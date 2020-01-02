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Все про:конкурс (508) ДБР (745) Голос партія (120)

 "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос"

Партія "Голос" вимагає зупинити оголошений 30 грудня 2019 року конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою політсили, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подання документів. Термін подачі закінчується 3 січня. Є очевидним, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть податися на цей "конкурс".

Це означає, що чесного конкурсу не відбудеться. Це означає, що в ідеальних умовах будуть ті, хто знав про конкурс наперед. Це також означає, що такий конкурс є порушенням закону", - зазначають у "Голосі".

У партії заявляють, що конкурс має знайти найкращих фахівців із відповідною освітою, професійними і моральними якостями. Для цього збір документів має проводитися не менше 15 робочих днів, що зафіксовано в частині 2 глави ІІІ закону про ДБР.

Читайте також: ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями

"Голос" вимагає скасувати рішення про оголошення конкурсу, оскільки порушення термінів оприлюднення призвело до порушення прав громадян України на участь у проведенні відкритого конкурсу, і ухвалити рішення про оголошення нового конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформацію про проведення якого оприлюднити шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення прийому документів.

"Якщо виконувачка обов'язків Державного бюро розслідувань проігнорує цю вимогу, "Голос" оскаржуватиме рішення конкурсної комісії в судовому порядку", - заявляють у партії.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168175
 
   
 Топ коментарі
 
У зеленого стада все конкурсы это фейк...как началось с меньдельши...так и продолжается...
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Оцените "красоту игры" от шулеров. При том, что фамилия одного заместителя уже всем была известна до начала конкурса. Венедиктова -- человек Портнова. Первый зам у неё бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, нынешний адвокат Овоща. Замы уже известны и принимают дела, а конкурс - мусор для лохов.
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Начиналось со сдачи анализов "Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3456
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Решение принято на "фейковом" корпоративе? "Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9327
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Оцените "красоту игры" от шулеров. При том, что фамилия одного заместителя уже всем была известна до начала конкурса. Венедиктова -- человек Портнова. Первый зам у неё бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, нынешний адвокат Овоща. Замы уже известны и принимают дела, а конкурс - мусор для лохов.
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Венедиктова, это та которая - бывшая полюбовница Портнова?

Во как старательно Янелох - внедряет агентуру кремля...
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Если Портнов ее бросил, она должна его посадить.
Или вы плохо знаете женщин?
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Самое пикантное в том, что именно адвокат ябукевича Бабиков будет в ГБР расследовать расстрел Майдана "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3778

