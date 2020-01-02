 Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.
Представники потерпілих просять комісію з відбору керівного складу органів прокуратури затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.
Також вони просять не затверджувати прокурора з нової групи, Сергія Куцого, на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013 - 2014 роках.
"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна і обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для пересліувань зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді - тобто очевидно мають конфлікт інтересів. Такою помстою може бутти - не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповіідальності, тощо", - написала Закревська.
Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.
28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.
29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.
В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.
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Наивные, нужно заменять причину... Президента, который отдал приказ своему карманному генпрокурору отпустить беркутню, расстреливавшую Небесную Сотню.
Да ещё и заявившего, что гордится, что отпустил всех беркутовцев за непонятно кого.
А так, прийдеться дочекатися 2024 року.
Хоча і 2024 році, наріт 100%, замість Зє, обере Лисого.
А шо? «Он во-пєрвих, нє Порошенко. А во-вторих, тоже прікольний».
при восстановлении украинской власти сядут (или сбегут)
но в Украине им свободными (или живыми) не быть
Список крутой - разбой, грабёж, похищение, захват заложников, покушение на государственный строй, умышленные лёгкие - средние - тяжкие телесные, препятствование ментам + умышленное уничтожение экипировки ментов + угрозы и/или насилие против ментов + покушение на жизнь мента, вовлечение малолеток в противоправную деятельность, самовольное присвоение властных полномочий, препятствование деятельности судов + угрозы и/или насилие против судьи, невыполнение судебного решения, сокрытие преступления и пропаганда войны.
Так что любой Герой, обвиняемый по любой статье из списка, уже 5 лет как амнистирован. А мусоров сажать, да. Им амнистии не было.
Алсо, что, на мой взгляд, самое крутое, после закрытия дела информация о подозреваемом / обвиняемом полностью теряется, т.к. в соответствии с п.9 данного закона "личные данные участников акций протеста должны быть уничтожены, а любой сбор, хранение или использование этих данных запрещены".
"Конец, конец... Концы в воду!" (с)
Ссыль на ЗУ по амнистии вот здесь, см. доработанный проект закона от 21.02.2014.
ЩО,не помітили,як попередні "розслідувачі" тупо займались затягуванням часу ?
щоб "за Законом Савченко" відпустити всіх злочинців ?
максимальний термін 25 років в Україні.
тобто 5+5 років Влади Порошенко = всі вбивці Майдану на волі. Якщо після 10 років "розслідувань" їм дадуть по 20 років...
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. то было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
За принципи?
ЗВИЧАЙНО ,Я ЗА.
І Більшість "інтернет-воїнів " теж..
Але ЗАГАЛЬНИЙ Настрій інший.
Втома від війни присутня..Що вилилось у результати виборів.
Звідси "обмін" і "мирний ЗЕ..
Є Якісь пропозиції щось змінити Зараз? НІ ? Нуто глибоко дихайте "в трубочку"
На жаль для порохоботів знову претензії до Пороха..
Він мав можливість ,наприклад призначити "яструба" в Міністерство Інформації.Призначив імпотента Стеця на "схему" ((
И человек, просидевший более четырех лет в рашенских застенках, режисер Сенцов об обмене: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой ОСКВЕРНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, за которые они боролись"
И еще раз повторюсь - Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! как "Тереза". После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
А еще тебе пожелаю "от души", как это не грешно, чтобы твоя семья встретила свою "Терезу" в этом году. Может тогда ты поправишься в уме, рыдая над кем-то близким, и перестанешь нести чушь. Она, кстати, "развлекалась" стреляя в пах нашим ребятам. Так-что береги, если что....
"Поздно пить боржоми".
24 августа 2019 года, утро
ЗЕбеня и Прекрасная Елена (оба в белом) спускаются по Аллее Небесной Сотни.
Останавливаются около временного Мемореала с портретами Героев, всплакивают и кладут цветы......
дальше - треш
Дуже сумно. Ось вони і дочекалися - Зеля відпустив вбивць їхніх дітей у расєю.
Що з людьми робиться? Хіба ж ви не бачили, хто воно таке?!!!
Теперь уже убийц никто никогда не найдет и не накажет. Это плевок в лицо всем нам.
так это и есть суд Линча
Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.
«Я не имею претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи», - написал Дроздов. Он заявил, что украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево.
Такий собі халіф на час. Такий собі ***********. Як швидко ******** - так швидко і згасає. Титул «політик року» обмежив би, власне, роком, що минає. Відбувся різкий спалах надзірки, і закінчиться це туманним шлейфом із піску та пилу. Кульмінація політика-Зеленського вже позаду.
https://from-ua.com/mneniya/525392-ostap-drozdov-politik-roku-usi-fakapi-mnozhitimutsya-na-100-usi-zdobutki-dilitimutsya-na-1000.html
Звичайно,якщо не посадить Порошенко.
Любое сообщество людей является отражением процессов, происходящих в обществе.
