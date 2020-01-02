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Все про:антисемітизм (49) Польща (2041) Путін (3657)

 Головний рабин Польщі відповів Путіну на слова про "антисемітську свиню"

Звинувачення в антисемітизмі посла Польщі в гітлерівській Німеччині Юзефа Липського з боку президента Росії Володимира Путіна є безвідповідальними.

Про це йдеться в спільній заяві головного рабина Польщі Михайла Шудриха і голови польського Союзу єврейських громад Клари Колодзейські-Полтин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Шудрих і Колодзейська-Полтин пишуть, що звинувачення будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту". Автори заяви нагадали, що в 1938 Польща підтримувала еміграцію євреїв у спілці з сіоністським рухом, якому таємно надавала військову підтримку. До цього, як стверджується в документі, були причетні польські дипломати і особисто посол Липський.

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У заяві також говориться, що Німеччина не приховує правди про Другу світову війну. "Ми бажаємо подібної чесності російській владі, яка почала війну як союзники Німеччини", - підкреслюють автори.

Нагадаємо, 24 грудня на колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в Німеччині в 1934-1939 роках Юзефа Липського "сволотою і антисемітською свинею" за його підтримку ідеї Гітлера вислати євреїв в Африку. Після висловлювань Путіна посла Росії у Варшаві викликали до польського МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168144
 
   
 Топ коментарі
 
пукин-хуйло, к тому же ещё и необразованое
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В Северную Африку или на ближний восток - велика разница!
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"Некоторым людям не следовало бы рождаться"...Головний рабин Польщі відповів Путіну на слова про "антисемітську свиню" - Цензор.НЕТ 4713
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***** снова по сусалам получил.Привык,что федерасты ему в рот заглядывают ,вот и несет всякую *****. А в этом деле что самое главное? Главное не расплескать *****,которую несешь. Не удалось. Получил историк в погонах по щам и пинок под зад вдобавок.
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У поляков давний анальный зуд на тему пакта Молотова-Риббентроппа. Их понять можно - не сбылась их мечта о Польше "от моря до моря".
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17 вересня 1939 року була неділя. Я саме в середу чи четвер приїхала зі Львова від сестри Олі. Добираючись додому, я бачила знищену бомбардувальниками Німеччини дорогу з Тернопіля до Скали. У Львові всі чекали, що зайдуть німці, а насправді наш край був відданий Сталіну за таємною домовленістю з Гітлером. Звичайно, ми тоді, в 39-му, лише здогадувалися про це, а повна правда відкрилися вже за незалежної України. Декілька днів на Волохах стояв туман, гуркіт, мій тато все дивувався, що там робиться у совітів. 17 вересня все прояснилося: вдосвіта з'явилися перші військові з тієї сторони. Переходили москалі Збруч і на Старій Скалі, і на греблі млина. Навпроти Курилів, де зараз міст на Кам'янець, вони зробили понтонну переправу й саме там проїжджали машини і вся техніка. Йшли вони неохайні, погано одягнені, одним словом: Азія, «червона чума», котра залізла сюди і ми не можемо її понині збутися. От тоді-то ми вперше познайомилися зі словами: нет, да, часы, жрать давай. [7]

skala.16mb.com/спогади-старожилів/прийшла-до-нас-червона-чума-й-ми-донин-2/. Архів
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Щоб зрозуміти слова раввина треба знати стосунки між поляками і польськими жидами...Саме в Польщі завжди був сильно розвинений антисемітизм,можливо найбільше з усіх колоній Росіі...Але і поляки з усіх країн,що входили в царську Росію є найбільш патріотичною і згуртованою нацією...Ну,ще можливо фінни і прибалти...Ось цього польські жиди і бояться...Вони пам"ятають,як їх виселяв Гомулка,пам"ятають скандал з Освєнцимом,вони знають,що в разі чого поляки стануть як один,не будуть як українці ті туди і ті сюди...Звідси і такі заяви...
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а что здесь странного,еврей шаломов защищает евреев,он хорошо знает свои корни.
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громада...а таки стоит отметить что ситуация 1939 года с отношением к рашке таки повторяется...печально...ибо "история учит тому что ничему не учит"...пример Франции и Германии тому свидетельство...
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"И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь"
Пусть будут прокляты людоеды,насильники,мародеры и палачи кровавой хрюсской Москаль Орды!
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