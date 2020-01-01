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 Понад 196 тис. жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - МВС РФ

Майже 200 тисяч осіб із територій ОРДЛО отримали російське громадянство в спрощеному порядку минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "ТАСС" в МВС РФ, відповідаючи на відповідний запит.

"В даний час понад 196 тис. осіб придбали громадянство РФ", - йдеться у відповіді МВС РФ.

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У МВС РФ уточнили, що понад 136 тис. ізф них - жителі так званих "ДНР" і "ЛНР", близько 60 тис. - мешканці з інших районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168116
 
 
 Топ коментарі
 
Жители раши должны жить на параше.
Зачем им особый статус в составе Украины??
Нах русланд!!
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Надо ещё раз клоуну )(уйло с Новым годом поздравить.
200 тысяч скоро - круглая цифра!
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196 тыс, получивших паспорта - типичные зебилы, о которых моника зе!лоха говорит:

- вы все тут, а я рядом стою не при делах. Главная мысль что была подчеркнута, нас всех объединит ПОХ@ИЗМ:
пох... на какой улице живём и как она называется им.Сталина или Шевченко,
пох... кто топчет твою землю,
пох... кто ты и кто тебя убивает,
пох... почему кресты над могилами солдат по Украине,
пох... ватник ты, малоросс или бандеровец - ты просто людина с тарганами,
пох... кого ты считаешь великими украинцами и кем ты гордишься,
пох... к какому ,,термосу,, ты ходишь молиться....

И вот я не пойму как пох@изм может объединять.....
Для нього, в цьому ролику НЕВАЖЛИВО нічого!
Ні мова, ні перемога, ні назви вулиць, ні цінності, ні історію.
Для нього це країна «какая разніца»."(с)ФБ
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Ти в цьому впевнений троль ***********, а ми ось візьмемо і звільнимо всі наші захоплені території ітаще кубань до України приєднаемо.
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Я только за. Всегда приму участие, как только смогу.
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попёрло дырявым - и паспорта и президент свой по всем каналам Украины..
красота..
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Помню зюзя обещал оригинальный ответ хублу на раздачу паспортов. И что?
Оказалось очередным пиаром и ****@жем. Никакого реального ответа небыло.
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Новорічна проповідь харанта чомусь пригадалась...
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А теперь мы можем с ними объединяться! - сказал пацанчик Коломойского
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Тем временем в Латвии не будет новых неграждан. С этого года дети неграждан автоматически становятся гражданами Латвии без всяких дополнительных условий. Всего в Латвии на данный момент при населении 1,9 млн. - 220 тыс. неграждан.
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Проблема в тому що всіх їх влада продовжує вважати громадянами України, які будуть визначати долю нашої країни. Більш того Зеленський вніс до Ради закон, який легалізує подвійне громадянство. При чому пріоритет при отриманні українського громадянства будуть мати громадяни Росії, яким навіть не треба буде виходити з російського громадянства.В результаті будемо мати мільйони громадян з українсько-російським громадянством. Це свідоме знищення держави. Подвійне громадянство має бути суворо заборонене. Ті хто прийняв іноземне громадянство мають бути позбавлені українського громадянства та депортовані.
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Власть проводит страусинную политику, не замечая проблемы на законодательном уровне.
Скорее всего дело в том, что сами депутаты имею по несколько гражданств?! Не будут же они сами себе делать обрезание прав!
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Агенты влияния с 2 пачпортами хай у сруленде и пида расси керують.
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стесняюсь спросить: это им зеля до усрачки хочет продавать землю?? гражданам россии, которые случайно не выкинули укр. паспорт??? нам же хана всем будет!!!
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