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Все про:контррозвідка (174) Маріуполь (613) СБУ (4973) вербування (108)

 Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню жителя Маріуполя ФСБ

Служба безпеки України запобігла залученню жителя Маріуполя до співпраці на користь спецслужб РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, мешканець Маріуполя під час перетину державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників українських правоохоронних органів.

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При цьому, ФСБівець вимагав від українця гроші за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним та його колегами підприємницької діяльності. У разі відмови він, зокрема, погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ та унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

СБУ вкотре нагадує, що статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років. Водночас, згідно з положеннями ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168168
 
 
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не там ищите, контрики! Страну сдают и продают, оптом и врозницу! Тех, кого НАДА уже давно "завербовали" и сделали "неприкасаемыми".
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И не говорите.Тут главный Зебил страны ПЕРВЫМ поздравляет с НГ убийцу украинского народа куйло,отдает ему террористов,беркутят и цемаха....а они о каком-то бизнесмене.Чудны дела твои,Господи...
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Простуженный крыса верно чует своего наставника - симсэя. У него и учиться, поманеху. Через годик-другой, это будет )(уйлятко №2, но только ГОРАЗДО артистичнее, тоньше и проВОРнее.
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И тут на территорию РФ десантировался спецназ СБУ и вырвал бедного предпринимателя из лап ФСБ.
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Зелена шобла боїться конкурентів? Напевне переживає, що у кацапів грошей на в іх не вистачить і у них обріжуть пайку.
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Фсб відкрило в Маріуполі палатку з написом - Центр вербування агентів для ФСБ Расіі...СБУ довго слідкувало за палаткою і переписувало всіх завербованих агентів...Через декілька місяців палатку знесли силами поліціі,нац.гвардіі і СБУ...За проведену операціі низка працівників СБУ отримала державні нагороди і позачергові звання...
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там пів маріуполя нех вербувати смердюча ригівська вата, за калбасу мати рідну продадуть
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