 Трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова залишили під вартою, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Громадському" повідомив адвокат підозрюваного Івана Приходька Віктор Чевгуз.

За його словами, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю і Кривошею дав можливість внесення застави в розмірі понад 280 тис. грн ($11,82 тис.).

Ще одному підозрюваному - неповнолітньому синові Володимира Петровця - суд пом'якшив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.