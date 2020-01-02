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 Київські новини, Суспільство
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Все про:КМДА (743) Київ (6735) Новий рік (169) ялинка (38)

 У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок

Київська міська міськдержадміністрація заявила, що в столиці почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин", - повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Зазначається також, що майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств.

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Список адрес пунктів прийому був оприлюднений на сайті КМДА.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168181
 
   
 Топ коментарі
 
пускай пособирают по елочным базарам непродавайки...
а то жлобы цену держали до последнего - теперь замусорили города
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Щось зарано.
З ними ще першотравень зустрічати...
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Як правильно викинути ялинку?
1. Запакуйте, як показано на фото.
2. Викидати потрібно вдень.
3. Бажано, щоб хтось з сусідів чи знайомих за цим спостерігав.
4. Робіть це з спокійним виразом обличчя, без емоцій і не поспішаючи.У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок - Цензор.НЕТ 8004
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Можно их за поребрик продавать вместо валежника.
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У нас сами люди валежник собирают и топят дома.
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пускай пособирают по елочным базарам непродавайки...
а то жлобы цену держали до последнего - теперь замусорили города
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Щось зарано.
З ними ще першотравень зустрічати...
 показати весь коментар
 
 
Як правильно викинути ялинку?
1. Запакуйте, як показано на фото.
2. Викидати потрібно вдень.
3. Бажано, щоб хтось з сусідів чи знайомих за цим спостерігав.
4. Робіть це з спокійним виразом обличчя, без емоцій і не поспішаючи.У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок - Цензор.НЕТ 8004
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Люби друзи!
Вы адреса этих пунктов видели?
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Интересно в тех чиновников, которые принимали это решение мозги есть, либо их нет? Кто из нормальных граждан проживая за 2 до 15 остановок от указанных площадок понесёт их на приёмные пункты? Возможно некоторые законопослушные и захотели бы, но их в общественный транспорт не пустят! Есть простое решение, заезжать (по графику вывышеному на входных дверях дома) во двор транспортом принимающим ёлки и почти все граждане бы вынесли бы ёлки. Но увы в КМДА видимо нет нормально думающих руководителей.
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В принципі ви праві, але є люди що везуть.
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Интересно, а у тех людей, которые ради развлечения тащат себе в дом живое дерево на два дня, мозги есть?
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это к порохоботам, они из видели у пети.
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Розкажи це комусь іншому, я ж пам'ятаю як ти за Пецю всіх рвав.
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