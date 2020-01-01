 Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 січня у реанімаційне відділення обласної лікарні з опіками обличчя і переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного жителя с. Миколаївка Ємільчинського району.

Як з'ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора в сільському клубі чоловік запалив салют від чого останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого в медичний заклад.

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