EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4873  92
Все про:лікарня (262) травма (333) феєрверк (6) ДСНС (2210)

 Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС

На Житомирщині чоловік зазнав важких травм через феєрверк, який різко вибухнув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 січня у реанімаційне відділення обласної лікарні з опіками обличчя і переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного жителя с. Миколаївка Ємільчинського району.

Як з'ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора в сільському клубі чоловік запалив салют від чого останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого в медичний заклад.

Читайте також: Рятувальники у зв'язку зі святами перейшли на посилений режим роботи, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168115
 
 
 Топ коментарі
 
залповая на 24-48 салютов иногда долго горит стартовый шнур.. не выдержал наклонился и тут бабах..и снесло представляете!! ПЕРЕЛОМ костей лица челюсти косте черепа.... это какая была сила удара то... в 40 лет надо бы немного думать.... жаль мужика и поддержка его родным и близким..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давно уже больше хлопушки ничего в руки не беру...
Не тот случай, когда нужно рисковать Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Житомирщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5449
 показати весь коментар
 
 
залповая на 24-48 салютов иногда долго горит стартовый шнур.. не выдержал наклонился и тут бабах..и снесло представляете!! ПЕРЕЛОМ костей лица челюсти косте черепа.... это какая была сила удара то... в 40 лет надо бы немного думать.... жаль мужика и поддержка его родным и близким..
 показати весь коментар
 
 
У нас и рпг-шками салютуют)
http://uzhgorod.net.ua/news/144883
 показати весь коментар
 
 
Згадав оце відео
(довбойобиста розвага обійшлася без жертв і травм... але з руйнуваннями Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4042 )
Взрыв канализации
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи оцінили "підземне випробування вакуумної бімби" мешканці будинків поблизу?
За ідеєю, в них у туалетах мав статися раптовий копро-фонтан...
 показати весь коментар
 
 
Переломи черепа??... Він ії поцілувати хотів перед стартом?
 показати весь коментар
 
 
Облвоенкоматы с радостью подпишут с вами контракт на прохождение воинской службы. Вне очереди любители фейерверков, уставшие от войны и знающие как прекратить войну не стреляя.
 показати весь коментар
 
 
"Кости правого глаза"? В очах є кістки?
Може, "глазницы"?
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, мається на увазі кістки, що навколо очей...
 показати весь коментар
 
 
Я ж про це й кажу - очниця (глазница).
Бо "кости правого глаза" - це нагадує перл "до самых костей мозга" (з класики військових афоризмів) Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4611
 показати весь коментар
 
 
По перше - З Днем Народження Провідника Вас!
І тут інша дивина !
Вперше, новина на українській гілці, за часом співпала з русскою !!!!
Невже діждались?
Переберемось туди, де «рузьґоязичная чєлюсть» зможе лише мукати і бекати !
 показати весь коментар
 
 
...отримуючи при цьому травми мови в роті - бо генетичний шлюб щелепи Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4890
 показати весь коментар
 
 
Знов Бандери голос чути у лiсi
Кулемет приховано у стрiсi
А нквд i карний рошук
У нашей хати марно роблять обшук.
Ще не затупилися багнети
Не заiржавили кулемети
I когоcь у садочку,у тихомy куточкy
Жде мотузка, жде.
 показати весь коментар
 
 
это не ракета быстро взорвалась, это пьяный мужик медленно отходил
 показати весь коментар
 
 
Саме так напевно і було. Одного разу сам був свідком та рятівником від такого. Не хочу розтинатись в подробицях, але - файєр шоу не для п'яної руки.
 показати весь коментар
 
Да видимо мужик уже был в таком состоянии что ему было все равно с какой стороны поджигать фитиль.Иначе это ,,резко взорвался,, обяснить нельзя,у гранаты и то есть задержка перед взрывом.
 показати весь коментар
 
 
Нарешті, пішла інфа про карму...
Хто не в курсі, з початку агрессії Россіі, всілякі світлошумові порохові забавки, на території України, ЗАБОРОНЕНІ.
 показати весь коментар
 
 
Ні.

