 Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сенцов, зокрема, зазначив, що минулий рік був дуже важливий для нього.

"Також як і понад сотня полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорить про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому".

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Сенцов також побажав усім українцям перемоги в новому році.

"Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати країни. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до слова, Степане Андрійовичу, зі святом!" - зазначив режисер.

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.