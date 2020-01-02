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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3264) прокуратура (2016) Рябошапка Руслан (240)

 Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ

Офіс генерального прокурора України починає свою роботу у четвер, 2 січня 2020 року, а Генеральна прокуратура України припиняє своє існування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - говориться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351 від 23 грудня, який був оприлюднений у газеті "Голос України" 24 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

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У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.

Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перші заступники і необмежена кількість заступників.

Законом скасовано військові прокуратури, а в списку прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.

Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, повинні стати вища юридична освіта і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ця норма в 2016 році була виключена із законодавства.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде припинена до 1 вересня 2021 року.

Накази генпрокурора не будуть проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього ж дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168147
 
 
 Топ коментарі
 
а керує ним ручний прокурор президента
ну і портнов на підхваті.
а хорошковський проводить рехворму в прикордонній сфері.
незабаром гроші так і потечуть поВз кармани українців.
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Смотрю я на все это и удивляюсь. До какой низости морального состояния нужно дойти шоб голосовать за квартал 95, который потом будет учить всех как надо жить. Каким типиллом надо быть, шоб выбрать Кловуна президентом, гетьманом Украины? Ущепните меня, может я сплю?
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Вже 5 років саджали шо аж гай гудів Офис генпрокурора сегодня начинает работу вместо ГПУ - Цензор.НЕТ 8638
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а я би вже давно відомстив на місці Зеленського, тим більше що вся Україна хоче щоб хоч 1 із злодії на чолі держави сів довічно із конфіскаціями
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+ якщо мародер сяде то і народ за нього 2 раз проголосує і за його партію
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Ось ти мелеш, а сам знеш шо нема за шо саджати. Ось Кловуна вже е за шо.
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А че офис? А че не назвать - кловунарня?
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Смотрю я на все это и удивляюсь. До какой низости морального состояния нужно дойти шоб голосовать за квартал 95, который потом будет учить всех как надо жить. Каким типиллом надо быть, шоб выбрать Кловуна президентом, гетьманом Украины? Ущепните меня, может я сплю?
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Наконец то верховенство права будет на высоте.
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"будет..." ниже уровня городской канализации...
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Офис переехал этажом выше?
И где по дороге потерялось в названии офиса слово Украина?
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А руководить будет прокурор,который НАПЛЕВАВ на закон и справедливость отпустил убийц,предателей и оккупантов на волю?Или говнокомандующий,который поздравляет с праздником ОККУПАНТА,захватившего территорию его страны и убивающего граждан его страны?Это уже даже не НИЖЕ ПЛИНТУСА,это БЫДЛОТСТВО И СЛЮНЯЙТСВО.Маленькое hublo боится большого HUBLA.
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а чи є в тому якась різниця ?

чи додалось правосуддя ?
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Точно замечено. Как и почти 100 лет назад , у нас появилось ОГПУ......
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Это как на грязном сортире сменить вывеску с "Параша" на "Туалет" и надеяться , что что-то изменится... Ну, главное чтобы зегенератам нравилось... Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ - Цензор.НЕТ 4400
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Звернення Андрія Антоненко до Президента, міністра МВС та Генпрокурора з-за ґрат.

Офіційно, 1 січня 2020 року.

Панове міністр Аваков, генпрокурор Рябошапка, Президент Зеленський!
Я впевненій і знаю, що і ви знаєте і впевнені в тому, що ми, ті, що безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є геть непричетними і невинуватими в цій жахливій справі.

Мене цікавить мета цього сфальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення щодо нас.
Це що, спроба втриматись в кріслі, отримати вищу посаду, чи ви вже безсоромно впроваджуєте та застосовуєте методи та методички російськіх ФСБ?

Це що, свідоме знищення українських патріотів, які докладають всі зусилля до перемоги нашої країни, фабрикуючи на них карні справи, до яких вони не причетні?

Чим ваші дії відрізняються від дій російських окупантів на Донбасі і в Криму? Чим ваші дії відрізняються від дій ФСБ РФ?
Чім ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сєнцова і кримських татар, які сфабрикували рос.ФСБ?

Відповідь: НІЧИМ! Це ганьба вам, як міністру, генпрокурору і Президенту!
Зупиніться, будь ласка. Досить! Досить вбивати народ України! Поверніть нам наші життя!
Рок-музикант, штабс-сержант ССО ЗСУ.
Честь маю! Антоненко Андрій.
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Может я чего и не понимаю, но все же: если принятие нового Закона о реформировании органов прокуратуры, переаттестация прокуроров, создание Оффыса прокурора(вопрос чего или кого см. вывеску)- это реформа, то почему нет нового назначения Генерального прокурора, реформировать так реформировать
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Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР), да мало людей осталось кто помнит эту аббревиатуру.
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Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины"

Ист очник в Государственном бюро расследований (ГБР).
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клоун, а моника пойдет прицепом за продвижение измены в жизнь??? ))))
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клоунесса тупаголовое читать по буквам -* в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа * - а не в ходе подписания и выполнения ! ))) а Зеленский будет выполнять Минск 2 с дополнениями одобренными Европой !
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так что скора тваю петю на нарах таки будут называть - моника !!! ))) а петямоника как обычно заскулит - ну на стадионе так на стадионе - в турьму так в турьму - ну моника так моника ))) хахаха
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будут, не будут.. бабушка надвое сказала.
а погоняло МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ уже не отменить ))))
это в анналах истории... навечно )))
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"У" - как раз отсутствует. ОГП. Не путать с ОПГ.
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