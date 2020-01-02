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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4025) Меджліс (276) Чийгоз (234) полонені (714)

 Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримських татар, народний депутат Ахтем Чийгоз повідомив, що Офіс президента досі не вийшов на діалог із Меджлісом щодо звільнення кримських татар із російського полону.

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"У нас діалогу, на жаль, немає. Але вчора (29 грудня. - Ред.) ми зустрічалися з прем'єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем'єр, як і ми, не має стосунку до процесу обміну. ​​Ми обговорювали питання в рамках його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона відбулася нормально", - зазначив Чийгоз.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони привітали один одного зі святами і домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після цього повідомила, що новий обмін може відбутися цієї зими, а списки почнуть узгоджувати негайно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168159
 
 
 Топ коментарі
 
не партесь... - Зе на следующем обмене "Всех на Всех" обменяет Крым на крымских татар....
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Він вже обміняв Україну на Малоросію, тому думаю наступними будуть вода до Криму і потяги з літаками...
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Для тех кто в танке, напоминаю. Был только один случай освобождения крымских татар и то, по просьбе Эрдогана. Чингойз это должен знать, именно его освобождали.
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Хай Зе пояснить, чому в обмін включили бєркутов, які не були полоненими на Донбасі, але при цьому не включили кримських татар?

По логіці мав бути або обмін виключно полоненими на Донбасі, або якщо вже включили бєркутов, то мали б і кримських татар включити, бо і ті і інші не є фігурантами війни на Сході!
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Если бы ты интересовался политикой, то сам это знал. Обмен заложниками обсуждают как минимум ДВЕ стороны, и не всегда от одной все зависит.
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Ну так треба було ставити питання ребром: якщо хйло так сильно хоче бєркутов, то хай татар віддає.

Тим більше, ми віддали більше сєпарів/бєркутів, ніж отримали наших! З татарами був би плюс-мінус рівний обмін...

Ну і да: що заважало тих бєркутов перед обміном хоча б відсандалити добряче, щоб вони вже ніколи зброю до рук не могли взяти? Бо ті бєркута, які свого часу втекли до мацкви, зараз мітинги Навального розганяють і зброю здатні тримати в руках....
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"Ну так треба було ставити питання ребром"

Тогда до сих пор наши заложники было в ********** тюрьмах. Для него человек это мусор, ты что не знал?
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Ще раз питаю: що заважало хоча б бєркутов інвалідами перед обміном зробити? Наших хлопців вернули в далеко не найкращому стані...
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Придется повторить. Обмен заложниками обсуждают как минимум ДВЕ стороны, и не всегда от одной все зависит.
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Це я вже прочитав, я про інше питаю...
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значит не понял что прочитал. Наверняка Зеля ставил ****** все твои пожелания. Но от него все не зависит.
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Ще раз питаю: що заважало в ніч перед обміном зробити бєркутов інвалідами???
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опасения, что с нашими пленными сделают тоже самое.
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З нашими це і так вже давно зробили...
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тогда мы ни чем не будем отличаться от ********** бандитов.
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Знаєте, у Другу світову американські солдати єврейського походження принципово не брали у полон СС-овців, а зразу розстрілювали їх... До вермахту було адекватне ставлення, а от СС-овців - одразу до стінки. Від цього американські євреї ж не стали такими, як СС-овці, хіба не так?
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Это они делали тайно без огласки. Наверняка у нас тоже были подобные случаи мы это не скоро узнаем.
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Так может самим татарам нравиться когда из каждый день как овец на убой бросают пачками за решетку?? За все эти годы хоть одного силовика зарезали? Хоть срочника расейского похитили? Гмм.. Хоть одну полицейскую или военную машину сожгли? Прапора пъяного изтамнета избили?? Гм... да что ж я такие невероятные и невыполнимые зверства предлагаю.. стекло хоть в кабинете следака разбили? машину судье выносящего им приговоры поцарапали? мда.. опять я что то невыполнимое от смелых борющихся с оккупантами татар требую.. Ну ладно: Хоть ОДИН ИСПОРЧЕННЫЙ ЧЕБУРЕК продали мусору/военному/судье-прокурору??!!Не было такого ничего?? Только по овечьему идти на убой тихонько мыча?? Ну знаете ли.. после деокупации область Украины, не больше.
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Зараз для Світу Росія проводить репресії проти цивільних на окупованій території. Почати різати - і вона буде "боротися з тероризмом". (Між іншим, дивно, що у них там будинки ще не повзривали, Х@ло таке любить). Для війни є інші місця й інші люди, не цивільні; кримські татари воювали в наших добробатах й в ЗСУ. Що їх не дуже видно - так їх усіх в 100-200 разів менше ніж українців.
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у Фуйла диалог
только с Богданом и Ермаком
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А что он Пети мозги пять лет не выносил?
Что не кусал руку его кормящую.
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а шо менжились только меньжеватся может и надоедать всем а самим заняться переговорами ? или с вами ни кто и разговаривать не будет так и в офисе президента устали от вашего нытья! и на что татар менять ето ж еще и придумать сложно и как пучками или кучами???
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 31 дек. 2019 г.



