуть працювати за кордоном самокатний уряд буде створювати в Україні умови для роботи інвалідам, Матір Божа, які ж вони зебіли...)))
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Люди з інвалідністю і так вже заполонили ВР, кабмін та ОП. Ви надайте змогу працювати людям з обмеженими можливостями.
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Очередная имитация работы от самокатчика
Какаяработа для инвалидов? если вы не создаете рабочие места?
Сейчас здоровые не могут устроиться на работу
Или основное рабочее население выехало и теперь некому работать, чтобы содержать вас бездельников, так вы теперь занялись инвалидами(((???
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