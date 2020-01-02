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Все про:Міноборони (2988) пожежа (1971) намети (40) військовослужбовці (2619)

 На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий

У військовому наметовому містечку 235-го міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан" сталася пожежа, в результаті якої один військовослужбовець дістав опіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 31 грудня. Заззначається, що на полігоні спалахнув один намет, а через порив вітру вогонь перекинувся на два інші.

"В результаті згоріло загалом три намети. Один військовослужбовець дістав опіки і зараз у госпіталі. Його стан задовільний", - зазначили у відомстві.

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За цим фактом почали службове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168178
 
 
 Топ коментарі
 
І досі війська на полігоні в наметах? Це такі стандарти НАТО? Потрібен терміновий аудит використання коштів держбюджету при будівництві казарм на "Широкому Лані" - від моменту виділення коштів до сьогоднішнього дня..
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Вы всьо врьоті! Там свиночолий гетьман казармы построил и нет там никаких палаточных городков, среди болота, как на фото!!!
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Пацак, разберись с штатной структурой общевойскового полигона. Где находятся казармы для постоянного состава и подразделений, ожидающих своей очереди для проведения стрельб и занятий. А где находятся палатки для л/с подразделений, с которыми уже непосредственно проводятся занятия. Или ты думаешь, свинья дебильная, что из танков и орудий стреляют прямо на плацу перед порогом казармы? Посему, ПНХ, жаба пацакская! На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный - Цензор.НЕТ 3031
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Вы всьо врьоті! Там свиночолий гетьман казармы построил и нет там никаких палаточных городков, среди болота, как на фото!!!
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Пацак, разберись с штатной структурой общевойскового полигона. Где находятся казармы для постоянного состава и подразделений, ожидающих своей очереди для проведения стрельб и занятий. А где находятся палатки для л/с подразделений, с которыми уже непосредственно проводятся занятия. Или ты думаешь, свинья дебильная, что из танков и орудий стреляют прямо на плацу перед порогом казармы? Посему, ПНХ, жаба пацакская! На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный - Цензор.НЕТ 3031
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В арміях НАТО намети не горять, бо там надувні намети з негорючого матеріалу! А в ЗСУ досі не можуть закупити негорючі надувні намети за стандартами НАТО, які опалюються теплим повітрям з теплогенераторів, а не дебільними буржуйками!
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Ну, я понял. По сути ничего не будет? На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный - Цензор.НЕТ 6050
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"По сути", стрельбы проводят не с палатки ( это в ответ на твою тупость о ", что из танков и орудий стреляют прямо на плацу перед порогом казармы"(с) ).
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Бред неадеквата, ни дня не служившего в армии. Сказать-то что хотел? У щели, что ни день- то ЧП, что ни день, то второе ЧП, а ты все про "гетьмана" Ваш еврей уже 8 месяцев как "презик", а дел гавняных натворил, похлеще Януковоща. И "гетьман" давно уже не при чем. Хавай Те На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 2943
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В отличие от тебя, воен клавиатурный, я отслужил два года "от звонка до звонка".
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Про тибя, любезный всё понятно по тваему лексикону, "стрельбы проводят не с палатки ".....
Настоящий, данецкий!
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Поц - это ты, воен клавиатурный, спрятавшийся за справкой о энурезе и плоскостопии.
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Так как насчет твоего "гетьмана - еврея - наркошу"? Что он построил для военных за 8 месяцев? На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 6342
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Не всякий малограмотный - агент Кремля. Там образованные требуются.
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И пишешь бред про капитальное жилье на полигоне?

Ну в армию при совке дибилов тоже брали.
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я в Сибири по месяцу в январе, марте и три месяца летом в палатке в армейке жил и ничего, старший сержант теперь

есть выражение "стойко переносит все тяготы и лишения военной службы"
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И что? Я точно так же в Алабино и в мороз и летом, среди болот и тьмы комаров, в палатке жил 28 лет тому назад. В общем, за два года порядка четыре месяца.
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так нормально!
мы то знаем что такое солдатская служба,....... как минимум в мирное время

на передке хлопцы не в пятизвездочных отелях воюют
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шо той Зеленський творить! порозбирав добротні казарми, цеглу продав і поставив якісь палатки )))
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І досі війська на полігоні в наметах? Це такі стандарти НАТО? Потрібен терміновий аудит використання коштів держбюджету при будівництві казарм на "Широкому Лані" - від моменту виділення коштів до сьогоднішнього дня..
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есть "стандарты войны", к которым должны привыкать солдаты
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за 9 месяцев люди рождаются, а

