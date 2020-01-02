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 Політика України
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Все про:конкурс (508) порушення (267) ДБР (745) Устінова (19)

 ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями

Державне бюро розслідувань оголосило конкурс на посади першого заступника і двох заступників директора. Нардепка від "Голосу" Олександра Устінова стверджує, що це зробили з порушеннями.

Інформація про оголошення конкурсу на сайті ДБР датована 29 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Від кандидатів очікують пакету з 11 документів. Їхній претендент має особисто принести в центральний офіс ДБР.

"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 до 18 год. 00 хв. 3 січня 2020 включно", - сказано в повідомленні.

Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова на своїй сторінці в Facebook звернула увагу на те, що ця вимога йде врозріз з чинним законодавством.

"Конкурс оголосили 30 грудня, подача документів до 3 !!! січня. При тому, що деякі довідки необхідно збирати більше тижня, а не в новорічну ніч", - написала Устінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро

Народна депутатка посилається на закон про ДБР, в якому передбачено "оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Бюро не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня закінчення прийому документів для участі в конкурсі".

"В порушення закону і підзаконного акта, яким регламентуються конкурси а ДБР, "Слуги" знову хочуть під прикриттям свят і олів'є поставити своїх ручних керівників в ДБР. І не просто "Слуги", а голова комітету з правової політики, яка мала б стояти на захисті права і державності", - вважає Устінова.

ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями 01ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора, нардепка Устінова зауважує, що з порушеннями 02

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Также на Цензор.НЕТ: Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168140
 
   
 Топ коментарі
 
якщо зедрисня хапає людей та утримує без доказів у буцигарні, то що їй законність конкурсу?
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якщо зедрисня хапає людей та утримує без доказів у буцигарні, то що їй законність конкурсу?
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Нафиг им тот конкурс?
У Коломойши уже есть готовая шестерка на эту должность...
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Венедиктова -- человек Портнова. Первый зам у неё бывший харьковский прокурор Александр Бабиков, нынешний адвокат Овоща. Замы уже известны и принимают дела, а конкурс - мусор для наивных лохов.
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Мало того , что она раньше раздвигала ноги Богдану , так она ещё и тупая походу , что среди всех кандидатов в Верховный суд на первой стадии анонимного конкурса набрала самый меньший бал среди всех конкурсантов и естественно не прошла его , зато моники кроме своего прокурора нужен и свой глава гбр Вы сделали эту страну вместе зебилы
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Так на нее уже открыли уголовное дело за беспредел ее и мужа.Замнут.Конкурс с нарушениями -это серьезно.Чтобы не подали ненужные и лишние люди.Это уже просто конец Украины.И да,зеля настолько глуп и туп,что в ДБР уже не ведут график прихода на работу.Там это не умеют делать,потому что все свои.Пусть думают люди,пусть думает Юля,что делать дальше.
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Після видачі бєркутів розмовляти про дотримання законів зєбуїнами?
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раненый сегодня боец присоединяется к новогодним поздравлениям Зеленским Путина и желает Путину крепкого здоровья в его державницких делах создания Новороссии!

не очень коряво? не ? Конкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 3260
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Я мав на увазі пораненого бійця. Він дійсно таке сказав? Це не фейк? Питаю, тому що зараз може бути і таке.
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Хех! Здивували. У ЗЕвлади суцільні порушення. Варто лише копнути глибше і натрапите на Клондайк порушень.
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"а какая в жопу разніца?" як казав ЗЕйло Конкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 2574
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Між іншим сн хочуть заборонити мультик король віслюк, і чого б це........
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не обижайтесь, украинцы, это ЗЕбло такое ЗЕбло, что и на соплеменников клал с подносом,

какая разница, как называется это место - Бабий Яр или Дедов Овраг :

"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда (в Бабий Яр) в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", - сказал Блайх.
10.10.19 20:24 - "Передайте всем тем, кто там погиб, привет", - Зеленский отвечая на вопрос про Бабий Яр.
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У зєбілів появилося своє божество, да какая разніца. Майже як кацапське божество- *****.
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- Изя, почему Зеленский многим украинцам не нравится, а многим россиянам нравится?

- Потому, Сёма, что эти украинцы сравнивают его с Порошенко, а эти русские - с Путиным.
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Может, и на каламойшу...
Но, скорее, не Петю. Видишь, сколько народу на Петю отреагировало?

Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"


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Не путай народ с федоровскими и ольгинскими ботами. Как говорят в Одессе -- это две больших разницы..

- Изя, Зеля же обещал положить конец коррупции.

- Да, Сёма. А получилось у него только положить конец.
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Боты тоже есть. Это понятно.
Когда сцарь, таки, перешел черту, то и билет на Ростов быстро нашелся.

