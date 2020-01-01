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 Суспільство
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Все про:сироти (32) соцвиплати (98) усиновлення (13) Міністерство соціальної політики (369)

 З 1 січня зросли виплати для сімейних форм виховання

З 1 січня 2020 року в Україні збільшено виплати для сімейних форм виховання дітей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як раніше повідомляла міністр соціальної політики Юлія Соколовська, згідно з постановою Кабінету Міністрів, із 1 січня 2020 року підвищено розміри державної соцдопомоги з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю - з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Це зроблено з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім'ях, у дитячих будинках сімейного типу.

Підвищився також розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожного дитину-вихованця та кожну прийомну дитину, до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

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Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією з державного бюджету місцевим, то тепер фінансуватиметься напряму з бюджетної програми Мінсоцполітики, повідомила міністр.

Згідно із законом "Про Державний бюджет на 2020 рік", який набув чинності 1 січня, для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум становить 1 779 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років - 2 218 гривень.

Також читайте: Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168124
 
 
 Топ коментарі
 
Приятно такое слышать.Да только у нас всегда найдутся такие кто ради выплат будут набирать детей пачками так как сейчас рожают ради денег а потом в детдомы.
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Только у нас "сироты" при живых родителях почему- то обеспечиваются двумя- тремя прожиточным минимумами из карманов налогоплательщиков, у которых есть свои, между прочим, дети, и не всегда эти дети имеют прожиточный минимум, потому что их родители пашут как проклятые...за копейки, платят огромную коммуналку, налоги и т.д.
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Смієтесь, 2000 грн на дитину в місяць не вистачить.
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Приятно такое слышать.Да только у нас всегда найдутся такие кто ради выплат будут набирать детей пачками так как сейчас рожают ради денег а потом в детдомы.
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Смієтесь, 2000 грн на дитину в місяць не вистачить.
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Как это ты себе представляешь на сегодня прожить ребенку ну скажем 16лет на 2100грн????
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2218грн прожиточный минимум, платят 2-3,5 прожиточных минимума. С чего Вы взяли 2100?
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Только у нас "сироты" при живых родителях почему- то обеспечиваются двумя- тремя прожиточным минимумами из карманов налогоплательщиков, у которых есть свои, между прочим, дети, и не всегда эти дети имеют прожиточный минимум, потому что их родители пашут как проклятые...за копейки, платят огромную коммуналку, налоги и т.д.
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Кожен отримає своє. Долю не обдуриш, а Бог не фраєр.
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пашеш за копійки? То і податки платиш мізерні.
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А Вы как хотели? Платят со своих зарплат, в отличии от воротил и барыг, которые вообще ничего не платят. А сироты при живых родителях это нонсенс, если лишают родительских прав то это не должно вести за собой освобождение от обязанностей содержать своих детей, платить им алименты. Как в Беларуси, например.
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Білорусь то є фейк. Там обгортка не відповідає змісту. Як колись в СССРі. А Ваша думка, що до обов'язків суспільства, по відношенню до людини, то рівень свідомості 19 сторіччя. Дивно, що з таким багажем ви взагалі опанували комп'ютер. І не має нічого дивного, що у вас мала зарплата. Я би вас на роботу не взяв.
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