Це пост заступника голови комітету у справах ветеранів. Ще раз. Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ«Кішчачий корм»(с), Ви, Наталя, а радше, вихлоп їхнього травлення...



Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9270

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Королевская написала? Бойко еще не то может написать , ну и что? Контора пишет...
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Стратегия **** абсолютно понятна, держать активных татар в тюряге, что бы остальным неповадно было.
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Я мб чего то не понимаю, но....когда избрали Зеленского Чубаров выражался в его сторону, мягко говоря, не окей. Говорил, что теперь крымским татарам пипец и мол, мы поддерживаем петю. Ребята, а что изменилось? Вы же "ни шагу назад"! Вы же поддерживаете пороха, а порох обмен не поддерживает. Что за негодование и двойные стандарты?
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Порошенко кілька тисяч наміняти встиг. Не підтримує він, очевидно, той обмін, коли за беркутню й терористів виміняли 12 військових серед яких ще й дезертири.
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У нелоха сейчас только диалог с ****** есть...дружбаном его...
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а с кем нужен диалог для освобождения татар, с папой Римским?
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Кстати, после того, как папа навалял женщине, на одной из церемоний, не слишком он и святой получается...
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Який ще діалог потрібен? Вже домовились 10.12.19 "Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский"
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У барыги с ****** всегда был и есть диалог.
Липецкая фабрика не дремлет.
Налоги идут на вооружение оркам.
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Ау! Модераторы на Цензоре есть ? Неужели этот .... можно считать обсуждением ? Что случилось ? Не тот президент ? Кто агенты кремля ?
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Гаврюха!! ты видать новенький на Цензоре и ещё не в курсе, что это-сливной бачок порохоботов..трибуна 8%-ного сортира)))))
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Хотелось бы напомнить всем кто тут на ветке . О том шо Порох моральный урод и так всем известно . У нас сейчас уже 8 месяцев как новый президент , и спрос сейчас с него . Он отвечает за страну , а не Порох . или Януковощ . Все кто критикуют Зе почему то сразу становятся порохоботами . Складывается впечатление , шо все шобы не делал нынешний президент - правильно , как аксиома . Сторонники Зе , вы шо секта ? Сколько Вова уже накосячил и во внутренней политеке и во внешней ? Он или просто не патриот или предатель Судить о людях нужно по их поступках , а не по их должности . И хватит ныть о попередниках ,это даже не смешно
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При этом ненужно забывать, что абсолютно ВСЕ сегодняшние проблемы достались Зеленскому в наследство о попердника. Это должны понимать его критики и предлагать решение этих проблем, а не дурные картинки из методичек.
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во всем виноваты попередники,всегда)) когда уйдет клоун через год то он станет попередником и проблемы его правления тоже кто-то будет решать))
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все к тому идет, что когда уйдет Зеленский, проблем для Украины станет гораздо меньше.
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..проблем у Украины станет действительно меньше, если Зе уйдёт СЕЙЧАС и НЕМЕДЛЕННО!!!
Дальнейшее пребывание Зе на должности президента - катастрофа для Украины!!!
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Ну ти і троль платний. Від "попередника" досталось---економіка з ростом, казна повна, виплата всіх соціалок і повищеня пенсії більше ніж на 100%, створення міцних ЗСУ. Повага до історії і рідної мови,створення міжнародної каоліції в боротьбі з фашистом путіним,міжнародні санкції, жодних поступок путіну , ні шагу назад і ще з десяток "проблем" А при твоєму клоуну --все навпаки. Тільки ватний малорос,кацап і ворог не бачив досягнення Порошенко. Вся агентура фсб, єврейська мафія була кинута на те,щоб оббріхувати Порошенко. різного роду фейке ,провокації--це все щоб його очернити.
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Казан пустая потому потому что бюджет был дефицитным, а курс гривны при этом вырос, а не падет как при Пете.
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...значит если бы курс гривни не рос..а палал бы как при Петруччио, то казна бы наполнялась? Феерический идиотизм!!! Тебе бы Игорёк Д в школу..в первый класс. Букварь бы осилить, а ты тут себя умным пытаешься выставить!)))))) А ведь ,..все ...кто прочитал твой бред .. уверенно сказали..!!! Игорь Д просто дурачёк!!! И это так..мягенько..уважаемо, чтобы дурачёк не плакал!!!)))))
