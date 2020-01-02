 Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Сенцов, зокрема, зазначив, що минулий рік був дуже важливий для нього.
"Також як і понад сотня полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорить про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому".
Сенцов також побажав усім українцям перемоги в новому році.
"Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати країни. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до слова, Степане Андрійовичу, зі святом!" - зазначив режисер.
Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.
ЇЙ теж вдалося своєю незламністю і факами в сСуді ПЕРЕМОГТИ ФСБ..
- Я понял ваш настрой, я вам отвечу
еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет.
Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали.
да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню.
- Фигня - это президентство?
- Да, он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну
в баньку сходи.
вулиця Безіменна
вулиця Неважлива
вулиця Асфальтована
вулиця Освітлена
улица Неважно какая
улица Без разніци
улица Неизвестная
улица Всеравно какая
Такие не продается не за какие деньги!
by Швидка Olenka
Українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца розкритикувала новорічну промову Зеленського. Про це вона пише у своєму Фейсбук:
Для мене є різниця!!! І я знаю, хто я!
І знаю історію своєї країни! І знаю, що вона різна, але моя! І точно знаю, яка!!!
І кордони, які і коли саме були… І мови, і діалекти, і говірки…і візерунки на вишивках, і міфи, і пісні.. і трагедії, і здобутки..
Більше того.. я знаю, які мови зникли і завдяки кому…
І я пам'ятатиму всіх, хто поклав і кладе голову за цю землю.. за право бути і жити тут! На своїй землі!!!
Правда! Бути по її стороні важко, але тільки по її стороні! Тоді здобудеш Перемогу!!! Навіть, якщо втративши життя! Бог з Правдою! З Богом!
если кацапы бесятся и у них рвутся пердаки, значит название хорошее и в каждом городе нужен проспект Бандеры.
"Киев, пр. С. Бандеры", туча разных заводов, офисов и магазинов.
Наприклад ?
тоді,коли росіяни асоціювались ЗАКОНОМІРНО виключно з окупантами -ТАК.
Зараз у час гібридної війни ідентифікація ворога складніша...
Скоріше би Бандера повісив Порошенко,Шуфрича,Монтян а не Сєнцова...
і,звичайно ,постмайданних дегенератів Уряду Гройсмана -Порошенко,-Реву і Стеця,Омеляна і
Галетея,Гонтарєву і Смолія..
Виявляється,плани відновлення постачання води в Крим розглядалися і Яценюком і Гройсманом ((
В УПА був окремий єврейський курінь. Теж проти московитів воювали.
по-моєму,це хитрови..баний ольгінський провокатор..
все разом
Муля Слобожанска
@MullyaMia
·23 ч
Чомусь гепа на смерть б'ється за проспект жюкова в Харкові
Чомусь у вати палає від вулиці Бандери в Києві
Чомусь рашка кидає мільярди на підтримку своєї церкви, ізика, своїх телеканалів, своїх ЗМІ Україні
А для блазня це все бач, не має значення
Або тупий, або ворог.
Або все разом
а той хто тільки підтанцьовував на раSSії на карпаратівах...тому все однаково....