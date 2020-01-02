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Все про:Бандера (95) Сенцов (841)

 Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

У день народження лідера ОУН Степана Бандери режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що йому не байдуже, які назви вулиць, якими він ходить у своєму місті.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сенцов, зокрема, зазначив, що минулий рік був дуже важливий для нього.

"Також як і понад сотня полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорить про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сенцов також побажав усім українцям перемоги в новому році.

"Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати країни. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до слова, Степане Андрійовичу, зі святом!" - зазначив режисер.

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.

Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168149
 
   
 Топ коментарі
 
Аллан Левітов
7 год ·



Велено плакать

Боты, которых выпустили после второго новогоднего закшвара Зе - все как один "плачут", расстроганные выступлением.

Бывает однако, они путаются в собственном гендере.
Например "Микола Васильович" с бородатым мужиком на аватарке может написать "я просто рыдалА, когда слушалА".
А какая-нибудь "Лена73" может написать "Я уже десять лет не плакАЛ, но когда слушАЛ Президента - слезы полились из глаз."...

Российские пропагандисты (некоторые из них) тоже речь зеленского очень хвалят.
Еще бы - так размазать укр@инскую идентичность.
Какая разница, действительно, - Шевченко или Сталин?
Какая разница, Мазепа или Молотов?
"Лишь бы дороги строили" (кстати, дорог слуги тоже особо не построят, потому что в бюджете - дыра. И - да, - она будет расти. В этом, как раз, нет ни малейших сомнений).

Все это напомнило мне жителей "счастливого" Пхеньяна, которые плакали оттого, что умер их вождь Ким Ир Сен.

Действительно, какая разница - жить в Северной Корее или в Южной? так ведь?
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Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина - Цензор.НЕТ 6399

Alex Noinets: Смішну історію згадав...

Так от у Миколаєві є голова облради Вікторія Москаленко. Вона, прям скажемо, не найкраща в світі голова облради. Так само як Миколаївська облрада не краща в світі облрада. І Вікторія з облрадою один одного дуже не люблять.

Але. Перед президентськими виборами Москаленко назвала Зеленського малоросом в якомусь інтерв'ю. І шо сука характерно, це мале гімно це дуже добре запам'ятало. І от воно приїхало до Миколаєва, зустрілося з Москаленко, вона йому каже добрий день, а він їй каже так а чо я малорос, малорос я? Так то я думаю, вони б порозумілися, але воно ж політик дохуя, йому треба в глухий кут затиснути, Москаленко ж не Путін, треба бикувати. А з глухого кута люди вже тільки атакують. Тому Москаленко йому відповіла що ну як не малорос, то веди себе не як малорос і буде тобі благо.

Дуже це його величність обурило. Тому головне, а можливо що й єдине завдання, яке нарізане з ОП губернатору Стадніку - це скинути Москаленко з голови облради. Зібрати голоса, депутатів, провести сесію і зняти.

Так от. Півроку. Півроку Стаднік робить тільки це. Намагаєтеся скинути Москаленко. Силами облради, яка терпіти не може Москаленко.

І не може. Провалив уже три сесії таким чином. Там якісь уже просто історії з фільмів Кустуріци. Взламували вночі двері до залу засідань, воровали урни для таємного голосування, якійсь треш. А голосів нема. Не складається з голосами. Тому що облрада, яка терпіти не може Москаленко, Стадніка просто ненавидить і зневажає. За півроку він спромігся об'єднати всіх проти себе. Надзвичайна людина, ніколи такого не бачив, а я ж з Миколаєва, я застав навіть, як депутата Барну три Діда Мороза били.

Так от, у світлі актуальних тренді сьогодення у мене питаннячко.

А ГУЛЄ ТИ АБІДИВСЯ, МАЛОРОСА КУСОК?

