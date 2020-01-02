 МОЗ оплатив трансплантації на 2020 рік

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, оплата перерахована 10 учасникам пілотного проєкту з трансплантації, які подали відповідні заявки та затверджені постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року.
МОЗ здійснив оплату за кошти державного бюджету 2019 року. Після використання цих коштів буде проведено додатковий переказ коштів з бюджету 2020 року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на 2020 рік пілотний проєкт з трансплантації.
Які відбиратимуть органи ?
Чи не буде зловживань в цьому питанні.
Може трапитись, людина потрапить в аварію, а її родичі просто продадуть органи, навіть за можливого одужання.
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html
А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
Браво. Зробылы цэ разом.