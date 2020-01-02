 У новорічну ніч Трамп закликав Меркель, Макрона і НАТО більше допомагати Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".
Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою.
"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через (втоми від, - ред.) корупції. У них надзвичайно велика корупція", - сказав Дональд Трамп.
Американський президент закликав Німеччину, Францію і НАТО більше допомагати Україні.
"Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні. - Ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?", - запитав він.
"Це НАТО. Ці країни мають вкладати кошти (в бюджет Альянсу. - Ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.
А Зеленский получил остановку СП-2, двухпартийную поддержку, двукратное увеличение американской помощи
"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?"
"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине"
===Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии - это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране.===
Вы где-нить слышали возмущение ПЕСа, Порошенко и т.д. ?
Вместо этого порохоботы, хозяин которых через кровь проталкивал особый статус в Конституцию, и медведчуковские каналы мочат Зеленского, который в глаза Путину заявил, что никто не будет менять Конституцию под его хотелки. Совпадение? Не думаю
Кто-то, а она может прищемить ему яйца неслабо.