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Все про:Беркут (349) ГПУ (3264) прокурор (400) Небесна Сотня (258) Закревська Євгенія (57)

 Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану. ДОКУМЕНТ

2 січня мають відбутися співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади прокурорів з минулого групи, виключеної зі справи, і з новою групи. Родичі героїв Небесної Сотні хочуть, щоб в процес повернули старих прокурорів.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

Представники потерпілих просять комісію з відбору керівного складу органів прокуратури затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.

Також вони просять не затверджувати прокурора з нової групи, Сергія Куцого, на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013 - 2014 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців

"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна і обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для пересліувань зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді - тобто очевидно мають конфлікт інтересів. Такою помстою може бутти - не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповіідальності, тощо", - написала Закревська.

Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 01

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Также на Цензор.НЕТ: YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

Читайте также: "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев


Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 02
Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 03
Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 04
Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 05
Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 06Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168143
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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Зато земразям не стыдно. Они просто тупорылый зескот.
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Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Эта зеленая гнида хочет всю Украину вручить садистке "Терезе" .
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Беркутня не была расследована, потому тем. что мы их отдали Московии, мы поставили крест на возможности полноценного расследования убийств Небесной Сотни. Фактически Украина предала Небесную Сотню и пошла другим путём.
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Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник и подобные. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров...

Наивные, нужно заменять причину... Президента, который отдал приказ своему карманному генпрокурору отпустить беркутню, расстреливавшую Небесную Сотню.
Да ещё и заявившего, что гордится, что отпустил всех беркутовцев за непонятно кого.
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Треба було не обирати його.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.

Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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подонки

при восстановлении украинской власти сядут (или сбегут)
но в Украине им свободными (или живыми) не быть
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порохобот свидетель 144 риформы?
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это не тот земсков, который ведет допрос на слитом в сеть видео? он за 2 года допросил зиновия парасюка или героев не допрашивают, а мусора - не люди?
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21.02.2014 был принят закон об амнистии всех задержанных по статьям 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 1511, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 при условии, что нарушения этих статей были связаны с майданом.

Список крутой - разбой, грабёж, похищение, захват заложников, покушение на государственный строй, умышленные лёгкие - средние - тяжкие телесные, препятствование ментам + умышленное уничтожение экипировки ментов + угрозы и/или насилие против ментов + покушение на жизнь мента, вовлечение малолеток в противоправную деятельность, самовольное присвоение властных полномочий, препятствование деятельности судов + угрозы и/или насилие против судьи, невыполнение судебного решения, сокрытие преступления и пропаганда войны.

Так что любой Герой, обвиняемый по любой статье из списка, уже 5 лет как амнистирован. А мусоров сажать, да. Им амнистии не было.

Алсо, что, на мой взгляд, самое крутое, после закрытия дела информация о подозреваемом / обвиняемом полностью теряется, т.к. в соответствии с п.9 данного закона "личные данные участников акций протеста должны быть уничтожены, а любой сбор, хранение или использование этих данных запрещены".
"Конец, конец... Концы в воду!" (с)

Ссыль на ЗУ по амнистии вот здесь, см. доработанный проект закона от 21.02.2014.
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ну они же герои. им можно все,не взирая на последствия. а все остальные должны смириться и молча съесть. самое противное,что родственники и их адвокаты,якобы страждущие справедливости, вообще не заинтересованы в справедливости. почему начались расстрелы,кто стрелял, кто спровоцировал им,кажется,плевать. даже после слива видео в сеть,честный и принципиальный голодающий адвокат продолжает требовать,чтобы дело вел прокурор фигурировавший в видео. невиданная принципиальность
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родини загибих,помітно, мають ще 5-10 років часу очікувати результатів ... (((
ЩО,не помітили,як попередні "розслідувачі" тупо займались затягуванням часу ?
щоб "за Законом Савченко" відпустити всіх злочинців ?
максимальний термін 25 років в Україні.
тобто 5+5 років Влади Порошенко = всі вбивці Майдану на волі. Якщо після 10 років "розслідувань" їм дадуть по 20 років...
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Про "5-10 років".
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. то было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
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Ты только срать приучено? Читать не умеешь? Мозги с перепоя информацию не принимают? Дела были уже на финише. Если бы не твое зеленое ничтожество - на данный момент приговор получили-бы уже семеро. Задавай вопросы своему моральному убожеству.
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Опять у конченных кремлетроллей и зеленодрысных ушлепков виноват Порошенко, вы совсем уже охренели, твари. Убийц отпустил ваш бубочка, но виноват Порошенко. Такие дела расследуются годами, но с вашими куринно-продажным мозгом этого не понять.Че не пошли сами быстро проводить следствие, умные вы наши? ссыкотно было? Вы в своей кремлевской зависимости, постоянно повторяющие мантры рус каналов орт, звезда, раша тудой один в один, даже не меня расположения слов, хотите нам рассказать , что вы тут за справедливость? За чью справедливость- пуйла? Так это мы и так знаем, продажные вы наши. Вы то безмозглое стадо, которое продало свою Родину давно за лишнюю пайку баланды. Или намеренные кремлевские гаденыши из рашки.
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Почитай коменты некоторых типа "патриотов". Под лозунгом "только бы не "мародер" этому стаду зеленых дебилов можно смело просырать свою страну. И дело тут не Порохе. Дело в принципах. Таким обменом наши тупицы и Раша говорят всей рашенской мрази тут "Делайте что хотите, взрывайте, убивайте детей и патриотов, лгите, воюйте у них в тылу - мы всех вытащим, ибо эти идиоты вас отдадут за "блестящие бусы"
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Продовжувати війну ?
За принципи?
ЗВИЧАЙНО ,Я ЗА.
І Більшість "інтернет-воїнів " теж..
Але ЗАГАЛЬНИЙ Настрій інший.
Втома від війни присутня..Що вилилось у результати виборів.
Звідси "обмін" і "мирний ЗЕ..

Є Якісь пропозиції щось змінити Зараз? НІ ? Нуто глибоко дихайте "в трубочку"
На жаль для порохоботів знову претензії до Пороха..
Він мав можливість ,наприклад призначити "яструба" в Міністерство Інформації.Призначив імпотента Стеця на "схему" ((
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Зеленый любитель дешевых проституток член партии Зеленкого, руководитель комитета ВР по внешней политике Яременко. "Украинцам важно верить, что борясь за их жизнь и свободу государство ПЕРЕСТУПИТчерез теоретические ПРИНЦИПЫ или практические расчеты"

И человек, просидевший более четырех лет в рашенских застенках, режисер Сенцов об обмене: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой ОСКВЕРНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, за которые они боролись"

И еще раз повторюсь - Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! как "Тереза". После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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шифрованый дебил!!! главное не месть, а спасение украинцев!!! израильтяне за ОДНОГО своего отдали ТЫСЯЧУ палестинских терроров!!! Слыхал такое?
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Спорить с зеленым имбецилом не вижу никакого смысла. Перед тем, как срать здесь, почитай сначала внимательно про тот обмен. А заодно, уставший от войны, про их налоги на армию. И про то, смог бы в этой стране стать президентом человек, четырежды уклонявшийся от призыва, и смог бы он вообще остаться на свободе и не сесть надолго в тюрьму.

А еще тебе пожелаю "от души", как это не грешно, чтобы твоя семья встретила свою "Терезу" в этом году. Может тогда ты поправишься в уме, рыдая над кем-то близким, и перестанешь нести чушь. Она, кстати, "развлекалась" стреляя в пах нашим ребятам. Так-что береги, если что....
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Та ж після перемоги Майдану двох генпрокурорів поміняли.
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Ці родичі постраждалих та їхні адвокати галасували (причому - галасували аж занадто голосно) за зебілів, за клована, за беню... і врешті, по-факту, за те, щоб суди та розслідування було похерено.

"Поздно пить боржоми".
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а как все красиво было:

24 августа 2019 года, утро
ЗЕбеня и Прекрасная Елена (оба в белом) спускаются по Аллее Небесной Сотни.
Останавливаются около временного Мемореала с портретами Героев, всплакивают и кладут цветы......
дальше - треш Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 4331
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"Ці родичі постраждалих та їхні адвокати галасували (причому - галасували аж занадто голосно) за зебілів, за клована, за беню"
Дуже сумно. Ось вони і дочекалися - Зеля відпустив вбивць їхніх дітей у расєю.
Що з людьми робиться? Хіба ж ви не бачили, хто воно таке?!!!
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когда родственники Небесной сотни потеряли своих близких, я тогда думал, что это худшее, что могло с ними произойти. Когда за 5 лет виноватых не нашли (привет Порошенко!), а потом на 6-ом году подозреваемых просто отпустили (привет зеленскому!), я думаю, что вот оно - самое худшее, что произошло и с ними, и с нами.

Теперь уже убийц никто никогда не найдет и не накажет. Это плевок в лицо всем нам.
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Ну а где можно найти таких отважных прокуроров и следователей, чтобы ещё пять лет мурыжили, тут особый талант нужен, кого попало не назначишь ..
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Я вважаю, що треба організувати громадські слухання типу Народне Віче. А на ньому присудити всіх винних у цьому злочині поставити на місце екс-беркутівців і дати їм пожиттєве увязнення. І не дивитися чи це Президент чи генпрокурор. Щоб у майбутньому кожен , кому хочеться порулити державою знав, що він потрапив не на виставу КВАРТАЛ-95
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Самае лучче судочинство -Суд Линча.Кулачное право.Это так личить Украине!
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Суд должен быть быстрым и справедливым

