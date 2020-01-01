 Польща очолила командування силами високої готовності НАТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Cпільні Оперативні сили дуже високої готовності (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - це значний внесок у нашу спільну оборону і сильна презентація можливостей Польщі. Ці Сили можна негайно розміщувати з метою оборони будь-якої союзницької держави перед будь-якою загрозою",- заявив з цього приводу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У Силах дуже високої готовності НАТО служитиме 6 тис. військовослужбовців, зокрема 3 тис. – з Польщі. Крім польських підрозділів, у VJTF братимуть участь підрозділи з Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, Литви, Латвії, Португалії, Румунії, Іспанії, Словаччини, Туреччини і Великої Британії. США підтримуватимуть ці Сили повітряним компонентом та іншими бойовими засобами.

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Оперативні сили дуже високої готовності НАТО складаються з сухопутного, морського та повітряного компонентів, а також спеціальних сил і є частиною 40-тисячного контингенту Сил реагування Північноатлантичного альянсу.

Торік командування цих Сил очолювала Німеччина.

VJTF були створені у відповідь на російську анексію Криму в 2014 році. Військовослужбовці, делеговані до складу цих Сил на основі ротації державами-членами, мають бути здатні протягом 48-72 годин потрапити з місця своєї дислокації в будь-яке місце, де необхідна їхня присутність.