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 Сайт "Депо" повідомляє про потужну DDoS-атаку

Український сайт Depo.ua заявив, що зазнав потужної DDoS-атаки і працює з перебоями.

Про це йдеться в повідомленні сайту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від самого ранку, 2 січня, на сайт Depo.ua ведеться потужна DDos-атака. Через це ресурс працює з перебоями. Технічний персонал вживає всіх заходів, щоб відбити атаку і забезпечити нормальну роботу сайту", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168170
 
 
 Топ коментарі
 
Щас будет вторая волна ДДОСа, когда пользователи цензора полезут смотреть что это за сайт .
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Атака на сайт, на который никто никогда не заходит, это как групповое изнасилование старой девы, трудно понять, горе, или наконец повезло.
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У 2004 я модерував дуже гарячий західноукраїнський форум. Вночі пішла масована атака зі спробами зламу. Головні удари наносилися з дніпродзержинська та нікополя. Щоби не заморочуватися марудною "ручною роботою", я розбудив серед ночі адмінів двох провайдерських фірм (партнерів нашої компанії) і попросив до 8-ї години ранку вирубити нах весь інет в отих містечках. Стало тихо...
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узнали что есть такой сайт.... ВЫ ЖИВЕТЕ В XXI ВЕКЕ....
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Правда "Квартал" і "Свати" вже не пам'ятаю, коли дивився.
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Щас будет вторая волна ДДОСа, когда пользователи цензора полезут смотреть что это за сайт .
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Вірусна реклама може бути ефективною. Як би ми інакше дізналися про якийсь заштатний сайт?
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Я и то знаю, что это нормальный проукраинский сайт, где часто публикуют то, что многим не комильфо...
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может и нормальный.. хз.. мне срачей и на цензоре хватает...
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Атака на сайт, на который никто никогда не заходит, это как групповое изнасилование старой девы, трудно понять, горе, или наконец повезло.
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"Везет Марье Ивановне - и муж, и любовник, еще и изнасиловали".
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колись ходив на цей сайт. Відверто скажу - не особливо зацікавив. Є цікавіші, тими й користуюся.
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У 2004 я модерував дуже гарячий західноукраїнський форум. Вночі пішла масована атака зі спробами зламу. Головні удари наносилися з дніпродзержинська та нікополя. Щоби не заморочуватися марудною "ручною роботою", я розбудив серед ночі адмінів двох провайдерських фірм (партнерів нашої компанії) і попросив до 8-ї години ранку вирубити нах весь інет в отих містечках. Стало тихо...
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Це - дуже жорсткий метод. Як же Нікополь без інтернета?
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Вся провинция на ОЛХ и Виолити продает хлам Сайт Депо повідомляє про потужну DDoS-атаку - Цензор.НЕТ 273
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Враховуючи що ми побудували туди канал і підтримували його 27х7, то мали повне право так вчинити. Міг би обрубати на фізичному рівні, але я пожалів банки і телефоністів. Можеш собі уявити з якою насолодою мої колеги у 2014 дистанційно вбили деякі кримські канали, які нам уже не належали.
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ДДОС атака,кажете ?

http://counter.yadro.ru/values?site=depo.ua

LI_site = 'depo.ua';
LI_month_hit = 260;
LI_month_vis = 88;
LI_week_hit = 40;
LI_week_vis = 20;
LI_day_hit = 13;
LI_day_vis = 3;
LI_today_hit = 4;
LI_today_vis = 2;
LI_online_hit = 2;
LI_online_vis = 1;
---------
LI_site = 'censor.net.ua';
LI_month_hit = 108712051;
LI_month_vis = 6158419;
LI_week_hit = 19522524;
LI_week_vis = 1690039;
LI_day_hit = 2255148;
LI_day_vis = 318883;
LI_today_hit = 1385908;
LI_today_vis = 219128;
LI_online_hit = 57642;
LI_online_vis = 10896;
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"на него сегодня зашли два человека! Со вчерашнего дня трафик возрос на 100%!"
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неплохая реклама для сайта.. теперь точно кто-то начнет его читать
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з часом виявиться,що адмін просто забув рут пароль ))
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Не забув, а роздав усім бажаючим, щоби підняти трафік.
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