Новые лица, ****.
Зробылы разом...
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"Голос" Вакарчука осип после минского корпоратива.
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Ти за те, щоб конкурсу не було, а призначали по дзвінку?
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Нехай білоруси слухають якісний український контент, він краще ніж кацапщина.
Взагалі, завдяки Вакарчуку ми маємо зараз пісенну культуру, він не зрадив як біличка та повалійша.
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Писэнна культура от вакарчака. ХРррррррр. Хр,хры́. Прямо таки залатой холос!
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слухайте лободиху і не відсвічуйте.
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який не карошій... напісяв алксу в черевика...
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це в тебе кіт чи собака - Харчук...?
певно весь в господаря "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 2142
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Та все ты прекрасно всосала. Сбегай стукони, оно и полегчает.....
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але ж твій ідіотський спосіб мислення це ніяк не виправить..
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Таких упоротых как ты не излечишь, тебе бы в 37, ото бы развернулась....
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Конечно для чего Венедиктова в свое время Богдану приятное делала ,а то что у нее на выборах в вс самый низкий бал при анонимном тестирование то то таке
И эти люди мне будут рассказывать как они поборят коррупцию
Хотя зебилы хавают
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це брехня, У Венедіктової не був найнижчий бал.
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Венедіктова отримала поганий бал за практичну роботу. Але , судячи зі всього, ці роботи просто не перевірялись - а виставили бали потрібним людям. От і все. Це якраз Венедіктову характеризує ПОЗИТИВНО, Система її не приймала.
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А в Україні колись були не фейкові конкурси? Такі ніівні і вже в Раді.
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У зеленого стада все конкурсы это фейк...как началось с меньдельши...так и продолжается...
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...двухдневной давности, но бизнес-партнёр Зелемоского в Евролабе их два дня хранил...
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так почалося все з з фейкових порошенківських конкурсів. Виявилося, що можна надурити американців - USAID, європейців! перетасувати умови конкурсів та протягнути не по результатам а по уподобанням. То ж добре удобрена порошенцівська нива - дає свої сходи.
А тепер ті, хто пройшов по порошенківських конкурсах правлять ситуацією. Український маразм вийшов на ще вищий виток спіралі Архімеда в сторону, яка звужується.
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Зелена мерзота невизнає любих законів України--це гопникі і наперстникі.
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Ну, так теперь у нас всё будет под новогодним слоганом - "Да какая разница!?"
П.С. Был, не был конкурс - главное шо мы все, типа, одинаковые нелохи.....
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Супер! И Беркута,расстреливавшие майдан и те кого они расстреляли - "одинаковые"! Эта мерзость лилась в уши охлосу на новый год. Некоторые по словам очевидцев -натурально плакали... Чего заслуживает ЭТОТ нарід? Доения, доения и еще раз доения!
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Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом», - написал Дроздов.
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Да что там уже требовать? Поздно пить боржоми. "Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5329
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Почему же?
Очень правильно делают, что ставят такие претензии!
Вопрос в другом, а где претензии такого же рода от жопоблока и соевой секты?
Их, что, всё устраивает???
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Ты ж за зеленую плесень. А виноваты опять "соевые"?
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Я за справедливость, а соевые просто не подходят под это определение...
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Будет руководить в ГБР делами расстрелов Небесной сотни: СМИ сообщили о назначении адвоката Януковича

Адвокат экс-президента Виктора Януковича и его охранника Александр Бабиков занял место заместителя директора ГБР, на должности он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Об этом сообщают "Украинские новости". Заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой стал адвокат, который защищал Виктора Януковича Александр Бабиков. Онработал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала Виктора Януковича. Он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Первой об этом сообщила адвокат семей погибших активистов Майдана Евгения Закревская. "Бабиков - адвокат Януковича в делах по Майдану. И Кобзаря - его охранника. И теперь он замглавы ГБР - органа, который будет расследовать эти дела", - написала Закревская. "Он по-прежнему в статусе адвоката, но запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета", - пишут журналисты. Официально о назначении не объявлено, но он уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, по данным СМИ, он прошёл собеседование лично у президента Зеленского.
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То що, ця команда буде не краще команди Труби? "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1202
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Голос! Гав, гав, гав!
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Голос! Гав, гав, гав!
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О как тебя...зебила... после флакона зеленки торкнуло...аж загавкал...😀
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Ну-ну, прЮвет участникам соевого марафона.....
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Ну-ну, прЮвет участникам соевого марафона...
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Похоже ты второй флакон зеленки принял..
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Зеленка, бояра.... Рецептура соевой аптеки?
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Похоже, что ты, малоросс, Зелемойскому в задницу заглядываешь, а она такая глубока, что у тебя эхом второй комментарий выпёр... выскакивает.
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Я тут "живу" очень не долго, можно и по три выперать пока не забанили.... На вашей територии дышать нечем!
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Усе вірно. Голос тут правий. Там в переліку:
- Довідка про проходження обов'язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о,
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о, довідку про відсутність (наявність) судимості.
Маса усіляких копій.
І це з моменту, коли взнав про цей конкурс.
А чи можна було взнати на новорічні свята? Корпоратив на роботі, потім святкування дома, чи то взагалі за кордоном. Несерйозно
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В Евролабе можно успеть получить любые анализы...
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Державне бюро розслідувань закупить на 4,95 мільйонів гривень програмного забезпечення у компанії "Ай Ай Ті Трейдінг", яка фігурувала у розслідуванні відомства за фактом розтрати бюджетних коштів.
Про намір укласти договір з цією компанією є на порталі публічних закупівель Prozorro.
"Ай Ай Ті Трейдінг" повинна впродовж місяця поставити Державному бюро розслідувань 759 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.

