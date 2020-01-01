 Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
1 січня у реанімаційне відділення обласної лікарні з опіками обличчя і переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного жителя с. Миколаївка Ємільчинського району.
Як з'ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора в сільському клубі чоловік запалив салют від чого останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого в медичний заклад.
Не тот случай, когда нужно рисковать
http://uzhgorod.net.ua/news/144883
(довбойобиста розвага обійшлася без жертв і травм... але з руйнуваннями )
Взрыв канализации
За ідеєю, в них у туалетах мав статися раптовий копро-фонтан...
Може, "глазницы"?
Бо "кости правого глаза" - це нагадує перл "до самых костей мозга" (з класики військових афоризмів)
І тут інша дивина !
Вперше, новина на українській гілці, за часом співпала з русскою !!!!
Невже діждались?
Переберемось туди, де «рузьґоязичная чєлюсть» зможе лише мукати і бекати !
Кулемет приховано у стрiсi
А нквд i карний рошук
У нашей хати марно роблять обшук.
Ще не затупилися багнети
Не заiржавили кулемети
I когоcь у садочку,у тихомy куточкy
Жде мотузка, жде.
Хто не в курсі, з початку агрессії Россіі, всілякі світлошумові порохові забавки, на території України, ЗАБОРОНЕНІ.
«Рішення про заборону використання піротехнічних засобів приймається кожною міською (селищною) радою на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Де заборонене використання піротехніки
У 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема - у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.»
https://24tv.ua/zaborona_feyerverkiv_chomu_de_i_yak_dovgo_n910096
ргд-5 как раз могла бы так сделать.
может заплатили чтобы высрала полиция - ой, а это он петардочки поджигал
У данному випаду - Дарвіна.
хто несвежими харчами, хто паленкой, кто самодельными деликатесами (молчу про грибы...там классика)...поэтому - все к интонсикантам ))))
Чесно - мусите тоді навчитися =перемикатися= і сприймати через позитив різні ситуації (звичайно, все - абсолютно не можливо, але якісь побутові, буденні речі - так).
От не встигли б: нічого - налляли б келих, дощик на себе і з посмішкою (значить, так треба - докінчуватиму якісь справи у новому році ...) зустріли-випили-закусили, а потім би продовжили і помилувалися б результатом ...
Я вчора не встигла перемалювати нігті (уявляєте ?!) , бо їхати вже треба було ... а спеціально ж купила два нових лаки ... Нічого. Подивилася: у мене й цей манікюр гарний, блискучий ... І вопше ...
Є такий вислів (від інших чула): торопитесь медленно (с).
З Новим Роком Вас, з новим щастям.
Це - життя. На жаль.
Тримайтеся. Ось з таким настроєм - легше. Ви ситуацію вже назад не перекрутите, не зміните (у мене теж була не дуже приємна пригода на Миколая, ще, напевне, до кінця не відійшла ...), вона сталася. Тепер треба заспокоїтися і через голову перепустити (емоції вже були).
Хай у Вас все буде добре.
Щасливого Нового Року !
Ще сонна.
магній з авіаколеса теж вау
карбід у сварщиків поцуплений в металеву банку, а банку в болото забиваєш та поруч кидаєш смолоскип
Ми на "кладовищі літаків" (Жуляни) діставали або вимінювали на щось клапани двигунів поршневих літаків. Вони містили натрій. Якщо прорізати металеву оболонку і кинути клапан у воду, було дуже видовищно.
GENERATION <В> Или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА