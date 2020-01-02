 На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Пожежа сталася 31 грудня. Заззначається, що на полігоні спалахнув один намет, а через порив вітру вогонь перекинувся на два інші.
"В результаті згоріло загалом три намети. Один військовослужбовець дістав опіки і зараз у госпіталі. Його стан задовільний", - зазначили у відомстві.
За цим фактом почали службове розслідування.
Настоящий, данецкий!
Ну в армию при совке дибилов тоже брали.
есть выражение "стойко переносит все тяготы и лишения военной службы"
мы то знаем что такое солдатская служба,....... как минимум в мирное время
на передке хлопцы не в пятизвездочных отелях воюют
ЗЕбенька не удосужился построить жилье на полигонах
https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt
Рошен, ****, где жилье для воеенных?
Зебилы по-прежнему ждали чего-то не от ЗЕ, а от Порошенко.
Шел 9-ый месяц правления ЗЕбеньки
ЗЕльоный, ****, где жилье для воеенных?
вот и проспал искорку...
Хз. Надо посмотреть, чем отапливаются на учениях в холода американцы, например.
Украинским силовикам презентовали американские военные палатки. Больше читайте тут (тыц)
Портянки и сапоги тоже дешевле, если солдатушек, как говна, и брать массой. Но оказалось, что в нормальных странах хороший солдат денег стоит и относиться к нему надо бережно.
все таки 31 декабря ...
но нет!
тут (в смысле там) должно все быть по Уставу! ))) без трусов-носков над печкой...
Разве шо палатки промаслить или пропитать чем-то горючим заранее (для водонепроницаемости, например).
93 бригада Холодний яр, стоячи слухають новорічне привітання Президента України !!!
при появлении Главнокомандующего подается команда "панове Офіцери" и все присутствующие встают
да это не зебобики!
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.
четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
https://www.google.com/amp/s/amp.fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt
те же палатки 1947 годавыпуска
то же болото, что в 2014
мальдивскиое чмо крало 5 лет,
зеленое прадолжило
офицерье кадровое малчит,
боится, шо вылетит с должности,
все покрывает...
ахахаха