 Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"У нас діалогу, на жаль, немає. Але вчора (29 грудня. - Ред.) ми зустрічалися з прем'єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем'єр, як і ми, не має стосунку до процесу обміну. Ми обговорювали питання в рамках його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона відбулася нормально", - зазначив Чийгоз.
Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони привітали один одного зі святами і домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.
Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після цього повідомила, що новий обмін може відбутися цієї зими, а списки почнуть узгоджувати негайно.
По логіці мав бути або обмін виключно полоненими на Донбасі, або якщо вже включили бєркутов, то мали б і кримських татар включити, бо і ті і інші не є фігурантами війни на Сході!
Тим більше, ми віддали більше сєпарів/бєркутів, ніж отримали наших! З татарами був би плюс-мінус рівний обмін...
Ну і да: що заважало тих бєркутов перед обміном хоча б відсандалити добряче, щоб вони вже ніколи зброю до рук не могли взяти? Бо ті бєркута, які свого часу втекли до мацкви, зараз мітинги Навального розганяють і зброю здатні тримати в руках....
Тогда до сих пор наши заложники было в ********** тюрьмах. Для него человек это мусор, ты что не знал?
только с Богданом и Ермаком
Что не кусал руку его кормящую.
Це пост заступника голови комітету у справах ветеранів. Ще раз. Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ«Кішчачий корм»(с), Ви, Наталя, а радше, вихлоп їхнього травлення...
Эрдоган принял в Стамбуле «депутатов» от оккупированного Крыма
Липецкая фабрика не дремлет.
Налоги идут на вооружение оркам.
Дальнейшее пребывание Зе на должности президента - катастрофа для Украины!!!
попередники во всем виноваты.
а может те кто "устал от вайны" не поднимая зады от диванов?
И это был Чийгоз!
История не терпит сослагательных наклонений.
А не смотря на то что он клятвенно жутко воя заверял что сам наполовину сепаратист и великий любитель фашиста )(уйла что на сам деле так и есть. Но всё равно каратели его хорошенько отлупили и заставили подписать все выдуманные на него страшные обвинения . А кацапский суд в лупил ему очень большой срок как украинскому террористу. И его уже как терориста сразу же выставили на обмен. Что получит Украина от такого обмена, когда она отпустит в паРашу кровавого убийцу террориста который заслуживает высшей меры наказания, а взамен получит другого врага Украины полусепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну разве что продажный кремлёвский ...резидент проклятый ЗЕбил капитулянт будет радостно потирать руки что услужил своему повелителю - хозяину кровавому фашисту )(уйлу своими такими преступными обменами и миром -капитуляцией на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой вражеской паРаши.
Только российская консерва будет делить украинских граждан по национальности. Украинец должен требовать от Зе освобождения Крыма со всеми гражданами Украины .
Нет, есть прецедент, правомочность постановлений суда ООН и Стокгольмского арбитража и их исполнение Россией.
Следовательно иск в эти инстанции о пересмотре законности референдума и о признании его неправомочным. Соответственно все последующие действия другой стороны будут признаны!!! юридически неправильными и с компенсацией.
Но не это все. Следующий шаг - подготовка другого референдума(а иначе никак!) по процедуре законодательства Украины. Значит к этому времени должен быть закон о референдуме. Здесь важный момент под чьей юрисдикцией должен пройти он. А решение суда!!! Вероятно наблюдатели ООН.
Но не это фсье. Обязательна сильная связка с крымскими татарами и информационная подготовка