 "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос"

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подання документів. Термін подачі закінчується 3 січня. Є очевидним, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть податися на цей "конкурс".

Це означає, що чесного конкурсу не відбудеться. Це означає, що в ідеальних умовах будуть ті, хто знав про конкурс наперед. Це також означає, що такий конкурс є порушенням закону", - зазначають у "Голосі".

У партії заявляють, що конкурс має знайти найкращих фахівців із відповідною освітою, професійними і моральними якостями. Для цього збір документів має проводитися не менше 15 робочих днів, що зафіксовано в частині 2 глави ІІІ закону про ДБР.

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"Голос" вимагає скасувати рішення про оголошення конкурсу, оскільки порушення термінів оприлюднення призвело до порушення прав громадян України на участь у проведенні відкритого конкурсу, і ухвалити рішення про оголошення нового конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформацію про проведення якого оприлюднити шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення прийому документів.

"Якщо виконувачка обов'язків Державного бюро розслідувань проігнорує цю вимогу, "Голос" оскаржуватиме рішення конкурсної комісії в судовому порядку", - заявляють у партії.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.