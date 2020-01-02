 Україна не готова до повернення прямих поставок газу з Росії, - Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни", - повідомив Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, питання в тому, щоб РФ більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу або корумпованості національних еліт, як це було всі попередні роки незалежності до 2014 року.

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"Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у "Газпрому" відповідно до їхніх домовленостей, але "Газпром" гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців", - додав віце-прем'єр.

Він зазначив, що в 2014 році Україна була найбільшим клієнтом "Газпрому", й висловив переконання, що Україна вже ніколи не буде найбільшим клієнтом "Газпрому", оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку в нормах Євросоюзу не дозволить цьому статися.

"Хтось купуватиме безпосередньо в "Газпрому", значить, так буде. Можливо, теоретично, "Нафтогаз" купуватиме безпосередньо в "Газпрому" на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу та без "газової голки". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду", - наголосив Кулеба.