так это и есть суд Линча
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Народний суд,ось що треба нашім суддям та прокурорам.Щоб по прямому ефіру весь світ бачив,як суддів та прокурорів, народ суде за знущання над законом.Щоб ця мерзота перед смертю бачила,що є суд,який неможливо купити. Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 5981
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Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook.
Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.
«Я не имею претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи», - написал Дроздов. Он заявил, что украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево.
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Зеленський і справді є політиком року. Одного. 2019-го.
Такий собі халіф на час. Такий собі ***********. Як швидко ******** - так швидко і згасає. Титул «політик року» обмежив би, власне, роком, що минає. Відбувся різкий спалах надзірки, і закінчиться це туманним шлейфом із піску та пилу. Кульмінація політика-Зеленського вже позаду.
https://from-ua.com/mneniya/525392-ostap-drozdov-politik-roku-usi-fakapi-mnozhitimutsya-na-100-usi-zdobutki-dilitimutsya-na-1000.html

Звичайно,якщо не посадить Порошенко.
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Рябошапка їх і замінив... Прямо під час судового засідання. Бо попередні не хотіли вимагати від суду звільнення з-під варти беркутні.
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Понять этих людей можно, но...
Любое сообщество людей является отражением процессов, происходящих в обществе.
Если есть родственники, которые хотят знать часть правды и мести, то есть родственники, которые хотят знать всю правду и наказания всех виновных.
Я уверен, что есть активная часть этих людей, которых СМИ преподносят, как все это сообщество.
В целях и задачах данного ресурса у меня, вообще, вопросов нет - все лежит на поверхности.
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МОЕ ПИСЬМО ДОЧЕРИ (ЯРОЙ ПОКЛОННИЦЕ ЗЕ) В ОТВЕТ НА ЕЕ ПОДДЕРЖКУ ОБМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ ЛУТКОВСКОЙ НА ЭТУ ТЕМУ.

Оля, я ниже уже написал, что послушал и ответил, что это не объяснения, а оправдания. Я уже зарекался спорить с тобой на политтемы. И не буду. Единственно, что скажу, так это то, что любой процесс и любое действие имеет свои минусы и плюсы. В том, что сейчас сделал Зе, с моей точки зрения, минусов больше. Когда я читаю список тех, кого мы отдали в обмен на наших пленных мое сознание разделяется. Зе отдал преступников и убийц в обмен на наших солдат. Одна часть моего сознания не может не приветствовать получения свободы нашими ребятами, счастья их жен и детей. Другая протестует против несправедливости непокаранного зла. Но это эмоции. И они мне и тебе позволительны, как простым людям. Государственный же человек, тем более президент, должен руководствоваться интересами государства в первую очередь, а уж потом нашими с вами сантиментами. Так вот: этот обмен может быть и оправдан с моральной и PR точки зрения, но вреден ( мягко выражаясь) в нынешнем его виде для государства. О том, в чем именно, не буду писать. Инет и так полон материалов на эту тему. Но все же пару соображений: обмен беркутовцев, харьковских и иных террористов без соответствующей медийной подготовки расколол топором голову нашего общества на тех, кто пострадал и жаждал отмщения и тех, кто вернул родных, тех кому всеравно и тех, кото смог пропиарится на этом процессе. Кроме того дал повод злорадствовать и считать себя победителями всевозможным сторонникам русского мира, как в нашей стране, так и за ее пределами. Т.е в глазах пострадавших, под которыми нужно понимать не только убитых на Майдане и в нынешней войне, но и потомков миллионов жертв всех преступлений, сгенерированных Россией за многие имногие годы, Зе стал на сторону убийц и спонсоров их врагов. Я не знаю, к чему это приведет. Возможно к какому-то бунту, но скорее к закручиванию гаек и авторитаризму путинского или лукашенсковского типа. (Мне тошно только от одной этой мысли.) В результате мы превратимся в третьеразрядную страну в виде болота между Россий и Западом, на котором те и другие будут собирать свою клюкву. Все эти годы я мечтал, что наша страна станет чем-то типа сильного и гордого Израиля или хотя бы Польши. Но видимо все Майданы были зря. Не сложилось.
Мог ли президент поступить иначе? Мудрее? Мог. Как? Одновременно амнистировать наших «Торнадовцев», которые возможно и преступили Закон, но защищая свою Родин! Их у нас обменять не на кого, да и некуда. Почему никто не вспоминает, что у них тоже есть свои жены, матери и дети? Прекратить преследовать Федину и Зверобой. (Это вообще смешно и позорно, о чем хорошо сказал Поярков.) Вы пустить под личное обязательство подозреваемых в покушении на Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Наверное кто-то может еще много чего-то к этому добавить. Сделал бы это - была бы совсем другая реакция общества. Подобное решение не бином Ньютона и в среди окружения Зе есть люди поумнее меня. Значит не захотел? Почему? Вот пока я, Оля, не получу на это ответ, ты уж извини, мое отношение к Зеленскому будет аналогично твоему к Тимошенко.
П.С. Письмо написано до новогоднего "поздравления" президента.

