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 Політика України, Суспільство
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Все про:Медведчук (441) українці (529) еміграція (43)

 "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук поскаржився на виїзд українців з країни

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук порівняв Україну з "царством", яке більше не поважають люди, які живуть у ньому.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Так, розповідаючи про свої літературні вподобання, Медведчук процитував слова Булата Окуджави і назвав їх "знаковими" для України: "Люди царства своего не уважают больше".

Після цього кум Путіна пояснив, що українці зневірилися в тому, що відбувається в країні.

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"Ось те, що відбувається у нас в останні роки - хіба це не свідчення того, що люди шукають свого щастя за кордоном? Люди намагаються знайти себе, прогодувати сім'ї. Або влаштуватися, налагодити нове життя і - що найстрашніше! - знайти нову батьківщину . Хіба ці люди не зневірилися в тому, що відбувається в країні ?! І влада будь-яка - і попередні, і сьогоднішня - мусять думати про те, щоб цих людей зберегти! Щоб люди розуміли і поважали своє царство!" - зазначив лідер ОПЗЖ.

Повний текст статті "Що читають українські політики і топпосадовці?" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168167
 
 
 Топ коментарі
 
Поезжай ка и ты, навсегда к своему куму
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Кум и защитник агрессора Украины свободно вещает в стране, которая страдает от этого агрессора, не в тюрьме, без конфискации наворованного. Деньги Януковича в иностранных банках разморожены, не востребованы прокуратурой Украины, Януковичу не вынесен приговор за смерти на Майдане и за разворовывание государства и уничтожение армии. Как это называется? Это называется черная сатанинская месса Зеленой сатанинской рептилоидной массы.
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Ця kurva ще рота роззявляє... Царство тобі потрібно??? Так 3,14здуй до сцаря й цілуй йому чоботи... Покидьок...
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У цього упиря завдання тільки одне і ставить його х..ло,
У резидентів немає друзів.
Будучи адвокатом він працював на КГБ втерся у довіру до Стуса ...... спалив його.
Далі він знову працює на КГБ.
Пу... готує його у президенти України. Тому ця потвора так багато говорить. Пу... готує йому прийоми на вищому рівні - робить це офіційно готує до цього українців.
От така х... малята.
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Пора цим кумам обом у пекло -погрітися,бо теку хєрню морозють....
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Коли вже нарешті, цю тварюку розстріляють, або хай вже сама подохне скоріше! Бо нема часу одночасно ступати на цю землю разом з цим гандоном!
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Ванила вытянулся во вся роскошный рост и крякнув выпил полный кафтан пенистого каровая.
Лепоотррр-ррраааа! Прогудело в пузе и зычно гыкнулось изо рта.
Ванила неспеша пошёл к краю избы и через тряпку выглянул наружу. По раскисшей и полной грязи улице тряслась кибитка с надписью - "Царь"....
Хммм....наверное и здесь насрать решил- недовольно хмыкнул Ванила.
Пппууу-уууууууу.!!!! Гомкогласно перднул Ванила в сторону кибитки. Ось левого колёса кибитки заметно изогнулась. Из неё послышался скрип и заунывный загробный голос....
Люди царствования моего неуважают больше.....
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******** становится все больше похож на мерзкую рептилию, как будто внутренняя сущность выползает наружу...
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Все в стойло!- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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