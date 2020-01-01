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Все про:адвокат (707) суд (5694) Кирило Тлявов (28)

 Трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова залишили під вартою, - адвокат

Переяславський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - поліцейським Володимиру Петровцю, Івану Приходьку і цивільному Дмитру Кривошею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Громадському" повідомив адвокат підозрюваного Івана Приходька Віктор Чевгуз.

За його словами, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю і Кривошею дав можливість внесення застави в розмірі понад 280 тис. грн ($11,82 тис.).

Ще одному підозрюваному - неповнолітньому синові Володимира Петровця - суд пом'якшив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168121
 
 
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С учетом всего происходящего - великое достижение нашего правосудия!
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Дело абсолютно бесперспективное. Оно не имеет продолжения. Троих за один выстрел не посадишь. Оружия не нашли. Ещё пол года потянется и потихоньку сольют.
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Якщо мовчати, то нікому нічого не буде!, один Стерненко згадує про це, а 73% вже і забули напевне.
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Я б не героїзував Стерненка. Мені здається, шо після того випадку як на нього напали і він зарізав одного,а потім міняв свідчення у Стерненка появилися покровителі(криша) в органах. І того його ніхто не чипає навіть при цій владі.
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