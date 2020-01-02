EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  14244  102
Все про:Новий рік (169) ялинка (38)

 Ялинка в Києві визнана однією з п'яти найкрасивіших у Європі

Новорічна ялинка на Софійській площі в столиці України потрапила в список п'яти найкрасивіших святкових дерев Європи.

Рейтинг склав туристичний портал European Best Destinations, інформує Цензор.НЕТ. Київська ялинка посідає в ньому п'яте місце.

Всього в рейтингу 17 позицій. Найкрасивішою його укладачі вважають ялинку у Вільнюсі. На другому місці - різдвяне дерево в Празі, третю позицію посідає ялинка зі Страсбурга, а четверту – Кельнське дерево.

Останнє місце в рейтингу посіла ялинка з Парижа.

Читайте також: На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА

У пресслужбі КМДА зазначили, що висота ялинки на Софійській площі цього року - понад 20 метрів. На ялинці – понад 4000 прикрас і 4 кілометри гірлянд, а ілюмінацію для неї замовляли спеціально під колір куполів Софії Київської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168142
 
   
 Топ коментарі
 
krasyvaja vase jiolka,a tut Vilniusa jiolka N1Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 1455
 показати весь коментар
 
Жах! Україна - єдина в світі країна, де небезпечно бути патріотом. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти неонацист, поважаєш своїх героїв - ти неонацист, викриваєш зрадників - ти хунта, не довіряєш владі - ти "біомаса".
(C)
@SantaNikol
Елка в Киеве признана одной из пяти самых красивых в Европе - Цензор.НЕТ 1487
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
*****...елка вьізьівает омеозение из-за одного своего цвета.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору