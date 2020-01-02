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Все про:імпічмент (179) Трамп (2016) Джуліані (91)

 Я готовий давати свідчення у справі про імпічмент Трампа, - Джуліані

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявив про готовність дати свідчення у справі про імпічмент чинного президента США.

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Джуліані має намір зробити все можливе, щоб домогтися виправдання президента.

"Я готовий давати свідчення, проводити демонстрації, читати лекції, підводити підсумки", - сказав Джуліані, прибувши у вівторок на новорічний прийом у маєток Трампа у Флориді.

"Або я зроблю те, що виходить у мене найкраще: буду вести цю справу, - додав Джуліані. - Я не знаю, чи вистачить у когось сміливості передати мені цю справу, але, якщо мені її дадуть, я буду вести її як справу про вимагання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер Джуліані Парнас отримав 1 млн доларів від українського олігарха Фірташа, - прокурори США

За словами свідків, які виступали в рамках розслідування щодо імпічменту в Палаті представників, Трамп доручив ключовим офіційним особам координувати політику щодо України саме з Джуліані, в обхід Держдепартаменту. Пізніше Джуліані їздив в Україну з метою знайти компрометуючі дані про демократа Джо Байдена, який може стати суперником Трампа на виборах 2020 року.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168148
 
 
 Топ коментарі
 
Не здивуюся, якщо виявиться що Моніка Зелінскі і цього дідуся потішила своїм коханням за 10$ і без жодних табу 😕
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Не здивуюся, якщо виявиться що Моніка Зелінскі і цього дідуся потішила своїм коханням за 10$ і без жодних табу 😕
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Не ровняй всех по себе.
"Кохайся", но молча. Я готов давать показания в деле об импичменте Трампа, - Джулиани - Цензор.НЕТ 1786
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Да ты гонишь..После того как первым Зеленский поздравил убийцу украинцев куйло,его считают откровенно подлецом и предателем а Беларуси.И нет подлецу оправданий
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Послушай,адепт предателя Зе.Куйло- это не Дед Мороз.Украинцы(и беларусы) ему нужны для фарша в сириях и ливиях,свои алкаши заканчиваются.И не сравнивай Зепредателя и нашего хитропопа Луку.Доить русскую корову-это одно,а СУВЕРЕНИТЕТ Беларуси-это другое

Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ! -

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Не капризничай,порноактрисв Биомасса ты зебильная,что-то подписать и ПРЕДАТЬ-разное.
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шизофреник соевый такое будишь рассказывать когда гнилую бульбу на обед будишь добывать в мусорных баках.А это будит очень скоро Я готовий давати свідчення у справі про імпічмент Трампа, - Джуліані - Цензор.НЕТ 398
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цікаво а про мародерові хабарі вони також зізнаються?
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Какого хрена миллиардеров выбирают президентами? Что, у них государственное мышление присутствует? Интересно в США был лозунг "абынехиллари"?
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