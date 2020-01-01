 Оператор ГТС України остаточно відокремився від "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Цей документ опублікував на своїй сторінці в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що із завершенням анбандлінгу НАК перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС і став його великим клієнтом.
"Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником. Це була наймасштабніша реформа в енергетчному секторі за всю історію незалежної України. Дякую Президенту, Уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКП та всім залученим за волю та злагоджену кропітну роботу на результат, якого вдалось досягти за останні півроку", - зазначив глава НАК.
Як повідомлялося, згідно з оновленим урядом 18 вересня плану анбандлінгу "Нафтогазу України", новим оператором ГТС є ТОВ "ОГТСУ". Український регулятор НКРЕП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу. Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.
Укладений у 2009 році транзитний контракт із "Газпромом" закінчився о 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування і транспортна угода між НАК і ОГТСУ були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-Єврокомісія. Вони передбачають транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.
Певно Бені відійшов.
Єдина надія на тебе.
(это официально!)...во второй расчетке суммы разные - от 0,80 до 1,69 гнр на каждом кубе (решают местные обл и гор газы) а первая - сумма одна для всех по 6 ( плюс-минус) за куб
якщо я буду все літо, наприклад, на дачі і споживу 0 кубів...все єдно за доставку якусь фіксрвану на мою адресу суму я буду вимушений сплатити (як та абонплата)
а до цього - 0 кубів - 0 оплата...
але...поки що...можливо ще шось я не вгадав)))) і буде ще цікавіше)))))
Газ у твоїй трубі був?
Був.
Ти його не палив?
Не палив.
Тоді заплати за те, що газ до тебе приходив...
але через мене йде труба на верхні поверхи...то може мені з них брати за ...транзит ? ))))
а на купу і з горгазу...за "обслуговування" ))) я ж тую трубу і мию )))) і фарбую))))
а тоді раптом... раз...і привезли нам лічильники кожному в квартиру... і майже безкоштовно іх неділю чи мо й більше встановлювали... шо то було? чого так співпало? ми довго дивувались))
Єто всьо прідумал Бєня с трускавєцкимі птушникамі
Але буде так як зазвичай - посадять туди якусь бородату бабушку "на касу".
А бабушка вже її доїтиме так як Центренерго. Ну і через півроку бонкроть...
Бактеріям, коториє создалі окісь желєза, із которого потом сделалі чугун.
Банальний перерозподіл.
Певно Бені відійшов.
І став оператор - Бєнєратором....