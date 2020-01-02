 Держборг знизився до 50% від ВВП вперше з 2013 року

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Розмір державного боргу вперше з 2013 року опустився нижче 50% від ВВП", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, в 2018 році державний і гарантований державою борг України скоротився до 60,9% від ВВП з 71,8% - у 2017 році. Розмір державного і гарантованого державою боргу на 31 грудня 2018 року становив 78,32 млрд доларів, або 2,169 трлн грн.

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У міністерстві зазначили, що відношення боргу до ВВП в кінці 2019 року не повинно перевищити 50%, в кінці 2020 року має становити 45,3%, а в кінці 2024 року - не має перевищити 40%.