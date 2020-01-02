 Сайт "Депо" повідомляє про потужну DDoS-атаку

Про це йдеться в повідомленні сайту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від самого ранку, 2 січня, на сайт Depo.ua ведеться потужна DDos-атака. Через це ресурс працює з перебоями. Технічний персонал вживає всіх заходів, щоб відбити атаку і забезпечити нормальну роботу сайту", - йдеться в повідомленні.

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