Если есть родственники, которые хотят знать часть правды и мести, то есть родственники, которые хотят знать всю правду и наказания всех виновных.
Я уверен, что есть активная часть этих людей, которых СМИ преподносят, как все это сообщество.
В целях и задачах данного ресурса у меня, вообще, вопросов нет - все лежит на поверхности.
Оля, я ниже уже написал, что послушал и ответил, что это не объяснения, а оправдания. Я уже зарекался спорить с тобой на политтемы. И не буду. Единственно, что скажу, так это то, что любой процесс и любое действие имеет свои минусы и плюсы. В том, что сейчас сделал Зе, с моей точки зрения, минусов больше. Когда я читаю список тех, кого мы отдали в обмен на наших пленных мое сознание разделяется. Зе отдал преступников и убийц в обмен на наших солдат. Одна часть моего сознания не может не приветствовать получения свободы нашими ребятами, счастья их жен и детей. Другая протестует против несправедливости непокаранного зла. Но это эмоции. И они мне и тебе позволительны, как простым людям. Государственный же человек, тем более президент, должен руководствоваться интересами государства в первую очередь, а уж потом нашими с вами сантиментами. Так вот: этот обмен может быть и оправдан с моральной и PR точки зрения, но вреден ( мягко выражаясь) в нынешнем его виде для государства. О том, в чем именно, не буду писать. Инет и так полон материалов на эту тему. Но все же пару соображений: обмен беркутовцев, харьковских и иных террористов без соответствующей медийной подготовки расколол топором голову нашего общества на тех, кто пострадал и жаждал отмщения и тех, кто вернул родных, тех кому всеравно и тех, кото смог пропиарится на этом процессе. Кроме того дал повод злорадствовать и считать себя победителями всевозможным сторонникам русского мира, как в нашей стране, так и за ее пределами. Т.е в глазах пострадавших, под которыми нужно понимать не только убитых на Майдане и в нынешней войне, но и потомков миллионов жертв всех преступлений, сгенерированных Россией за многие имногие годы, Зе стал на сторону убийц и спонсоров их врагов. Я не знаю, к чему это приведет. Возможно к какому-то бунту, но скорее к закручиванию гаек и авторитаризму путинского или лукашенсковского типа. (Мне тошно только от одной этой мысли.) В результате мы превратимся в третьеразрядную страну в виде болота между Россий и Западом, на котором те и другие будут собирать свою клюкву. Все эти годы я мечтал, что наша страна станет чем-то типа сильного и гордого Израиля или хотя бы Польши. Но видимо все Майданы были зря. Не сложилось.
Мог ли президент поступить иначе? Мудрее? Мог. Как? Одновременно амнистировать наших «Торнадовцев», которые возможно и преступили Закон, но защищая свою Родин! Их у нас обменять не на кого, да и некуда. Почему никто не вспоминает, что у них тоже есть свои жены, матери и дети? Прекратить преследовать Федину и Зверобой. (Это вообще смешно и позорно, о чем хорошо сказал Поярков.) Вы пустить под личное обязательство подозреваемых в покушении на Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Наверное кто-то может еще много чего-то к этому добавить. Сделал бы это - была бы совсем другая реакция общества. Подобное решение не бином Ньютона и в среди окружения Зе есть люди поумнее меня. Значит не захотел? Почему? Вот пока я, Оля, не получу на это ответ, ты уж извини, мое отношение к Зеленскому будет аналогично твоему к Тимошенко.
П.С. Письмо написано до новогоднего "поздравления" президента.
В отличии от Зеленского Кремль осудил Украинцев защищавших суверенитет Украины к длительным срокам 15-20 лет. А Зеленский нет и это мягко говоря слил дела не только по Майдану, слил народ, который защищал Украинское государство, его защищал, когда тот получил повестку,дальше будет больше, приватизация Всех активов и Земли и сдача их под залог таким как Сорос по "крышей"Мирового Банка, сделав украинцев рабами в своей стране в обмен на особый статут и федерализацию, а как он вышвырнул 14 тыс.вкладчиков Укбуда из квартир на улицу ради передела рынка недвижимости в пользу себя и таких случаев и обмана много, гнида он,о какой Законности Вы говорите? Вот почему с такой властью Украине не то что Польшей ни когда не стать, хотябы Румынией или Болгарией, не смотря, что украинцы заслуживают большего.
Якщо Ви усе чудово зрозуміли то навіщо ви йому пишете???
а НА то лише на язикє.
Заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой станет адвокат Александр Бабиков, который защищал экс-президента Виктора Януковича и его охранника. Официально о его назначении еще не объявлено, но Бабиков уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, он уже прошел собеседование лично у президента Владимира Зеленского.
и если кто то неизвестный пришел с винтарем или автоматом , то под очень серьезной крышей , то есть ниоткуда никто не появлялся
но у нас судят ( судили ) исполнителей приказа , многие пишут про выполнение преступного приказа - а че это никто не расскажет