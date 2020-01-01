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Все про:Нафтогаз (677) Коболєв (198) анбандлінг (11)

 Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон підписав акт прийому-передачі активів української ГТС.

Цей документ опублікував на своїй сторінці в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що із завершенням анбандлінгу НАК перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС і став його великим клієнтом.

"Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником. Це була наймасштабніша реформа в енергетчному секторі за всю історію незалежної України. Дякую Президенту, Уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКП та всім залученим за волю та злагоджену кропітну роботу на результат, якого вдалось досягти за останні півроку", - зазначив глава НАК.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено"

Як повідомлялося, згідно з оновленим урядом 18 вересня плану анбандлінгу "Нафтогазу України", новим оператором ГТС є ТОВ "ОГТСУ". Український регулятор НКРЕП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу. Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Укладений у 2009 році транзитний контракт із "Газпромом" закінчився о 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування і транспортна угода між НАК і ОГТСУ були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-Єврокомісія. Вони передбачають транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168125
 
   
 Топ коментарі
 
Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
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Андрію, ти хоч там добре наглядай, за тими трускавецькими птушниками.
Єдина надія на тебе.
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Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
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Вимога. Але хто тепер володіє ОГТСУ, чи там розпоряджається.
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Ну тут нічого не поробиш, хто при владі, той банкує.
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Прошу понять, мой ник это заглавные буквы И.О.Ф, может мы тёзки по отчеству и фамилии. Без обид.
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Это пэрэмога ПЕС, ЕВРО СОЛИДАРНОСТЬ. Скажи, что не так.?
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Андрію, ти хоч там добре наглядай, за тими трускавецькими птушниками.
Єдина надія на тебе.
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Так, так..., Андрушка вже виписуе собі чергову премію , мільонів так... у сорок Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8884
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теперь за январь (уже в феврале) ждем две расчетки - за газ и за доставку-транспортировку
(это официально!)...во второй расчетке суммы разные - от 0,80 до 1,69 гнр на каждом кубе (решают местные обл и гор газы) а первая - сумма одна для всех по 6 ( плюс-минус) за куб
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Ну, и какое тут пАкраШШення? Как платил люд около 7 грн за куб так и будет платить... Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7472
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покращеення є... як би )))
якщо я буду все літо, наприклад, на дачі і споживу 0 кубів...все єдно за доставку якусь фіксрвану на мою адресу суму я буду вимушений сплатити (як та абонплата)
а до цього - 0 кубів - 0 оплата...
але...поки що...можливо ще шось я не вгадав)))) і буде ще цікавіше)))))
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В яблучко. Так і буде. Чекаємо те саме за електроенергію.
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Буде цікавіше, бо обіцяли лише знижувати ціну на газ. На доставку можна підвищувати ціну до астрономічної суми.
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Вася, вони ж старались... Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4069
Газ у твоїй трубі був?
Був.
Ти його не палив?
Не палив.
Тоді заплати за те, що газ до тебе приходив... Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4069
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так!
але через мене йде труба на верхні поверхи...то може мені з них брати за ...транзит ? ))))
а на купу і з горгазу...за "обслуговування" ))) я ж тую трубу і мию )))) і фарбую))))
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Це ти як у нас один мужик в дворі. Якось, ще в 14 чи 15 були збори мешканців з питання встановлення загальнобудинкового лічильника газу. Ну там пенсіонерам всякої фігні наплели на базарах в магазинах та т.і. наслухались і давай кожен свою версію висловлювати як їх будуть "обувати" Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2249 Один каже, та я ж цей будинок строяв ось цими руками. Кажу йому, а ти за свої гроші строяв? Він, ні не засвої. Кажу, а ти безкоштовно строяв і тобі зарплатню не платили? Тут пауза, далі бачу починає в голові все переварювати, і тут геніально вйого голову приходить мисля Шо треба мене обматюкати і обізвати мене проплаченим від горгазу.
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а в нас...років точно 4 назад приїхав горгаз встановлювати отой лічильник на будинок...так ми на тих трубах грушами висіли, аби їм не дати встановить... чегрували..так-так! навіть ночами..
а тоді раптом... раз...і привезли нам лічильники кожному в квартиру... і майже безкоштовно іх неділю чи мо й більше встановлювали... шо то було? чого так співпало? ми довго дивувались))
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У нас теж не дали поставити. Ну в основному були пенсіонери. Так вони дождались зими, коли вдарив мороз і ні одного пенсіонера на дворі. Взяли й поставили. Коли мороз спав пенсіонери повилазили та вже пізно було Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4893
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Тобто ОГСТУ буде отримувати прибуток, а Нафтогаз не буде нічого отримувати і при цьому обслуговувати газогін. Хто придумав цю схему?
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Ти шо, вєтку нє чітал?
Єто всьо прідумал Бєня с трускавєцкимі птушникамі Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6205 Оператор ГТС Украины окончательно отделился от "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9395
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Цікавлять деталі цієї сертифікації, бо диявол ховається у деталях.
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И что насторожило? Или просто пукнуть?
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U nas toze jest operator,tak on beriot dengi za kazdi vxod i vyxod gaza,nevazno sebe pokupajes ili tranzit.Jest formuli po nim cytajet dolzno pravitelstvo proverit i potverdit,tak kazdy god.
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х.з. - по ідеї це розділення правильне.
Але буде так як зазвичай - посадять туди якусь бородату бабушку "на касу".
А бабушка вже її доїтиме так як Центренерго. Ну і через півроку бонкроть...
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Ага.

Бактеріям, коториє создалі окісь желєза, із которого потом сделалі чугун.
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А мама Макогона тоже в Америке живёт?
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общество с ограниченной ответственностью... дальше можно не продолжать...
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Ей, зрадофіли, тут все нормально! Тут - не гоніть пургу! Допоки цими підприємствами керує незалежна наглядова рада з числа західних спеціалістів (і, якщо серед них є особи з умовним прізвищем "Байден") - там буде все нормально.
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Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7144 Ksenia VB

Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.

І став оператор - Бєнєратором....
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ещё одному лицу с непонятной половой ориентацией будет зарплата в 2 ляма... мы багатые мы вытянем.
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