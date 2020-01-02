 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
Так, розповідаючи про свої літературні вподобання, Медведчук процитував слова Булата Окуджави і назвав їх "знаковими" для України: "Люди царства своего не уважают больше".
Після цього кум Путіна пояснив, що українці зневірилися в тому, що відбувається в країні.
"Ось те, що відбувається у нас в останні роки - хіба це не свідчення того, що люди шукають свого щастя за кордоном? Люди намагаються знайти себе, прогодувати сім'ї. Або влаштуватися, налагодити нове життя і - що найстрашніше! - знайти нову батьківщину . Хіба ці люди не зневірилися в тому, що відбувається в країні ?! І влада будь-яка - і попередні, і сьогоднішня - мусять думати про те, щоб цих людей зберегти! Щоб люди розуміли і поважали своє царство!" - зазначив лідер ОПЗЖ.
Повний текст статті "Що читають українські політики і топпосадовці?" читайте тут.
У резидентів немає друзів.
Будучи адвокатом він працював на КГБ втерся у довіру до Стуса ...... спалив його.
Далі він знову працює на КГБ.
Пу... готує його у президенти України. Тому ця потвора так багато говорить. Пу... готує йому прийоми на вищому рівні - робить це офіційно готує до цього українців.
От така х... малята.
Лепоотррр-ррраааа! Прогудело в пузе и зычно гыкнулось изо рта.
Ванила неспеша пошёл к краю избы и через тряпку выглянул наружу. По раскисшей и полной грязи улице тряслась кибитка с надписью - "Царь"....
Хммм....наверное и здесь насрать решил- недовольно хмыкнул Ванила.
Пппууу-уууууууу.!!!! Гомкогласно перднул Ванила в сторону кибитки. Ось левого колёса кибитки заметно изогнулась. Из неё послышался скрип и заунывный загробный голос....
Люди царствования моего неуважают больше.....