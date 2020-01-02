 Сайт "Депо" повідомляє про потужну DDoS-атаку

Про це йдеться в повідомленні сайту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Від самого ранку, 2 січня, на сайт Depo.ua ведеться потужна DDos-атака. Через це ресурс працює з перебоями. Технічний персонал вживає всіх заходів, щоб відбити атаку і забезпечити нормальну роботу сайту", - йдеться в повідомленні.
http://counter.yadro.ru/values?site=depo.ua
LI_site = 'depo.ua';
LI_month_hit = 260;
LI_month_vis = 88;
LI_week_hit = 40;
LI_week_vis = 20;
LI_day_hit = 13;
LI_day_vis = 3;
LI_today_hit = 4;
LI_today_vis = 2;
LI_online_hit = 2;
LI_online_vis = 1;
---------
LI_site = 'censor.net.ua';
LI_month_hit = 108712051;
LI_month_vis = 6158419;
LI_week_hit = 19522524;
LI_week_vis = 1690039;
LI_day_hit = 2255148;
LI_day_vis = 318883;
LI_today_hit = 1385908;
LI_today_vis = 219128;
LI_online_hit = 57642;
LI_online_vis = 10896;