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да-да-да, старая песня о главном.
попередники во всем виноваты.
а может те кто "устал от вайны" не поднимая зады от диванов?
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В этом нет ничего удивительного. Так устроена человеческая цивилизация. Предыдущее поколение оставляет свои достижения и проблемы последующему поколению.
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Васёк Писькин... ты бы осмелился сказаить это в глаза матерям, потерявших своих сыновей на войне? или их детям или жёнам? Ты же ***** только жопу на диване просиживаешь..потому тебе война-игрушка! так вот те,"кто устал от войны"-это те, кто воевал и воюет, это те, кто оплакиевает своих близких, это те кто страдает от лишений и боевых ранений!!! Ты это понял, Писькин??? Остановить бойню!! Остановить войну-ЭТО святое для Украины и её президента!!
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ЗЕкремляді ***** на дав наказу займатися татарами, тому зараз немає сенсу про це говорити. Був би Порох, все би було по інакшому на користь України
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...и сколько татар освободил порох за 5 лет?
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Так почему Вы его не выбрали?
История не терпит сослагательных наклонений.
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Выбрали потому что какаяразница, вот срослась у зели п*зда и задница, а зебилы свято верят что этого не может быть, промежуток у зели далжён быть, вот как то так и проголосовали...
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Подловили каратели ФСБ во временно оккупированном Украинском Крыму пророссийски настроганного гражданина Украины который там беспечно радостно отдыхал среди близких ему оккупантов. Подкинули там ему карточку якобы патриота Правого Сектора ( ПС) Также у него якобы ещё и " нашли " зашитым и в его одежде флеши агента СБУ.
А не смотря на то что он клятвенно жутко воя заверял что сам наполовину сепаратист и великий любитель фашиста )(уйла что на сам деле так и есть. Но всё равно каратели его хорошенько отлупили и заставили подписать все выдуманные на него страшные обвинения . А кацапский суд в лупил ему очень большой срок как украинскому террористу. И его уже как терориста сразу же выставили на обмен. Что получит Украина от такого обмена, когда она отпустит в паРашу кровавого убийцу террориста который заслуживает высшей меры наказания, а взамен получит другого врага Украины полусепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну разве что продажный кремлёвский ...резидент проклятый ЗЕбил капитулянт будет радостно потирать руки что услужил своему повелителю - хозяину кровавому фашисту )(уйлу своими такими преступными обменами и миром -капитуляцией на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса проклятой вражеской паРаши.
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А ти з Порошенко поговори. МОже він щосьзробить? Ідалі Зеленського обсирай. БО він не вірить в мрію тараського народу про їх наіональну державу на території Криму.
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А твоя моніка чому відверто не скаже що він не вірить у мрію татарського народу про їх національну державу на території Криму і хай татари від*буться. Або він передав тобою цю свою думку, какаяразница...
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Хто це Моніка? В мене є цьоця Моніка - в Торонто живе. Але вона до того не дотична.
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Відкрий очі, друже, твоя цьоця Моніка з Хайфи і тепер вона президент України
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не фантазуй. Кажи по темі. Ти будеш воювати за кримськотатарську державу?
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Не можу фантазувати бо не дуже розумію твого метеоризму))
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Не розумієш метеоризму? Що там розуміти!? Нюхай.
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Ааа...) та ти скунс смердячий, а шифрується під Швейка який навіть від додаткових кнедликів смердів менше...))
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Ти нюхав пердіж інших людей? Дивно. Думаю, що ти голосувало за Порошенка? І за це він тобі напредів в рот. АХахаха. Смішний жарт? Чи то не жарт.
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Ні, я срав у писок двом ********* які висрали цей смішний жарт)))
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То ти папаші своєму та мамаші насрав в писок? Не пиши мені більше . Ти є кончений моральний урод.
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Ні, це було точно у писак конечним ********* котрі тебе висрали і ні як інакше, навіть не сумнівайся))
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не на кого менять..., "всех на всех" по-нашему, по-бразильски, это когда, все, что у нас есть, на малую часть того, что они согласились нам отдать, чтобы наш президент уж совсем пустозвоном не выглядел..., он еще нужен путину, он ему еще должен...., воду в Крым и компенсации погибшим русским на Донбассе...
