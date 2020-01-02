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Все про:Меркель (585) НАТО (2202) США (5876) Трамп (2016) Макрон Емманюель (336)

 У новорічну ніч Трамп закликав Меркель, Макрона і НАТО більше допомагати Україні

Президент США в новорічну ніч, відповідаючи на запитання журналістів перед вечіркою, похвалив Зеленського і закликав більше допомагати Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою.

"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через (втоми від, - ред.) корупції. У них надзвичайно велика корупція", - сказав Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Американський президент закликав Німеччину, Францію і НАТО більше допомагати Україні.

"Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні. - Ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?", - запитав він.

"Це НАТО. Ці країни мають вкладати кошти (в бюджет Альянсу. - Ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168132
 
   
 Топ коментарі
 



Юра Хунта Киевская

@CnAsGhpjuFUpAfZ

·10 ч

Гарною людиною був Степан Бандера!
Чудову спадщину по собі залишив!
Любиш українську мову - бандерівець, маєш прапор - бандерівець,
любиш Україну - бандерівець,
не любиш москалів - бандерівець,
захищаєш свій дім - бандерівець,
не хочеш кланятись московському царю - бандерівець.
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Призывать других, к помощи пострадавшим от не выполнения собственных обязательств - это гениальность или маразм?
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Это подлый пиндосизм, впрочем Грейтбритан тоже были "гарантами", но от англичан помощи ещё меньше.
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Что ж вы про Рашу промолчали? Или они не были гарантом!
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Побольше денег поменьше пи-ша ты понял малыш В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 710 трямьп
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===В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине=== При Порошенке такого не было, боялись, разворует
А Зеленский получил остановку СП-2, двухпартийную поддержку, двукратное увеличение американской помощи
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Донні погарячкував. Ху#лу така заява дуже не сподобається .
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Отбрасывая разговор Трампа с Зе, подписываюсь под этими его словами:

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?"

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине"
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Где выполнение Будапештского договорняка? Почему он не вспомнил?
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Заявление медведчуковско-путинского Бойко из ОПЗЖ
===Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе, принятие Закона об амнистии - это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране.===
Вы где-нить слышали возмущение ПЕСа, Порошенко и т.д. ?
Вместо этого порохоботы, хозяин которых через кровь проталкивал особый статус в Конституцию, и медведчуковские каналы мочат Зеленского, который в глаза Путину заявил, что никто не будет менять Конституцию под его хотелки. Совпадение? Не думаю
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Не сцы, никто не даст это "ордло" в Украину впихнуть.
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Трампушка!!!!! Макроша і Баба Меркель це агенти Кремля, куплені за тридцять ***********. Вони користуються що США фінансують НАТО а самі фінансують Московію через різні газові схеми, передачу і розміщення в Московії виробництва і новітніх технологій бабло гребуть лопатою. Практично допомагають Кремлю протистояти США, і це ніж в спину США від Західної Європи. А Кремль Шредерам і іншім агентам мільйони платить за зраду. А кажуть що вони цивілізовані і європейці. Де ви Європу бачите!? Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА. А світ нічого не бачить. Чи не хоче бачите керівництво теж куплено!?
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Что-то Мелания смотрит на хабадника Трампа неодобрительно.
Кто-то, а она может прищемить ему яйца неслабо.
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