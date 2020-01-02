 На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 31 грудня. Заззначається, що на полігоні спалахнув один намет, а через порив вітру вогонь перекинувся на два інші.

"В результаті згоріло загалом три намети. Один військовослужбовець дістав опіки і зараз у госпіталі. Його стан задовільний", - зазначили у відомстві.

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За цим фактом почали службове розслідування.