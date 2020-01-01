 З 1 січня зросли виплати для сімейних форм виховання

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як раніше повідомляла міністр соціальної політики Юлія Соколовська, згідно з постановою Кабінету Міністрів, із 1 січня 2020 року підвищено розміри державної соцдопомоги з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю - з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Це зроблено з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім'ях, у дитячих будинках сімейного типу.

Підвищився також розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожного дитину-вихованця та кожну прийомну дитину, до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

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Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією з державного бюджету місцевим, то тепер фінансуватиметься напряму з бюджетної програми Мінсоцполітики, повідомила міністр.

Згідно із законом "Про Державний бюджет на 2020 рік", який набув чинності 1 січня, для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум становить 1 779 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років - 2 218 гривень.

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