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Все про:Крим (6950) українська мова (319) школа (756) Барієв (26)

 Тільки одна школа з вивченням української мови офіційно існує в окупованому Криму, - член Меджлісу Барієв

Керівник "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв повідомляє, що в окупованому Росією Криму офіційно існує лише одна школа з вивченням української мови - у Феодосії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі радіо "Крим.Реалії".

"Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають", - сказав Барієв.

За його інформацією, в 2019 році "продовжувались спроби закриття кримськотатарських шкіл".

"Тільки за офіційними даними змінився статус 16 із них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовну освіту, решта 4 школи стали загальноосвітніми", - зазначив Барієв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму постійно зменшується кількість дітей, які навчаються українською і кримськотатарською мовами. Зараз українську вивчають 250 дітей, а кримськотатарську - 6000.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168118
 
 
 Топ коментарі
 
А кацапы обязаны защищать и ценить украинские армию, мову и веру?
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Зеля дурак и не еврей!

Надо было с нуля, вводить в Украине Иврит -- вторым государственным... ...щас бы параша с Израиловкой разбиралась бы... -- а там, особо не попляшешь -- могут и грохнуть втихаря...*)
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Жах!.Однак цілком можливо, що при президенті сєпарів, вати і малоросів така доля чекає половину України. Як мінімум.
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А кацапы обязаны защищать и ценить украинские армию, мову и веру?
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Мы щас с вашей Гражданкой гуляем... -- из Минска -- она, как радистка Кэт -- в самые приятные моменты, говорит по-беларуски... Я торчу!!! -- стоко новых слов узнал... *)
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Кацапи ні, а от громадяни України расійської національності мусять. Якщо вони громадяни України. Тай подивіться на вищих урядовців, призвіще яких закінчується на -ов, Баканов, Данілов і ще цілі легіони... Їх присяга зобовьязує.
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Эти окончания волновал только томос тур и они желают услышать Донбасс, как до избрания, так и после...
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Прізвища повністю не відтворюють національність, бо у них є родичі у яких є у кінці прізвища - єнко, ук...
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Порохоботи пропонують прихильникам Зеленського, не сваритися і не ображати один одного, хоча б у це велике свято - День народження Степана Андрійовича Бандери!
Слава Україні !
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Зеля дурак и не еврей!

Надо было с нуля, вводить в Украине Иврит -- вторым государственным... ...щас бы параша с Израиловкой разбиралась бы... -- а там, особо не попляшешь -- могут и грохнуть втихаря...*)
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Та куди ж.

Оно Хітрий Вальцмон-Лоліта, нє сумєл ето провєрнуть, то куди вже ж етому простосердному Голобородько...
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-- куды ж, а не туды ж...
Порошенко -- лицо, затылок, спина, жопа и гордость всего Украинского Народа -- плоть от плоти, кровь от крови.
Его уж точно, не украинские евреи избрали -- среди них дурных нэма!
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Та да.

Коли Петро родився, папаЗє заплакав...

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обычная практика, для оккупационной власти, во все времена. Еще несколько лет, и только, убогое удмуртское наречие, с рязанско-саратовским акцентом, будет везде звучать.Короче, родная говень, нормально приняла крысчан.
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Морськоє біля Судака якраз заселено рязанцями, так що це вже там є.
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Али Хасан вы так стоит понимать и есть крымский татарин судя по нику ,. а сейчас проживаете в Киеве, вы очень популярны и у вас много подписчиков ,не входите ли вы в костяк крымско -татарской элиты, знакомы ли лично с Мустафой Джамилёвым ?
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Новогодній подарок прізідєнта Рассіі, прєзєдєнту Нєдороссіі

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Тобто все кримськотатарське та українське у Криму знищується. Відповідь нашої влади на дії окупантів нема. За це треба дякувати?
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С изучением украинского языка! До оккупации было 7 украиноязычных.
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А де заяви нашого гаранта і МЗС про утиски української і кримськотатарської мови ? адже як п'ята колона переживає за рос. мову в Україні.
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А они там кому-то нужны ? Укроязычные школы в Крыму. Если, к примеру, в Харькове дать возможность выбора, будет примерно то же самое.
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Зато в сотне неофициальных подпольных школ все крымские татары учат мову, готовясь к возвращению.
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Мову учить надо. В Киеве активиста и патриота хулиганы облили мочой. Он кричал : помогите, вызывайте милицию, но никто не помог. Потому, что мову надо знать.
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Фашисты оккупанты не разрешают людям изучать родной язык и говорить на нем, президент сказал )(уйлу об этом во время телефонного разговора?
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