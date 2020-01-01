 На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міськадміністрації.
"Святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко. Державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" виконав найкращі європейські хіти", - сказано в повідомленні .
Сьогодні, 1 січня на Софійській площі виступлять "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben і Андрій Стукало. Концерт почався о 17:00.
На Контрактовій площі "можна відвідати каток, Резиденцію Святого Миколая, покататися на великому колесі огляду й улюблених гірках. А також на локації постійно працює ярмарок із фудкортом", - додали в КМДА.
У міськадміністрації зазначили, що за інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві минула спокійно. Впродовж ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків та інших рятувальних заходів.
Ще б зелені шмарклі з Банкової вичистить ціни не було б Києву
Всего то? А мне нужно было в Резиденцию Яхве попасть то правда оН бы сбежал от меня, т.к. я сало бы имел с собой, что *ля негО "некошерно"
а можно подробнее..?
Оце зараз подивився субтитри звернення Зеленського до українців.
Все це какаяразніца дуже цікаво. І насправді, в історії України багато епізодів, які всіх об'єднали. Освенцим всіх об'єднав. Колима всіх об'єднала. І зараз я так розумію, ми в перспективі наближаємось до наступного такого об'єднавчого моменту в історії. Тому що президент, в паспорті якого немає графи «ватнік» та «малорос», а в характері якого така графа є, йде шляхом косплею Лукашенка. З чого витікає спочатку знищення всього українського, репресії всіх, хто проти, звання останнього диктатору Європи (оце Лукашенку абідно буде), санкції і бойкот з боку Європи та США, і на фініші анексія Росією в рамках союзної держави.
Там Швець питав, цікаво, з якими лозунгами це гімно вийде 9 травня на марш з ватніками Новінського. Так ось з цими і вийде. Як вчора вийшов, так і 9 травня вийде. Скаже це ж теж українці, теж нарід, це наша історія, не треба роз'єднувати, треба об'єднуватися з людьми, які вважають, що Сталіна на вас нєт.
Під лозунгами об'єднання країни ватніки отримають все, тому що вони теж українці, а українці отримають репресії, ІТТ, сізо і обвинувачувальні вироки, тому що вони екстремісти, які не поважають іншу точку зору. Таке об'єднання, білоруське.
А я так думаю, хєр ти у мєня проскочиш.
Alex Noinets
111-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры!!!
Слава Украине!