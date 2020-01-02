 МОЗ оплатив трансплантації на 2020 рік

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, оплата перерахована 10 учасникам пілотного проєкту з трансплантації, які подали відповідні заявки та затверджені постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року.

МОЗ здійснив оплату за кошти державного бюджету 2019 року. Після використання цих коштів буде проведено додатковий переказ коштів з бюджету 2020 року.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на 2020 рік пілотний проєкт з трансплантації.