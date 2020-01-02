 Офіс генпрокурора сьогодні починає роботу замість ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - говориться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351 від 23 грудня, який був оприлюднений у газеті "Голос України" 24 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.

Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перші заступники і необмежена кількість заступників.

Законом скасовано військові прокуратури, а в списку прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Максимальну кількість співробітників прокуратури в Україні пропонується скоротити з 15 тис. до 10 тис.

Обов'язковою умовою для генпрокурора, згідно з документом, повинні стати вища юридична освіта і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ця норма в 2016 році була виключена із законодавства.

Діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів буде припинена до 1 вересня 2021 року.

Накази генпрокурора не будуть проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього ж дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.