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Зеленський розповів, як будуть звільняти полонених. Звільнення українців буде відбуватись у три етапи, розповів президент Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу». Перший етап звільнення полонених - всіх встановлених на всіх встановлених осіб, яких нині утримують на території ОРДЛО. У Мінську 18 грудня будуть обговорюватись ці списки. Другий крок - звільнення тих бранців, яких тримають «на підвалах», але бойовики цього не визнають. Далі має відбутись звільнення тих політв'язнів у Криму та на території РФ.2831126
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Порошенко, сколько крымских татар освободил за 5 лет?
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Стільки скільки їх загинуло за український крим
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Татары,в большинстве своем,за российский Крым..У кого снесли незаконные постройки,отгороженные пляжи и чебуречные без норм эксплуатации-те патриоты..Лэп взрывали..Как канал будут перекрывать,когда вода пойдет?
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Кацап когда камни с неба упадут вот тогда ты воду в канале и увидишь
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А я погоджуюсь з москалем, татари у криму слимаки, вони войовничі лише в Україні, і вода у каналі з'явиться ще до дев'ятого травня коли наша зепрезидент буде разом з путєним відзначати велику перемогу расєї над світом...
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Я вчора був в магазині Фокстрот. Там продається багато техніки виробництва Московії. І це у Львові. Як продають, то хтось купує, правда? А канал не можна? Подвійні стандарти, нє?
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Бачиш) ти московію пишеш з великої літери, мабуть поважаєш, не кажу що це натяк на подвійний стандарт, але не приємний осад залишився...) а ще у Львові дуже велика расєйська діаспора, більшої на Західній Україні не має...
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Я друкую згідно правил Української мови? Ти проти вживання Української мови чипротиїї правил? Москальські вироби продаються у всіх магазинах побутової техніки в Україні. Вкотре кажу, не фантазуй.
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Вас послухаати, так і кримчане за російський Крим. А насправід натреферендум прийшло 10 % кримчан. І зараз вже всі розуміють в яке лайно попали. Крім чинуш, мусорні та портупейних ніхто не живе. Існують
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До чого тут поясни?))) коли тобі, лумпаку. кажуть не сміши людей...))) ти там щось важке вживаєш?
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Не можеш свою срань пояснити, то не тявкай беззмістовно.
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Ти як обісрався, то папір не вимагай. Сам якось викручуйся.
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Не виправдовуйся, створіння двох не тверезих непорозумінь))
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Щоб кримські татари не "капризували", і як корінна нація визнали окупацію криму законною, потрібно ігнорувати їх інтереси в Україні. Що й робить зелена влада
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жалуется, что диалога с Зеленским нет...а с Потрохом был диалог??? И чем обязана Украина крымским татарам, которые и пальцем не шевельнули в "борьбе за свободу"? митинги по поводу отжатого бизнеса...и ни одного путиноида даже не отпи*дили!!! Так о каком таком "диалоге" тут речь???
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Я що то пропустил, и крымские татары объявили россиянам войну, а потом попали в российский плен .
Только российская консерва будет делить украинских граждан по национальности. Украинец должен требовать от Зе освобождения Крыма со всеми гражданами Украины .
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Мы должны выработать другую концепцию поднятия вопроса о Крыме.....без России. Шок?
Нет, есть прецедент, правомочность постановлений суда ООН и Стокгольмского арбитража и их исполнение Россией.
Следовательно иск в эти инстанции о пересмотре законности референдума и о признании его неправомочным. Соответственно все последующие действия другой стороны будут признаны!!! юридически неправильными и с компенсацией.
Но не это все. Следующий шаг - подготовка другого референдума(а иначе никак!) по процедуре законодательства Украины. Значит к этому времени должен быть закон о референдуме. Здесь важный момент под чьей юрисдикцией должен пройти он. А решение суда!!! Вероятно наблюдатели ООН.
Но не это фсье. Обязательна сильная связка с крымскими татарами и информационная подготовка
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не заважайте він з ****** веде бєсканєчний діалог...
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