 Кабмін створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на уряд.

"Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця і потенційних працівників. Фокус полягає в доступності людини до робочих місць і соціально-культурних об'єктів", - зазначив Гончарук.

Зазначається, що Програма діяльності уряду передбачає розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.

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