Так и здесь будет.
Если украинцы сохранят единство даже под давлением ботов.
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После "Терезы" не осталось никаких черт. Ни красных, ни черных, ни зеленых. Совсем.
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Кстати, "А какая разница!?" сказал Киселёв, когда ему поставили в вину(упрекнули) , что он переставил события вначале Майдана 2013-2014 гг. и получилось, что сначала студенты напали с палками, а не их избили и они стали защищаться...
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буде підстава скасусати конкурс, во зейобіки дають?
доолись так в пожежне училище при совку поступали, на 1 січня
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Жаль, але зараз не хочуть виконувати закони України. Тільки ділетанти не розуміють, що за порушення законів прийдеться відповідати.
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Турборежим.Всепропальщики нияк не звыкнуть.Шевелить баатонами и извилинами надо,сутяжники-склочники.
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тоесть венедиктова нарушила закон
а на какой срок ее можна будет посадить за это через 4.5 года?
зеленые гниды творят беспредел от безнаказанности
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Треба проводити внутрішнє розслідування, яке встановить хто і як порушив терміни цього конкурсу.
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Так у чому проблеми?
Заяву в правоохоронні органи пишіть!
І нехай ті, хто це допустив понесе кримінальну відповідальність...
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Иди мокшан с новым годом поздравь Твой бох ещё вчера ***** поздравил Включай турборежим
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В отличии от тебя у меня нет политического бога)))
И мнение раба и СМУ меня как-то мало интересует!
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Запомни свидетель секты посадки пети , что в этой жизни мне глубоко нас..ать , что на петю , что на зелю Только семья и Украина
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Я так понял, ты вторую строку не читал?
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Какие нах правохранительные органы , они у нас отсутствует ещё со времён царизма от слова совсем Кому рюкзакову , своему прокурору рябошапке ил другу детства баканову
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 3 ч.3 часа назад



Какаяразница? Ну ок!
Тоді какаяразница, хто в нас буде президентом, хай буде Петро Порошенко.
Какаяразница, як в нас будуть називатися вулиці, хай буде вулиця Бандери і Шухевича. Какаяразница, де будеш ти, блазень чортів, в новому році, хай ти будеш в Ростові))
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Как научится Петро выигрывать выборы у клоунов, так и будет президентом.
Или Петро не клоуну проиграл? Или, может, Петро сам клоун?
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кстати, если назначение будет с нарушениями, то соответственно и законности в действиях будущего главы тоже не будет
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Після вчорашніх і сьогоднішніх новин стало ясно, що зЄля робив на "переговорах" з путіним. Тільки слухав. йому просто сказали: наші рєбята портнов богдан і єрмак знают што тєбє нужно дєлать. Будєшь делать - нормально. Не будєш дєлать - убйом. Вся решта повідомлень в змі - лише для заморочки.
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Все что делают сейчас зеленые упыри.все законы МОЖНО НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!ТАК КАК ВСЕ ПРИНЯТО С НАРУШЕНИЯМИ.И ВСЕ БУДЕТ ОТМЕНЕНО ОДНИМ ПАКЕТОМ.ПОСЛЕ ГОНЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЧМЫРЯ НА РОСТОВ
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 31 дек. 2019 г.

Це пост заступника голови комітету у справах ветеранів. Ще раз. Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВКонкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 9441Конкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 9441Конкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 9441 «Кішчачий корм»(с),
Ви, Наталя, а радше, вихлоп їхнього травлення...


Конкурс на должности в ГБР объявлен с нарушениями закона, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 1524
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Дорноболезная оппозиция ушла в запой до 15 января,а комитеты начинают работу 4 января.Все законы в комитетах пройдут в турбо режиме,а 15го народной оппозиции останется только грызть микрофоны и кулачки устраивать у трибуны.Репетувать и ногами топать.Папкорн закупаим.Ставлю на Порошенко с Шуфричем.
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вы лучше про союз Авакова и Зеленского,
сколько Зеленский на карман получил ?
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Трубу выбирали по закону, с соблюдением всех норм и даже больше - ***** оказался ... мне очень интересно, кто состоял в той комиссии которая выбрала эту Трубу ... может их в распыл?
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Кто - кто , договорняк между пе и народным фронтом
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Да что договорняк понятно, но всё-же интересно кто?... помнится и импортного аудитора как-то привозили и тоже по тихому испарился и молчок, так и не поняли, кто-же его привёз? ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями - Цензор.НЕТ 3811
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Я за 6000 км знаю, что настоящих украинцев на Украине москолят!
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Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.

ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями - Цензор.НЕТ 645
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Первым делом - расследовать государственный переворот совершённый Зеленским, когда он вопреки Конституции распустил Верховную Раду.
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Та невже. Что-то те, кого не пустили к кормушке всем недовольны, везде зраду видят. Совпадение ? Не думаю ...
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