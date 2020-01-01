 Тільки одна школа з вивченням української мови офіційно існує в окупованому Криму, - член Меджлісу Барієв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі радіо "Крим.Реалії".
"Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають", - сказав Барієв.
За його інформацією, в 2019 році "продовжувались спроби закриття кримськотатарських шкіл".
"Тільки за офіційними даними змінився статус 16 із них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовну освіту, решта 4 школи стали загальноосвітніми", - зазначив Барієв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму постійно зменшується кількість дітей, які навчаються українською і кримськотатарською мовами. Зараз українську вивчають 250 дітей, а кримськотатарську - 6000.
Слава Україні !
Надо было с нуля, вводить в Украине Иврит -- вторым государственным... ...щас бы параша с Израиловкой разбиралась бы... -- а там, особо не попляшешь -- могут и грохнуть втихаря...*)
Оно Хітрий Вальцмон-Лоліта, нє сумєл ето провєрнуть, то куди вже ж етому простосердному Голобородько...
Порошенко -- лицо, затылок, спина, жопа и гордость всего Украинского Народа -- плоть от плоти, кровь от крови.
Его уж точно, не украинские евреи избрали -- среди них дурных нэма!
Коли Петро родився, папаЗє заплакав...