 У Києві почали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
"Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин", - повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Зазначається також, що майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень і лісопаркових господарств.
Список адрес пунктів прийому був оприлюднений на сайті КМДА.
а то жлобы цену держали до последнего - теперь замусорили города
З ними ще першотравень зустрічати...
1. Запакуйте, як показано на фото.
2. Викидати потрібно вдень.
3. Бажано, щоб хтось з сусідів чи знайомих за цим спостерігав.
4. Робіть це з спокійним виразом обличчя, без емоцій і не поспішаючи.
Вы адреса этих пунктов видели?