 Родини героїв Небесної Сотні просять Рябошапку повернути колишніх прокурорів у справу Майдану. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook адвокатка сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

Представники потерпілих просять комісію з відбору керівного складу органів прокуратури затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.

Також вони просять не затверджувати прокурора з нової групи, Сергія Куцого, на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013 - 2014 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість", - місія ООН про обмін беркутівців

"Ми маємо обгрунтовані побоювання, що повністю законна і обгрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для пересліувань зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді - тобто очевидно мають конфлікт інтересів. Такою помстою може бутти - не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповіідальності, тощо", - написала Закревська.

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Также на Цензор.НЕТ: YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

Читайте также: "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев











