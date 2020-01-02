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Все про:Бандера (95) хода (61) Олег Богачук (952)

 День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці пройшла смолоскипна хода з нагоди 111-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Учасники ходи зібралися в парку Шевченка, інформує кореспондент Цензор.НЕТ. Від пам'ятника Кобзарю вони пройшли до будівлі КМДА на Хрещатику.

День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 01День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 02
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 03День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 04
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 05

У столичній поліції повідомили, що в ході взяли участь близько 1000 осіб. Громадський порядок забезпечували 250 правоохоронців, порушень не було.

День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 06
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 07
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 08
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 09
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 10
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 11
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 12
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 13
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 14
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 15
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою 16

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став керівником фракції ОУН (б), в 1947 році очолив провід Організації українських націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.

Проведення маршів націоналістів в день його народження - традиція в багатьох містах України.

Автор фото і відео – Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168135
 
   
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помню 1 января унас в колхозе,западенци \так их называли\ скырту соломы спалылы.Батя мой, председатель, вычислил. Но не сдал.Воны кажуть то пан голова не КГБист.Правда солома была прошлогодней.
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кацап, иди к своим, за паребрик, тут бояры нет, можешь даже не напрягаться, иди челом бей сврему ху@лу, твои убогие выдумки только в твоем Усть-Зажопинске или Урюпинске с Воронежем хавают...
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Из каментов доносится визг, похрюкивание и треск порепаных пятых точек... Неплохо так прошлись чуваки .
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Полагаю, что проще было бы осуществить главное - побороть олигархию, коррупцию, подтянуть уровень жизни украинцев хотя бы до польского чем внушить всем, что Бандера герой. Так может этим главным наконец-то и заняться, объединив Украину?
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Смешно читать как петя проститутки примазуются к ГЕРОЮ СТЕПАНУ АНДРЕИЧУ !
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Шпионский скандал с Зеленским....
Вова Зеленский, очевидно устав от своей работы и Новогоднего Обращения, свалил кататься на лыжах в Буковель.
Вслыло в сети фото одного из "туристов" в обнимку с торчком. Любопытным является тот факт, что "туристом" оказался некто Коля Ш. - ватник, поклонник "Красной Армии" ит.д. типичный "русскомировец".
День народження Бандери в Києві відзначили смолоскипною ходою - Цензор.НЕТ 607
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Т. Е. Эта тварь откровенно поддерживает террористов.
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Компания рыболовных снастей «zemex" кстати является одним из спонсоров террористической группировки днр.
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Перед факельным шествием хотя бы машину Медведчуку гвоздиком поцарапали,
хоть бы покрышку прокололи ...
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Зеля і авакян все одно на "бендерів" би подумали.
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