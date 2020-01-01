EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Київські новини
  3379  46
Все про:КМДА (743) Новий рік (160)

 На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА

На Софійській площі столиці відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Святкування триває і 1 січня: нинішній концерт стартував о 17:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міськадміністрації.

"Святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко. Державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" виконав найкращі європейські хіти", - сказано в повідомленні .

Сьогодні, 1 січня на Софійській площі виступлять "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben і Андрій Стукало. Концерт почався о 17:00.

Читайте також: Новорічна ніч минула без особливих порушень громадського порядку, - МВС. ФОТОрепортаж

На Контрактовій площі "можна відвідати каток, Резиденцію Святого Миколая, покататися на великому колесі огляду й улюблених гірках. А також на локації постійно працює ярмарок із фудкортом", - додали в КМДА.

У міськадміністрації зазначили, що за інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві минула спокійно. Впродовж ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків та інших рятувальних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168123
 
   
 Топ коментарі
 
Віталя постарався на славу! Молоток.
Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
 показати весь коментар
 
Как на Майдан выйти постоять (за свои права, за лучшую жизнь, против быдла зажравшегося) - это мы не можем. А как пАгулять, так тут мы аж бигом - 100 и 40 тысяч. Воистину: пир во время чумы...
 показати весь коментар
 
Какая разніца© 01.01.2020 IBIGDAN

На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 2003

Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Віталя постарався на славу! Молоток.
Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
 показати весь коментар
 
 
Киеву и так цены нет, на башне дома на углу Городецкого и Крещатика, что по диагонали от Дома Профсоюзов через Майдан, нарисовано свежее, большое, гадкое граффити, так во всех европейских столицах, где во главе европейские мэры.
 показати весь коментар
 
ти хлопче європейського Парижу не бачив. Там графіті хіба шо на спинах у копів нема.
 показати весь коментар
 
 
Париж могут видеть все желающие, панорамы Гугл работаю исправно, на верху Триумфальной арки ничего не нарисовано пока.
 показати весь коментар
 
Правда, встречали по очереди, т.к. больше 20 000 тысяч на Софийскую никак поместиться не может, кроме тех случаев, когда Филарет там проводил Крестные хода, тогда и 200 000 влезало, но только за счет явленных Филаретом чудес!
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, очередное доказательство шо можно даже пройти по воде(а рабам сказать шо не замочил тапочки даже)), а кто не верит - еретик, враг, ватник или поцреот(выбрать по ситуации)
 показати весь коментар
 
Тєм болєє, что в Украінє людєй, то осталось, от сіли 5 ілі 6 мілліонов...
 показати весь коментар
 
 
и нигавари в зап.Україні сплошь пустующие дома.
 показати весь коментар
 
 
Были такие рыгоанальные пиарасы, которые еще в 2004 году рассказывали, что на Майдане миллион человек не поместится На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 5048 Ты рискуешь повторить их гнилую судьбу На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 3061
 показати весь коментар
 
 
Зато твоя чудесная судьба гарантированно неизменна, как прописался в Павловской, так и навсегда.
 показати весь коментар
 
Рок бы какой-то. Скорпионс например, ибо год предстоит... не такой как высрал Гончарук....
 показати весь коментар
 
на Софиевской площади не уместиться 100 тыс. Макс 20-30 тыс. и это будет очень плотно.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что там и до Михайловского люди были.
 показати весь коментар
 
можно посетить каток, Резиденцию Святого Николая Источник: https://censor.net.ua/n3168123\\\\

Всего то? А мне нужно было в Резиденцию Яхве попасть то правда оН бы сбежал от меня, т.к. я сало бы имел с собой, что *ля негО "некошерно" На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 8420
 показати весь коментар
 
Зачем? я шо кацап шоле? просто ненавижу попов. в чем проблема, я не понимаю, м? На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 8735
 показати весь коментар
 
 
Сотни тысяч людей встретили Новый Год на Там-Сквер в Нью-Йорке... Только одних конфети, ленточек было высыпано десятками тонн.
На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 7777

На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА - Цензор.НЕТ 1745
 показати весь коментар
 
Возле мавзолея чЛенина не пляшут и не поют,труп воняет аж до Белорусскага вокзалу
 показати весь коментар
 
 
Найпаскудніше місце в Києві - Майдан Незалежності. Чим більше я дізнаюсь про історію цього місця тим більше я його оминаю десятою дорогою... Святкувати там будь що може лише людина яка зовсім нічого не знає про події які там відбувались протягом століть. В молодості я там навіть жив. В "трубі". Лише через 40 років я зрозумів як це мені зашкодило і чому...
 показати весь коментар
 
 
...ні. Довго розповідати... та й, чесно кажучи, не хочеться про всіляку "містичну маячню" в перший день нового року. Особливо як згадаю що я ж атеїст... а Майдан для для багатьох "наше всьо"...
 показати весь коментар
 
нєужелі пєл гімни Вєлікава Бєлава Брацтва?
 показати весь коментар
 
 
Мова не про "гірше" а про дурню і втрачений час...
 показати весь коментар
 
Как на Майдан выйти постоять (за свои права, за лучшую жизнь, против быдла зажравшегося) - это мы не можем. А как пАгулять, так тут мы аж бигом - 100 и 40 тысяч. Воистину: пир во время чумы...
 показати весь коментар
 
 
Прізідєнт Зє не згадав у зверненні про воїнів, чєлюсть не вимовляє Слава Україні... А так то всьо нормуль, б***ь.
 показати весь коментар
 
 
Какая разніца© 01.01.2020 IBIGDAN



Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
 показати весь коментар
 
 
Цей прищ не досидить до кінця терміну. Вибрали ніяке, а воно виявилося ніяким. Оце відкриття. Тупий народ? Очевидно.
 показати весь коментар
 
 
Якщо піде сам, ще нічого але якщо новий Майдан, то пуйло знов скористається ситуацією безвластя й цього разу жертв може бути більше... У будь якому разі - 73 відсотка наробили хєрні, своїм «гірше не буде»...
 показати весь коментар
 
 
Тут питання вже не стоїть зберегти все - стоїть питання зберегти хоча б щось
 показати весь коментар
 
Да, тащусь, а 8 процентов на каток не ходило. им лыжи подавай.
 показати весь коментар
 
Опять зеленые пугают. Будете героев остреливать, а их убийц отпускать?
 показати весь коментар
 
Жаль у меня не было такой возможности ))
 показати весь коментар
 
Напоминаю всем, кто сегодня праздновал, какой это был праздник.
111-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры!!!
Слава Украине!
 показати весь коментар
 
там на кой-то хрен играли симфоническую музыку перед НГ, что у меня вызвало недоумение. Классика - это прекрасно, но в нужное время и в нужном месте. И это никак не на Новый год. ИМХО
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору