 На Софійській площі Києва Новий Рік зустріли 100 тисяч українців, на Контрактовій - 40 тисяч, - КМДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міськадміністрації.

"Святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко. Державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" виконав найкращі європейські хіти", - сказано в повідомленні .

Сьогодні, 1 січня на Софійській площі виступлять "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben і Андрій Стукало. Концерт почався о 17:00.

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На Контрактовій площі "можна відвідати каток, Резиденцію Святого Миколая, покататися на великому колесі огляду й улюблених гірках. А також на локації постійно працює ярмарок із фудкортом", - додали в КМДА.

У міськадміністрації зазначили, що за інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві минула спокійно. Впродовж ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків та інших рятувальних заходів.