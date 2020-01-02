 Виплата пенсій в ОРДЛО в нинішніх реаліях неможлива, - Кулеба

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Для ЄС виплата пенсій на окупованій території - це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони також розуміють, що одна річ - хотіти щось зробити, а інша - це мати технічну можливість і можливість у плані безпеки. Сьогодні, в нинішній реальності, таких можливостей немає", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що наразі існує механізм отримання пенсій, який потребує для одержувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.
"Тому вирішення цієї проблеми безпосередньо зав'язане на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, працюватимуть платіжні системи - можна буде рухатися далі", - додав віце-прем'єр.
хотя для зеленского они хохли
А мы об этом и не догадывались)
тот Николай Кулеба - омбудсмен по правам ребенка (он и спровоцировал ДТП)
Андрій Смолій
Вчора о 01:05
ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗДІЛИВ КРАЇНУ!
Подивився «привітання». Ще одна ганьба для України. Зеленський замість реального привітання фактично розділив Україну.
Він не говорив про досягнення. Не говорив про те що зробив за свої 8 місяців. Не говорив про вектор розвитку та про перемогу. Він говорив про 25% та 73%, про україномовних та російськомовних.
Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого! Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.
Для нього це країни «какая разніца». Для нього немає Української та Європейської країни.
Ролик Зеленського - дешева пародія на привітання президента. Проте, це привітання не для України. Це привітання для Малоросії. Зеленський та його команда перетворили країну у віртуальну не Україну, Малоросію. Країну без обличчя, без ідентифікації, без сенсів, без перемоги.
Уже который раз встречаю эту херь
СМУхачики никак не угомонятся
Кароче: всё равно, где получать большую зарплату.
Вибачаюсь за мат, але на цих ідіотів в мене вже саме така реакція
пуцькін дасть наказ - раком встане та в зубах сам понесе лугандону ці пенсії.
Тётя Роза @Anakoyher 12 ч.12 часов назад
- Изя, почему Зеленский многим украинцам не нравится, а многим россиянам нравится?
- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
Вони ж нас годували, а тепер нам потрібно їх годувати.
Маразм міцніє
а от слухняна і привітна дитина не потребеу такого, вона і так все розуміє і поважає дорослих
от і виходить перекіс у вихованні - зробив зло - на тобі цукерку, аби ще щось гірше не втнув..
а робиш добро, ризикуєш життям - то й надалі так роби...ти ж хороший...ти все розумієш...
будут платить.
Они где-то хранятся или ими дыры в бюджете затыкают?
Терпение, Люсьена, и они все вымрут....
Районные отделения ПФУ на оккупированных территориях не работают. Бумажные пенсионные дела остались там. На пальцах - Дарницкое отделение ПФУ вместо Старобешевского (пригород Донецка) никому ничего не насчитывает. Просто нет человека нет проблемы.
Переезжая (даже фиктивно) в Дарницу пенсионер восстанавливает своё пенсионное дело и начинает получать выплаты с момента обращения.
В ЛДНР половина пенсионеров (которые ни разу не обращались) уже умерла. На их место пришли новые. Никто никому не насчитывает. Долгов нет.
мне лишняя сотня гривен до пенсии не помешала бы
они пять лет работают и платят взносы не в Украину
по пенсии едут сюда
переселенцы уже пять лет
пора уже завязать шару
пусть едут и воюют за своё а не ждут
согласны ли вы спасти страдающих пенсионеров ОРДЛО ? Оскудеет ли рука дающего ?