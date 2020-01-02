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 Політика України, Економіка
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 Україна не готова до повернення прямих поставок газу з Росії, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна ще не готова для повернення до прямих постачань газу з Росії і має намір це робити тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни", - повідомив Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, питання в тому, щоб РФ більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу або корумпованості національних еліт, як це було всі попередні роки незалежності до 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ

"Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у "Газпрому" відповідно до їхніх домовленостей, але "Газпром" гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців", - додав віце-прем'єр.

Він зазначив, що в 2014 році Україна була найбільшим клієнтом "Газпрому", й висловив переконання, що Україна вже ніколи не буде найбільшим клієнтом "Газпрому", оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку в нормах Євросоюзу не дозволить цьому статися.

"Хтось купуватиме безпосередньо в "Газпрому", значить, так буде. Можливо, теоретично, "Нафтогаз" купуватиме безпосередньо в "Газпрому" на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу та без "газової голки". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду", - наголосив Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168169
 
   
 Топ коментарі
 
Украина не должна вообще торговать с врагом. Разве что транзит газа в ЕС, это такое. А налаживать прямые продажи во время рос. агрессии это аморально и экономически поддерживает врага. Нужно резко сокращать торговлю, а не наращивать как пытаются зеленые рептилии.
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Не нужно придумывать велосипед. Покупайте у Газпрома через словаков, а нам впаривайте что это газ норвежский. 5 лет прокатывало и сейчас прокатит.
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А ты свинья чего расхрюкалась??? Тебе зебил культурно всунули в задний проход что кацапский газ это хорошо и не война так ты и рад жрать это дерьмо.... Чем тебе свинья не угодил словацко-австрийский газ при котором Порошенко реально нагнул хуйла???
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Цікаво, а чого приснопамятна Алла тут знову флудить, офтопить та срачі провокує?
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Та я ж за вас переживаю, як би вібрації від патужно-рішучих ********** не розламали вщерть будку Україна не готова до повернення прямих поставок газу з Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7467
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Та я бачу, ніяк не виходить пройти повз мовчки.
Ні щоб поспілкуватись зі своїми, пооблайкувати одне одного...
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А тепер йуморіздка перейшла до скиглення, мету досягнуто
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Фантазер. То гумор побачив, то скиглення, там, де їх немає.
Міг би наодинці дивитись мультики в своїй голові, але ж ні, несе їх в люди.
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А на хрена Украине российский газ по прямым договорам, который даже со скидкой 25%, дороже на 25% словацкого или венгерского!
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Люди,які нагрівають руки на поставках російського газу через Словаччину ще не готові відмовитись від надприбутків і перейти до прямих поставок...І так як вони зі мною вже поділились баблом то я теж став не готовим - сказав Кулеба...
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"Ще не готова"? Он ьопнулся? И никогда не будет готова!!!
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В Украине приватизировано уже около 90 % предприятий. С момента приватизации государство не имеет никаких обязательств по их снабжению любыми ресурсами, включая энергетические. Хотели рынок - получите. Отныне все необходимое для них ресурсы они должны покупать сами на свободном рынке, где хотят, сколько хотят и где им выгодно. Поэтому к поставкам всех энергоресурсов нужно относиться именно так. Государство же должно делать закупки только для госпредприятий, коммунального сектора и нужд населения. А для этого хватает газа собственной добычи. Если государство хочет заработать маржу на перепродаже частному бизнесу купленных им энергоресурсов, то оно должно отделить эту тему от обязательных общегосударственных закупок.
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Кулеба, золотце моё, а как ты думаешь - ЗАЧЕМ Путин продаёт газ компаниям Медведчука-Фирташа газ по дешёвке?
Это такой, млять, европейский бизнес?
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Хорошим людям можно и по дешевке продать
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