Як стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва, улітку 2019 року слідчі бюро відкрили кримінальне провадження, у якому фігурувала ця компанія. Правоохоронці розслідували "протиправну схему з розтрати бюджетних коштів" під час закупівлі ліцензійного обладнання для Державного центру кібербезпеки. За версією офіційного слідства, дії "Ай Ай Ті Трейдінг" могли призвести до розтрати 300 тисяч гривень.
Ті ж граблі? Чи в когось дуже загребущі...граблі ???
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"...конкурс должен найти лучших специалистов с соответствующим образованием, профессиональными и моральными качествами". Так ведь полный Трускавец таких "специалистов" был недавно. Источник: https://censor.net.ua/n3168175
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Lesha LE25 Stvorkin‏ @************* 18 ч.18 часов назад



Кстати, заметили что нарратив "ХужеНеБудет" поменялся на нарратив "НемаєРізниці" То есть, очевидно, что при Зеленых хуже БУДЕТ - т.к. под их чутким руководством происходит ДЕГРАДАЦИЯ страны в абсолютно всех сферах.
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Так зелекторат, с мочёй в глазах, уже давно повторяет, что их не надули, т.к. нет разницы между Порошенко и Зелемойским...
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Распечатай...скатай у трубочку...и затусуй себе у задний проход...благо кольцевая мышца у тебя от фамилии Порошенко расслабляется автоматически...
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Какой высокий поток "мыслей"!"Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 2423
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І що? Якийсь дебіл, по замовленню Зеленого ублюдка витратив аркуш паперу формату А4?

Але для таких довб.бів як ти, зверну увагу на проц.статус у якому його викликають - "для участі у допиті в якості свідка"....
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ну, это ты уже слишком многое хочешь от зебанутого "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1508
чтоб зебил вдавался в такие тонкости? - ну, это слишком.
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Ще у одного соєвого ідіота стався розрив пукальної вени."Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 4286
Я щось на твого Святого свиночолого гетьмана написав там, що в тебе так бомбануло? Я лише виклав скан новини за сьогодні на інших ЗМІ.
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Дебіл, ти виклав повістку, яку я просто прочитав. Якби у тебе зебільної худоби були мізки і ти вмів читати, ти би її не викладав, або зробив би відповідний комент. Мовляв, що це за лайно??? Але ти тупа худоба, тому нічого коментувати нездатний.

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
2. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:
...

3. Недопустимими є також докази, що були отримані:
1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні;

