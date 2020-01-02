 ДСНС оголосила відкритим сніголавинний сезон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Зазначається, що висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.
"За даними Українського гідрометцентру, у звязку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим", - йдеться в повідомленні.
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ЧЕГО-ЧЕГО ???