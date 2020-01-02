 Діалогу із Зеленським щодо звільнення кримських татар немає, - Чийгоз

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"У нас діалогу, на жаль, немає. Але вчора (29 грудня. - Ред.) ми зустрічалися з прем'єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем'єр, як і ми, не має стосунку до процесу обміну. ​​Ми обговорювали питання в рамках його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона відбулася нормально", - зазначив Чийгоз.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій зі сторони Офісу президента з Меджлісом щодо звільнення політв'язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий обмін може відбутися взимку, списки почнуть узгоджувати негайно, - Мендель

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 31 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони привітали один одного зі святами і домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після цього повідомила, що новий обмін може відбутися цієї зими, а списки почнуть узгоджувати негайно.