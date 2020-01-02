 ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями

Інформація про оголошення конкурсу на сайті ДБР датована 29 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Від кандидатів очікують пакету з 11 документів. Їхній претендент має особисто принести в центральний офіс ДБР.
"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 до 18 год. 00 хв. 3 січня 2020 включно", - сказано в повідомленні.
Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова на своїй сторінці в Facebook звернула увагу на те, що ця вимога йде врозріз з чинним законодавством.
"Конкурс оголосили 30 грудня, подача документів до 3 !!! січня. При тому, що деякі довідки необхідно збирати більше тижня, а не в новорічну ніч", - написала Устінова.
Народна депутатка посилається на закон про ДБР, в якому передбачено "оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Бюро не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення прийому документів для участі в конкурсі".
"В порушення закону і підзаконного акта, яким регламентуються конкурси а ДБР, "Слуги" знову хочуть під прикриттям свят і олів'є поставити своїх ручних керівників в ДБР. І не просто "Слуги", а голова комітету з правової політики, яка мала б стояти на захисті права і державності", - вважає Устінова.
Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
Также на Цензор.НЕТ: Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко
У Коломойши уже есть готовая шестерка на эту должность...
не очень коряво? не ?
какая разница, как называется это место - Бабий Яр или Дедов Овраг :
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда (в Бабий Яр) в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", - сказал Блайх.
10.10.19 20:24 - "Передайте всем тем, кто там погиб, привет", - Зеленский отвечая на вопрос про Бабий Яр.
- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
Но, скорее, не Петю. Видишь, сколько народу на Петю отреагировало?
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
- Изя, Зеля же обещал положить конец коррупции.
- Да, Сёма. А получилось у него только положить конец.
Когда сцарь, таки, перешел черту, то и билет на Ростов быстро нашелся.
Так и здесь будет.
Если украинцы сохранят единство даже под давлением ботов.
доолись так в пожежне училище при совку поступали, на 1 січня
а на какой срок ее можна будет посадить за это через 4.5 года?
зеленые гниды творят беспредел от безнаказанности
Заяву в правоохоронні органи пишіть!
І нехай ті, хто це допустив понесе кримінальну відповідальність...
И мнение раба и СМУ меня как-то мало интересует!
Какаяразница? Ну ок!
Тоді какаяразница, хто в нас буде президентом, хай буде Петро Порошенко.
Какаяразница, як в нас будуть називатися вулиці, хай буде вулиця Бандери і Шухевича. Какаяразница, де будеш ти, блазень чортів, в новому році, хай ти будеш в Ростові))
Или Петро не клоуну проиграл? Или, может, Петро сам клоун?
Яніна Соколова @IaninaSokolova 31 дек. 2019 г.
Це пост заступника голови комітету у справах ветеранів. Ще раз. Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ «Кішчачий корм»(с),
Ви, Наталя, а радше, вихлоп їхнього травлення...
сколько Зеленский на карман получил ?
Ванга,пляцц,власною бородатою вагіною вангує.
Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.