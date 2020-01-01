 Польща очолила командування силами високої готовності НАТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Cпільні Оперативні сили дуже високої готовності (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) - це значний внесок у нашу спільну оборону і сильна презентація можливостей Польщі. Ці Сили можна негайно розміщувати з метою оборони будь-якої союзницької держави перед будь-якою загрозою",- заявив з цього приводу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
У Силах дуже високої готовності НАТО служитиме 6 тис. військовослужбовців, зокрема 3 тис. – з Польщі. Крім польських підрозділів, у VJTF братимуть участь підрозділи з Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, Литви, Латвії, Португалії, Румунії, Іспанії, Словаччини, Туреччини і Великої Британії. США підтримуватимуть ці Сили повітряним компонентом та іншими бойовими засобами.
Оперативні сили дуже високої готовності НАТО складаються з сухопутного, морського та повітряного компонентів, а також спеціальних сил і є частиною 40-тисячного контингенту Сил реагування Північноатлантичного альянсу.
Торік командування цих Сил очолювала Німеччина.
VJTF були створені у відповідь на російську анексію Криму в 2014 році. Військовослужбовці, делеговані до складу цих Сил на основі ротації державами-членами, мають бути здатні протягом 48-72 годин потрапити з місця своєї дислокації в будь-яке місце, де необхідна їхня присутність.
Підарашкі, як раз цією БРЕХНЕЮ і козиряють :
«Пусть Украіна отдаст тєрріторіі, коториє єй прісоєдініл Лєнін і Сталін! »
«Благодарітє Лєніна, что он содал Україну !»
А їм у рильце факти, що Лєнін і Сталін, навпаки ВІДДАВАЛИ ті українські территорії.
А потім МІЛЬЙОНИ українців загинули, повертаючи їх назад, у часи Другої СВ.
Детский лепет...
Вже давно в нас свіжоспечений гідрант-презедент, дуже талановиті генерали, поборені корупція, бюрократія і кумівство, так що перемога не за горами.
А ты готов отдать свою жизнь как это сделал россиянин устроишивший перестрелку на Лубянке?
Судя по Тягнибоку и Ярошу - часа два от силы...
Уже забьіл?
Но в общем и целом с Вами согласен, мы тонем значительно быстрее, чем Рашка.
Утопили давно,когда забрали ЯО
Только матушка підарашка, может спасті Украину.
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Болгарии это типа предатели нанятые россией????
Соррі.
Тогда єщьо і англійского язика нє било, когда билі СЛОВЄНЄ.
А воюют пусть донбасята и крымские татары.
Ну еще в интернетах будешь писать про Ичкерию еоторая нагнула рашку.
Знаем мы таких умников.
Давайте вже ставте питання руба про звільнення Кенігсбергу від мокшанської окупації.
https://uprom.info/news/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/