Неважливо ж, хто ти, малорос чи многорос. Всі ж ми українці, у нас однакові паспорта, що у тебе, що у Москаленко. Чи ти шо, гиздів у новорічному зверненні, чи шо?
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Чемодан, вокзал... вперед, ніхто не забороняє, тварюко. Вперед. Хоч сталіна, хоч сраліна. Але, виродку, є ДЕРЖАВА, яка має мати СВОЇ СИМВОЛИ, СВОЇ ГЕРОЇВ, СВІЙ ГІМН І ПРАПОР! Не шаурму, мерзото, а прапор і гімн!
Ну не може бути успішною держава, де це все зневільовано, президент якої зневажає все це і закликає зневажати громадян цієї держави. Такого президента сцяною шматою гнати треба!
Ви скажіть поляку, чи німцю, чи американцю, чи французу з британцем, що президент їх держави, чи прем`єр-міністр офіційне привітання чи виступ мають робити не на фоні державного прапора, а після цього не має звучати національний гімн, чи довго вони на своїх посадах залишаться, такі правителі, чи довго держава їх потерпить. Тому ці держави і є успішними! В першу чергу ТОМУ! Бо є держава, є навколо чого гуртуватись і боротись. А нам що пропонують? Шаурму?!
Пілять, бидло, що ж ти натворило?!
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ну если будут убивать только из за того, что ты представитель донбасса,("некомбатант") то это конечно тоже будет резня, которую не одобрит мировое сообщество...оно не одобрит и оккупацию Украины, но будет только озабачиваться...
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Наразі я це виключаю. Але якщо справи підуть так я написав, ні в чому не можна бути впевненим.
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Сенцов молодець. Справжній патріот. Витримав російські тортури але не здався.
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попередником Сєнцова була "ветеран голодувань" Надя Савченко,Герой України..
ЇЙ теж вдалося своєю незламністю і факами в сСуді ПЕРЕМОГТИ ФСБ..
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Какая разница - Родина или территория

- Я понял ваш настрой, я вам отвечу
еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет.
Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали.
да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню.
- Фигня - это президентство?
- Да, он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну
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+1000% Олегу Сенцову.И из пожеланий.Хотелось бы в 2020 году увидеть Олега в числе ведущих украинских политиков.По моему Олег будет хорошим и рейтинговым противником Зеленскому на следующих выборах президента.На нынешних Бойко,баба Йуля,Порошенко и Вакарчуке можно уже смело ставить жииирнющих хрест.В особенности разочаровал Вакарчук.Ему не в президенты идти,а на корпоративах писни спиваты.
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Цензор превратился в помойку на которой кидают в бан людей которым не нравится Бандера, позорище.
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винторогий, у тебя впн отклеился
в баньку сходи.
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Це патріот УКРАЇНИ! Націоналіст, людина яка готова віддати життя за людські національні цінності України, її мешканців. Не те що уявні сьогоднішні україномовні в вишиванках ніби етнічні українці
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А я хочу по проспекту Порошенко, мне за него башляли, значит и ходить ноги сами тянутся.
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Вытирать об него ноги и стряхивать пыль!
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Ідеальні назви вулиць для Володимира Зеленського
вулиця Безіменна
вулиця Неважлива
вулиця Асфальтована
вулиця Освітлена
улица Неважно какая
улица Без разніци
улица Неизвестная
улица Всеравно какая
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провел статистический анализ ленты писюниста ( источник https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1212129690254761987 ). Примерно 146 очень против, примерно 70 "за" - около 32% поддержки.
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Вот это мужик, сказал- сделал!
Такие не продается не за какие деньги!
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Ірма Вітовська-Ванца Зеленському: "Для мене є різниця!!! І я знаю, хто я!"
by Швидка Olenka

Українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца розкритикувала новорічну промову Зеленського. Про це вона пише у своєму Фейсбук:
Для мене є різниця!!! І я знаю, хто я!
І знаю історію своєї країни! І знаю, що вона різна, але моя! І точно знаю, яка!!!
І кордони, які і коли саме були… І мови, і діалекти, і говірки…і візерунки на вишивках, і міфи, і пісні.. і трагедії, і здобутки..
Більше того.. я знаю, які мови зникли і завдяки кому…
І я пам'ятатиму всіх, хто поклав і кладе голову за цю землю.. за право бути і жити тут! На своїй землі!!!
Правда! Бути по її стороні важко, але тільки по її стороні! Тоді здобудеш Перемогу!!! Навіть, якщо втративши життя! Бог з Правдою! З Богом!
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Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом», - написал Дроздов.
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так не ходи на проспект сталина.
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Савченко 2.0
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Скажи спасибо Президенту Владимиру Александровичу Зеленскому за то,что не на подвале Лефортово живешь !
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Не, у него принцип, укуси руку дающую.....
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Всегда интересовало - соткудова у украинского националиста такая подходящая испаноязычная фамилия (bandera - флаг)? Небезизвестная в нешироких кругах дурепа Наталья Орейро хотела сделать россиянам комплиман и накрапала, как она предполагала, хитяру «******* by Love» одновременно на трёх языках: английском, испанском и русском. Первая строчка припева русскоязычная: «Поднимите руки вверх», дальше чередуются англоязычные и испаноязычные строки, среди которых отчётливо слышится знакомое «bandera» (удачное сочетание). Неискушённому в английском и испанском языках российскому слушателю, по мнению Орейры, должно было бы понравиться, но шото пошло нетак.
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кацапи як почули, то так і опутінились Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна - Цензор.НЕТ 9644
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всегда нужно смотреть на реакцию козломордых.

