 Вночі загинув працівник на Дніпровському металургійному комбінаті

Про це повідомляється на сайті комбінату, передає Цензор.НЕТ.
"02 січня близько 00:55 на території доменного цеху виявлено працівника підрядної організації (1963 року народження) без ознак життя. Підприємство класифікувало інцидент як "нещасний випадок зі смертельним наслідком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проводиться розслідування.
Дніпровський МК є одним з найбільших металургійних комбінатів України.
Или вам только политику подавай?
Охрана труда на нуле.
"Давай-давай, быстрее сделаем - больше заработаем."
Соболезнования близким и родственникам.
2. Он уже не простаивает, с декабря запустился.
3. При зелебобе у нас промышленности вообще не останется.
"Днепровский меткомбинат" (ДМК) отказался от запуска основных производственных мощностей из-за снижения рентабельности и нехватки оборотных средств.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.
[28 декабря 2019 года]
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откуда "рист экономикы" зин?