Роз'яснюю тобі, гнида тупа і зебільна допит Пеці у якості свідка, та подальша підорза Пеці, робить цей допит НЕДОПУСТИМИМ доказом!!!
А тепер питання, НАХЕРА тоді це робити?
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"Дебіл" - син твого батька, якщо у нього істерика лише од однієї картинки.
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Дебіл, це той, для кого фото документу, є картинкою.
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Так чого у тебе стався приступ істерики?
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У мене алергія на дебілів. Тебе побачив і відразу пішло загострення.
Придурку, поясни просту (як для мене і мега складну, як для зеленого дебіла) річ. Ось Пецю обіцяли посадити за "Свинарчуків", за те, що розікрали армію?! Більше ніж пів року пройшло. Вже Гладковський під заставу вийшов і? Де справа по Пеці? Чому нам підсовують ось цю галіматтю? Державна зрада, Мінські угоди, мовні питання? Є у Зелених підерастів претензії до Соєвого економічні??? Не політичні, бо чим ви лайно зелене дихаєте, ми знаємо, а саме економічні, за розкрадання???
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Та я прекрасно розумію, що ти - соєвий ідіот. Не виправдовуйся.
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Що ти можеш розуміти, якщо фото повістки оцінюєш як картинку? В мене пес розумніший ніж ти.
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і все ж це може мати, якщо не доказовий, то процесуальний сенс.
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Який і у чому? Просто цікаво, який цей медіа-піар хід, може мати процесуальний сенс?
Привід бо не з'явиться? Це смішно... а ось у майбутньому, для ЄСПЛ, це може мати значення...
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ну це ясно, що ніхто не покладе в основу обвинувачення (акту) допит обвинуваченого, як свідка. А , якщо покладе, то суди це визнають неналежним доказом.
Думаю, що в надрах науковців від прокуратури..може в їх академії прокуратури є якісь теоретичні розробки з цього приводу. Ця норма не така однозначна.
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Усе там просто. Допит на стадії ДР взагалі не є доказом. Але можуть бути наслідки такого допиту. Для прикладу особа видасть місце знаходження речових доказів і ось тут, настануть наслідки "плоди отруйного дерева".
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ну що ви?
можна провести, що речі знайдено оперативними працівниками..і отруйне дерево засихає.
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мало того, що папірець без всіх вихідних даних, так ще й не вказано, як того вимагає Закон, адреси, куди надсилається та процесуального статусу особи, що викликається.
Цей папірець відповідно до законодавства, можна ігнорувати.
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Проц.статус там є - свідок.
Щодо реєстрації повістки, то ДБР зараз використовує єдину електронну систему документообігу. Тому має бути реєстраційний штрих-код. у низу, але фото обрізане. Зараз це в багатьох органах. Старі бланки із пустим номером і штрих-кодом.
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Зеленим по боку. Головне щоби би була своя та віддана людина. Ну і що, що не працювала із криміналом? Зате буде готова виконати любе замовлення, не дивлячись на Закон!
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А де ж був цей вимогливий "голосок", коли папєрєдніні з гідністю призначали фейкового пйокуйойа? "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5872
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Вакарчука и его "Голос" понять не трудно."На носу" новогодние корпоративы и музыкальная шабашка.Какой там еще конкурс?Конкурс подождет.Ведь ,Новый год всего один раз в году.Такое время,когда одна неделя,целый год кормит.А Верховна рада,законы,конкурсы там разные,это так хобби.Ла-ла-ла.К-ху,к-ху."Я нэ здамся бэз бою..."
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Главное,что есть мукачевский довбо.б...И ты его прекрасно знаешь.
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ВАУ!!! Вакарчушка требуют))))))
а не пора ли тебе Сявка сдать мандат депутата!!! поёшь пляшешь пилишь бабло на концертах..типа никогда не слышал о запрете депутатов на комерческую деятельность))))
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---------Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 року до 18 год. 00 хв. 03 січня 2020 року включно----------

Причем все было проделано хитро: информация о конкурсе опубликована в неприметном разделе "команда" на сайте ДБР https://dbr.gov.ua/node/1919
в нарушение сроков (не менее 15 дней) накануне Нового Года с расчетом, что срок подачи документов закончится после Новогодних Праздников, а во время праздников народ будет пить, гулять, отдыхать, а не лазить по сайте ДБР в поисках вакансий)))..
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Голос подал голос.. Нарешті Славко шось проспівав "Фейковий" конкурс на посади в керівництві ДБР вимагаємо скасувати, - "Голос" - Цензор.НЕТ 2570
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Ой, я вас умоляю!
Есть масса формальных мелочей, которые обеспечат вам нужный результат, это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
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Банда адвокатів захоплює владу в Україні.
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А "Голос"-то по своей сути фейковый , филиал порошенковской филармонии . Стыдно , что обещали и до чего опустились вакарчуки .
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