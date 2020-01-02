 Вночі загинув працівник на Дніпровському металургійному комбінаті

Про це повідомляється на сайті комбінату, передає Цензор.НЕТ.

"02 січня близько 00:55 на території доменного цеху виявлено працівника підрядної організації (1963 року народження) без ознак життя. Підприємство класифікувало інцидент як "нещасний випадок зі смертельним наслідком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проводиться розслідування.

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Дніпровський МК є одним з найбільших металургійних комбінатів України.