ЗЕбенька не удосужился построить жилье на полигонах
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У свынюкы 5 лет было,и шо? Где жильё? Одни свынофермы развел твой гетьнах..
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Порошенко продолжает строить жилье военным: реализован очередной социальный проект

https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt

На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 4992
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Шел 6-й год "войны"
Рошен, ****, где жилье для воеенных?
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Комнатные мальчики, вовремя откосившие от гражданских обязанностей, уверены, что войска на учения выезжают вместе с жильем. Взяли казарму и поехали на маневры. На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный - Цензор.НЕТ 804
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Шла вторая половина годе президенства ЗЕ...
Зебилы по-прежнему ждали чего-то не от ЗЕ, а от Порошенко.
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Index_Dias

Шел 9-ый месяц правления ЗЕбеньки
ЗЕльоный, ****, где жилье для воеенных? На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 8673
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а палатки небойсь... по старинке... дровишками топят
вот и проспал искорку...
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а чем еще на полигоне бюджетно можно топить?
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Например выносные твердотопливные котлы, а не совковая буржуйка внутри палатки.

Хз. Надо посмотреть, чем отапливаются на учениях в холода американцы, например.
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Дизель-генераторы не бюджетнее дров. Даже брикеты для твердотопливных котлов дороже обыкновенных дров. Ну и цены на буржуйки и котлы - разные.
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Ну, если три сгоревшие палатки и личный состав с ожогами в экономию не входят, то конечно.

Портянки и сапоги тоже дешевле, если солдатушек, как говна, и брать массой. Но оказалось, что в нормальных странах хороший солдат денег стоит и относиться к нему надо бережно.
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Сгореть можно и от окурка. Вот только наш Кабмин и Мин.обороны не сильно-то раскошеливаются ((( и в существующий бюджет пытаются впихнуть более необходимые вещи.
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Шоб спалить стандартную брезентовую 40-местную армейскую палатку, искорки точно не хватит.
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Ну, если возле буржуйки навесить кучу нейлона и канистрочку с спиртом/керосином/бензином оставить, то конечно.
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На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 9259

но нет!
тут (в смысле там) должно все быть по Уставу! ))) без трусов-носков над печкой...
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Если по уставу, то там гореть нечему. На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 7120
Разве шо палатки промаслить или пропитать чем-то горючим заранее (для водонепроницаемости, например).
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беднота, товарисчи на некоторых складах так влучно сирника как кинуть то на много лямов сгорает, а тут 3 палатки.
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От ***** президент, развёл бардак и воровство в ВСУ. МО и НГШ в три шеи гнать с должностей, мародёров паскудных.
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Хорошая картинка, только очень много военных голосовали за Зелю. Хороший им урок преподнес Зеля. Я доволен. На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 309
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Ира‏ @timoshenko_i 17 ч.17 часов назад

93 бригада Холодний яр, стоячи слухають новорічне привітання Президента України !!!
На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 7011
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Зачет Холодноярцам !


при появлении Главнокомандующего подается команда "панове Офіцери" и все присутствующие встают На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 8990
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Зачет-то зачет. Только и голосовать надо было за Главнокомандующего, а не за кокаиниста На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 4498
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Ща булавой взмахнет:" Срочно в турборежиме полигоны проверить,шоп пажароф не было"
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Купите россиянский поезд поп Гюндяй, одноименной Ю. корейской фирмы,в огне не тонет,и в воде не горит.
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Этот несчастный Широкий Лан наглядный символ правления Порошенко. Показуха, разруха, разворовывание.
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Sergiy Kulyk

да это не зебобики! На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 6033
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 6033
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.

четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
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зате Петро Олексійович за 5 років набудував купу рошенівських магазинчиків )))
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И 5000 квартир для военнослужащих. А Щеля - НУЛЬ! На військовому полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, постраждав військовий - Цензор.НЕТ 9867
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Звичайно ти маєш право на свою точку зору, але вона нікого крім тебе не цікавить
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Порошенко продолжает строить жилье военным: реализован очередной социальный проект

https://www.google.com/amp/s/amp.fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt
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не тошни, всі і так зрозуміли, хто такий Пєтя
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На военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный



те же палатки 1947 годавыпуска
то же болото, что в 2014

мальдивскиое чмо крало 5 лет,
зеленое прадолжило

офицерье кадровое малчит,
боится, шо вылетит с должности,
все покрывает...

ахахаха


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Мда, что три года назад там были советские палатки с буржуйками, что сейчас... Армия-мова-вира.
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