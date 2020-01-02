 Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - говориться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351 від 23 грудня, який був оприлюднений у газеті "Голос України" 24 грудня 2019 року.
Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.
У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.
Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.
Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перші заступники і необмежена кількість заступників.
Законом скасовано військові прокуратури, а в списку прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.
Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.
Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, повинні стати вища юридична освіта і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ця норма в 2016 році була виключена із законодавства.
Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде припинена до 1 вересня 2021 року.
Накази генпрокурора не будуть проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.
23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього ж дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.
И где по дороге потерялось в названии офиса слово Украина?
чи додалось правосуддя ?
Офіційно, 1 січня 2020 року.
Панове міністр Аваков, генпрокурор Рябошапка, Президент Зеленський!
Я впевненій і знаю, що і ви знаєте і впевнені в тому, що ми, ті, що безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є геть непричетними і невинуватими в цій жахливій справі.
Мене цікавить мета цього сфальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення щодо нас.
Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду, чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російськіх ФСБ?
Це що, свідоме знищення українських патріотів, які докладають всі зусилля до перемоги нашої країни, фабрикуючи на них карні справи, до яких вони не причетні?
Чим ваші дії відрізняються від дій російських окупантів на Донбасі і в Криму? Чим ваші дії відрізняються від дій ФСБ РФ?
Чім ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сєнцова і кримських татар, які сфабрикували рос.ФСБ?
Відповідь: НІЧИМ! Це ганьба вам, як міністру, генпрокурору і Президенту!
Зупиніться, будь ласка. Досить! Досить вбивати народ України! Поверніть нам наші життя!
Рок-музикант, штабс-сержант ССО ЗСУ.
Честь маю! Антоненко Андрій.
От перестановки кроватей в барделе ничеего не меняется
UKROP Забугорный
@UKRop_za_bugrom
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Тепер справи бутуть губитися не в Генпрокуратурі, а в Офісі Генпрокурора.
Ист очник в Государственном бюро расследований (ГБР).
а погоняло МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ уже не отменить ))))
это в анналах истории... навечно )))