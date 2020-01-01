 Тільки одна школа з вивченням української мови офіційно існує в окупованому Криму, - член Меджлісу Барієв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі радіо "Крим.Реалії".

"Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають", - сказав Барієв.

За його інформацією, в 2019 році "продовжувались спроби закриття кримськотатарських шкіл".

"Тільки за офіційними даними змінився статус 16 із них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовну освіту, решта 4 школи стали загальноосвітніми", - зазначив Барієв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму постійно зменшується кількість дітей, які навчаються українською і кримськотатарською мовами. Зараз українську вивчають 250 дітей, а кримськотатарську - 6000.

Читайте також: Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос. ВIДЕО