 Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню жителя Маріуполя ФСБ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, мешканець Маріуполя під час перетину державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників українських правоохоронних органів.

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При цьому, ФСБівець вимагав від українця гроші за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним та його колегами підприємницької діяльності. У разі відмови він, зокрема, погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ та унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

СБУ вкотре нагадує, що статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років. Водночас, згідно з положеннями ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання.