 Томос про автокефалію, закон про мову і перемоги України в міжнародних судах - головні досягнення 2019 року, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Перш за все це подія навіть не століття, а подія тисячоліття, подія, яку Вселенський патріарх назвав величезною подією для всього світового православ’я – це надання Томосу про автокефалію для православної церкви України. Це точно означає, що Господь почув молитви і в Україні всі православні церкви українські об’єдналися в одну. І це величезне досягнення", – наголосив Порошенко.
Також він відзначив як одне з державотворчих досягнень ухвалення закону про мову.
"Закон про українську мову, який захищає, не утискаючи мови національних меншин, нашу державну мову і створює дуже серйозні мотивації для того, щоб її вивчали і досліджували – це дуже-дуже добре", – переконаний п’ятий президент.
"Третя позиція – це ухвалення Верховною Радою мого проекту закону про зміни до Конституції в частині Європейського Союзу та НАТО, який визначає обов’язковість цього елементу зовнішньої політики держави – як повномасштабне членство в Європейському Союзі, повномасштабне членство в НАТО. Це відповідь на позиції зовнішньополітичні, відповідь на позиції безпекові. Яким чином Україна має рухатись, який вектор розвитку держави. Ми покінчили із сумнозвісною політикою багатовекторності, "розброду і шатання". Я думаю, що це надзвичайно важливо", – вважає Порошенко.
Він також нагадав, що завдяки його президентським директивам Україна отримала низку важливих перемог у міжнародних судах проти РФ.
"Ніколи в світі ми не мали прецедентів, коли країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, країна, яка є другою у світі за військовим потенціалом, визнана офіційно країною-агресором і на неї міжнародними судами накладені санкції", - наголосив Порошенко.
"Це і Міжнародний трибунал в Гамбурзі після акту агресії проти українських Військово-Морських сил в Керченській протоці і перекриття Азовського моря. Це – і факт фінансування тероризму, який був визнаний Міжнародним судом ООН, прийнятий до розгляду і визначена юрисдикція суду ООН проти Російської Федерації за позовом України. І багато-багато інших судів, починаючи від переслідування кримських татар і завершуючи морським трибуналом щодо видобутку газу на українському шельфі. І ці перемоги достатньо важливі", – підсумував Порошенко.
Крім того, координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов також привітав українців з Новим роком.
"Друзі, сердечно вітаю з Новим роком! Нехай віра і справжня любов не залишають нас в новому році, а розчарування і негаразди не зупинять на шляху побудови сильної незалежної європейської країни, де панують мир, злагода, відповідальність та вічні християнські цінності.
Особливо хочу подякувати та привітати наших мужніх стійких воїнів, волонтерів та всіх справжніх патріотів, тих, хто не зламався та не зневірився і в цих складних умовах продовжує захищати свою країну! Ви - запорука нашої незалежності і свободи. Ви - це справжня Україна! Бажаю вам, щоб 2020 рік став роком досягнень та перемог! Нехай і в новому році Господь не залишає Україну та благословить всіх вас. Щастя, достатку та любові вам та вашим родинам! З Новим роком!", - говориться в тексті привітання.
Україна пройде шлях Японії. Мілітаристська країна яка була лідером з одного лиш текстилю, понівечена війною, відмовилась від мілітаризму і змінила свою економіку. Що було далі - ви знаєте, хоч у японців в залишився свій Крим (Курильські острови), але це одна з сильніших країн світу.
Главное достижение для Украины в 2019 - избавление от паталогического лжеца Петра Пятага. А что из этого всего получится, поглядим в 2020, 2021, 2022 и 2023.
Церква відокремлена від Держави Української!!!
😇
так шо сам ...пи селеьодке мосхи
Меня с Новым годом поздравил Порох. А Зеленский - в первую очередь поздравил *****, а потом ...
Сбитый лётчик с позорными 8 %
З нудотним присмаком «Рошен»!
Ти якось дивишся не радо,
І біль в очах: «Невже? Невже?
Народик мій, собі на горе,
Забувши нас, так низько впав,
Що комедійного актора
Чомусь на виборах обрав?»
Панове! Владні, шоколадні,
Народолюбні (взяв в лапки)
Такі сьогодні безпорадні,
Ви теж актори! Ще й які!
Майстри підробки, імітацій -
Держава! Нація! Майдан! -
Набудували декорацій
І нас загнали в балаган.
І там нам грали в «патріотів»
Високомовно, без душі.
Хоч в серці вашім інший клопіт:
Ви всі, по суті, торгаші.
Що вам народ? Вкраїна-мати?
Обманний напустивши дим,
Ви здатні тільки грабувати,
Але співать при цьому гімн.
Лякать Кремлем - тут ви артисти,
Кричати: «Слава!» знов і знов.
Хоча з-під вашої завіси
В театрі витікає кров.
То кров дитяча і солдатська,
А лохмандеи-то, хотя от ЗЕ-шапито и не в восторге, но на призывные вопли Порохатого Мародёра свергать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня пока-шо не ведутся.
Колили Баригу Порошенко викинули з Влади геть.
Хоча,звичайно ,його кадри на місцях закорінились потужно.
потрібно відкликати ліцензії на мовлення зв'язку з тим , що вони ігнорували Новорічне Привітання Президента України , а вставили привітання якогось підвипившого бариги !!!
некоторые дремучие и упорствующие в своих заблуждениях коммунисты по прежнему отрицают существование Бога !
- палачей обменял на таксистов.
У "кращому" разі це аристократія, але зазвичай - олігархія. Однак, невтаємничені (вони ж ідіоти) про це не здогадуються. Як і про те, що ідіотизм передається генетично: кожна людина приходить на світ ідіотом, а повноцінним членом суспільства, громадянином, стає тільки внаслідок здобуття дсвіду та знань шляхом навчання.
Едгар По не був ні вченим, ні вчителем. Навіть освіти повноцінної не отримав, а з усіх його згадок про ідіотів найвідомішою є ось така:
"Long suffering had nearly annihilated all my ordinary powers of mind. I was an imbecile-an idiot."
*There are many popular Poe quotes circulating the Internet, quotes that are even printed on merchandise. Unfortunately, a majority of Poe quotes are falsely attributed to the literary genius. Some quotes are so bad Poe would be rolling in his grave!
Тезу про те, що "більшість завжди буває неправа" довго мусолив інший "діяч" - попередній кум нації, політичну позицію якого невтаємничені та натхненні не могли ніяк визначити, називаючи то демпатріотом, то лібералом. Аж поки той сам не зізнався, що був і залишається консерватором. Ще з часів совкової юності, мабуть.
Понимаете, на ПП у них нет НИЧЕГО.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.