если кацапы бесятся и у них рвутся пердаки, значит название хорошее и в каждом городе нужен проспект Бандеры.
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Кацапы бесятся и рвут пердаки, но проспектов Бандеры все равно нет.
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А куда они подевались? Вроде как все на месте.
"Киев, пр. С. Бандеры", туча разных заводов, офисов и магазинов.
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Сенцову нежно быть президентом, а не этому маланцу-христопродавцу!!!
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Шось мені ся видає шо Бандера повісив би того Сєнцова на найближчому дереві...Єдино шо би дав вибрати гілку,сказав би шо на тій ми вішаєм москалів,а на тій жидів...Так як ти наполову і той і той то можеш си вибрати...
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Бандера жив в інші часи..

тоді,коли росіяни асоціювались ЗАКОНОМІРНО виключно з окупантами -ТАК.

Зараз у час гібридної війни ідентифікація ворога складніша...
Скоріше би Бандера повісив Порошенко,Шуфрича,Монтян а не Сєнцова...
і,звичайно ,постмайданних дегенератів Уряду Гройсмана -Порошенко,-Реву і Стеця,Омеляна і
Галетея,Гонтарєву і Смолія..
Виявляється,плани відновлення постачання води в Крим розглядалися і Яценюком і Гройсманом ((
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Брехня !
В УПА був окремий єврейський курінь. Теж проти московитів воювали.
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обережніше з Романчуком.

по-моєму,це хитрови..баний ольгінський провокатор..
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Це правильно...З нами,"хитрови...баними ольгинськими провокаторами" треба обережніше...А то знайдемо і повісимо на тій же гілляці...А тепер по суті...В знищенні двухсот тисяч євреїв львівського гетто активну участь приймали українці і поляки...Є масса знімків,зокрема знімок зондеркоманди біля кісткодробильної машини на Лисинецькому піскокар"єрі...Три українця і один поляк...Більшість поліцаїв пішла потім у бандерівську партизанку...Тепер щодо "єврейського куреня" в УПА...Євреїв багато тікало в ліс,жінок,дітей,чоловіків...Їх не приймали,і це можна зрозуміти,не тому що євреї,а тому що обуза...Один-єдиний випадок,про який і фільми зніли,і роздули на весь світ - це втеча з провінційного концтабору десь біля Пшемишля...Вони натрапили на бандерівців (чи то на польських "соколів,не встановлено) і оттоді їм крім їжі дали і зброю...Суто для захисту...Вони так і протримались до кінця,ховаючись і просячи їжу...І молодці...Називати їх куренем я б не став...
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так а про еврейский курень кто рассказывал?я нашел лишь еврейский отряд, действующий в 1919 году, и понятно, что не в упа он был
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Достатньо фрагмента про кісткодробильну машину і все зрозуміло - брехня. Хто читав біблію, там псалтир і інші книги з неї, то цей мотив про кістки і ріки крові там часто можна зустріти.
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как биоматериал пучит, прям заглядение Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна - Цензор.НЕТ 4276
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все разом

Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна - Цензор.НЕТ 9051 Муля Слобожанска

@MullyaMia

·23 ч

Чомусь гепа на смерть б'ється за проспект жюкова в Харкові
Чомусь у вати палає від вулиці Бандери в Києві
Чомусь рашка кидає мільярди на підтримку своєї церкви, ізика, своїх телеканалів, своїх ЗМІ Україні
А для блазня це все бач, не має значення
Або тупий, або ворог.
Або все разом
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Не тупий і тішиться, коли його співчутливо називають недосвідченим. Він - ворог української України, і це було зрозуміло ще під час виборів. Але українцям це не завадило віддати йому всю повноту влади. Більше того, вони і досі довіряють йому. Тому тупий не він, а українці.
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в каждом украинском городе должен быть проспект Бандеры.
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А Мельник Андрей Афанасьевич, разве не достоин такой же почести?
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Прапор Бандери культивувало кгб ( тим зменшуючи заслуги дійсних борців за волю).
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Гражданин Зеленский - Вы самый большой разделитель Украины!!!! Суслов был бы вами горд, а так тешится вашими успехами только Путин.
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хто НЕ "жив" на раSSії, той знає яка різниця між проспектом жукава і вулицею Шухевича... краснай площаді та Майданом Незалежності....
а той хто тільки підтанцьовував на раSSії на карпаратівах...тому все однаково....
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