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Президент має виконувати Закон. Натомість автор просить його порушити на користь "наших". Мовляв ти ж порушив його заради "прихильників руського миру"? Ну то поруш і заради патріотів. Саме тому ми "болото" між Європою і РФ. Бо в Європі до Президента одна вимога - виконуй Закон, на Росії до Царя жодних вимог не має, а у нас вимога: "клади болт на Закон, не тільки заради себе, а й заради нас"...
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Что Зеленский, как гарант Конституции должен был делать соглосно Закона, с подорзреваимыми,теми кто на "работе"избивал, ставили на колени в мороз, сбрасывали с здания - арки 7 метровой высоты вблизи памятника Лобановскому, на БТР-е на Крещатике пытались разогнать народ, и убивали граждан в прямом эфире,вышедших на улицы против продажной Власти , за это их и убили, на их месте мог быть каждый,а после этого повеску получить на Донбасс или срок.
В отличии от Зеленского Кремль осудил Украинцев защищавших суверенитет Украины к длительным срокам 15-20 лет. А Зеленский нет и это мягко говоря слил дела не только по Майдану, слил народ, который защищал Украинское государство, его защищал, когда тот получил повестку,дальше будет больше, приватизация Всех активов и Земли и сдача их под залог таким как Сорос по "крышей"Мирового Банка, сделав украинцев рабами в своей стране в обмен на особый статут и федерализацию, а как он вышвырнул 14 тыс.вкладчиков Укбуда из квартир на улицу ради передела рынка недвижимости в пользу себя и таких случаев и обмана много, гнида он,о какой Законности Вы говорите? Вот почему с такой властью Украине не то что Польшей ни когда не стать, хотябы Румынией или Болгарией, не смотря, что украинцы заслуживают большего.
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От наивные ребята. Не гоните, Уова уже вопрос закрыл, а что он очканул сказать сказал Портнов. Так что все будет по-зеленому
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ПАТРІОТИ! А ТЕПЕР ПОРА СТВОРЮВFТИ ЛЕТЮЧІ БРИГАДИ ПО ПРИНЦИПУ Мосса́д, І ЗНИЩУВАТИ ЦЮ ПАДАЛЬ, ВОРОГІВ УКРАЇНИ БЕЗЖАЛЬНО ПО ВСЬОМУ СВІТУ ДЕ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ.
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Чому ми маємо знищувати падаль, яку обрали аж 73% українців?
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потрібно виходити під офіс генпрокрора, постами в соцмережах небагато можна досягти
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Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.", - написала Закревская.

Якщо Ви усе чудово зрозуміли то навіщо ви йому пишете???
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Нажаль справедливості при цій зеленій нечисті, яка служить путіну, не буде! Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану - Цензор.НЕТ 7560
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Адвокат Януковича Бабиков будет руководить в ГБР расследованиями дел о расстрелах Небесной сотни

Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану - Цензор.НЕТ 2942

Заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой станет адвокат Александр Бабиков, который защищал экс-президента Виктора Януковича и его охранника. Официально о его назначении еще не объявлено, но Бабиков уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, он уже прошел собеседование лично у президента Владимира Зеленского.
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Это хитрая оккупация. Что делать? Какой госовет первым об этом скажет?
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Рябошатки эти за одно с Портновым, а Портнов был по другую строну майдана в АнтиМайдане и даже у руководства им, а точнее он был рядом с Януковичем! И сейчас он взял реванш и для него все, кто были на майдане и поддерживали его и Украину, то те преступники и он их люто ненавидит! Жалко людей конечно, что потеряли своих родных и мы откатываемся во время Януковича ибо Зе - это тоже самое, что и Янык. Зеленский вообще шутки писал во время майдана, про эбонитовые палочки у беркута, которыми можно добывать электричество, когда бьешь майдановцев. жестко всех развили и обратно вернулся российская власть.
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по существу , почти все стрелки известны очень давно , в системе мвд- нацгвардии очень тежело затерятся , везде приказ , исполнение , выдача оружия , списки личного состава и т.д.
и если кто то неизвестный пришел с винтарем или автоматом , то под очень серьезной крышей , то есть ниоткуда никто не появлялся
но у нас судят ( судили ) исполнителей приказа , многие пишут про выполнение преступного приказа - а че это никто не расскажет
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Я вот одного не пойму, почему они молчали при режиме падлошенко
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та вернут. или Хам (с уважением, по сравнению с нынешним) заберет (по традиции) шапку в Ростов, или суд вернет, потому что уволены по беспределу
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