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Все про:Мінздоров'я (1027) трансплантація (43)

 МОЗ оплатив трансплантації на 2020 рік

Міністерство охорони здоров'я України заявило, що вже оплатило трансплантації, які проведуть у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, оплата перерахована 10 учасникам пілотного проєкту з трансплантації, які подали відповідні заявки та затверджені постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року.

МОЗ здійснив оплату за кошти державного бюджету 2019 року. Після використання цих коштів буде проведено додатковий переказ коштів з бюджету 2020 року.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на 2020 рік пілотний проєкт з трансплантації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168176
 
   
 Топ коментарі
 
Українці можуть сплатити трансплантацію мозку Зебілу.
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Уперше за 15 років в Україні здійснили трансплантацію серця
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html

А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
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В нас вже є команди трансплантологів ?
Які відбиратимуть органи ?
Чи не буде зловживань в цьому питанні.
Може трапитись, людина потрапить в аварію, а її родичі просто продадуть органи, навіть за можливого одужання.
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Черные ЗеДохторы прахоботов будут отлавливать и расчленять. Начнут по списку цензора, кто больше сообщений за год навалил.
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Уперше за 15 років в Україні здійснили трансплантацію серця
Впервые за 15 лет в Украине пересадили сердце. Произошло это в Ковельской районной больнице. Донором стал мужчина, погибший в аварии. Пациента везли из Киева, поскольку донорское сердце невозможно было доставить в столицу. Вместе с ним выехала бригада врачей и медсестер Института сердца, чтобы выполнить пересадку. Родственники, которые дали согласие на забор органов, спасли сразу трех человек. Кроме сердца, этой ночью пересадили две почки.
https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-vpervye-za-15-let-peresadili-serdce-1465473.html

А порохоскот скулит, что у нас опять ничего нет, мы - рагули и селюки в шароварах!
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Українці можуть сплатити трансплантацію мозку Зебілу.
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Никаких достижений нет. МОЗ кое-как просто выполняет свою работу. Но это подаётся как офигительное свершение.

Браво. Зробылы цэ разом.
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Селфи пришлите с мест, где уже тратите эти средства.
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Пардон, но сильно эта оплата под ёлочку напоминает мне попытку спасения денег МОЗ, не потраченных в 2019 голу.....
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Ждём. Уже почти 20 лет ждём. Пора бы уже
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