«Рішення про заборону використання піротехнічних засобів приймається кожною міською (селищною) радою на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Де заборонене використання піротехніки
У 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема - у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.»
https://24tv.ua/zaborona_feyerverkiv_chomu_de_i_yak_dovgo_n910096
 показати весь коментар
 
 
Порохобот в курсі, що в Україні ці забавки під забороною.
 показати весь коментар
 
 
...але всеодно він цю забавку запустив Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 256
 показати весь коментар
 
Але, все одно, ти як був манкуртом -стрілочником, ним і позостався.
 показати весь коментар
 
может не феерверк?
ргд-5 как раз могла бы так сделать.
может заплатили чтобы высрала полиция - ой, а это он петардочки поджигал Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 445

 показати весь коментар
 
 
І охота людям піднімати економіку Китая і купувати їхнє травмонебезпечне барахло... До речі всіх з Новим роком ну і в подарунок новий хіт Сердючки https://www.youtube.com/watch?v=-yqP0wqj9S8
 показати весь коментар
 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !!!
 показати весь коментар
 
 
ну да, обично фєйєрвєркі взриваюца нє рєзко, а так плавнєнька, нє спєша
 показати весь коментар
 
 
А хіба не було заборонено феєверки під час війни Росії з Україною?
 показати весь коментар
 
 
каждый год..(под новый год)...в приемные отделения больничек на "скорых" сначала (еще до застолья) везут сердечников... потом сразу после 00.00 везут "салютнокриворуких", потом с ножевыми и др.... а где-то через 2-3 часа алкогольнонеуравновешенных (интоксикантов) и под утро жлобов-обжор, язвенников и диабетиков... - это статистика
 показати весь коментар
 
 
Штурмовщина, як завжди, при виконанні річного плану.
У данному випаду - Дарвіна.
 показати весь коментар
 
 
😁 розумію, що гріх над убогими сміятися, але втриматися не можна
 показати весь коментар
 
 
Забули ще отих, в кого "сир-сир" через сумнівний сир та інші інгредієнти святкового столу (а деякі взагалі влаштовують шаурма-паті "чиста как президент, епта" - окрім жартів, позавчора бачив, як представники "інтелектуальної більшості" потужно закупалися у сумнівній шаурмячечній - "нам с собой на новогодний стол") Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8631
 показати весь коментар
 
 
их можно отнести к интоксикантам ))))
хто несвежими харчами, хто паленкой, кто самодельными деликатесами (молчу про грибы...там классика)...поэтому - все к интонсикантам ))))
 показати весь коментар
 
 
мабудь, від хвилювання чи перевтоми...не знаю...така дійсно статистика (не вигадка)
 показати весь коментар
 
 
от я не встигав нарядити ялинку. Сердечнків будь яка спєшка виключає. Спасає тільки повний пофігізм, але він нам, сєрдєшним, не доступєн
 показати весь коментар
 
Боже, Ви - сердечник ? Ой.
Чесно - мусите тоді навчитися =перемикатися= і сприймати через позитив різні ситуації (звичайно, все - абсолютно не можливо, але якісь побутові, буденні речі - так).
От не встигли б: нічого - налляли б келих, дощик на себе і з посмішкою (значить, так треба - докінчуватиму якісь справи у новому році ...) зустріли-випили-закусили, а потім би продовжили і помилувалися б результатом ... Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2852
Я вчора не встигла перемалювати нігті (уявляєте ?!) , бо їхати вже треба було ... а спеціально ж купила два нових лаки ... Нічого. Подивилася: у мене й цей манікюр гарний, блискучий ... І вопше ... Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4535
Є такий вислів (від інших чула): торопитесь медленно (с).

З Новим Роком Вас, з новим щастям.
Чоловік потрапив у реанімацію через вибух салюту на Житомирщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 199
 показати весь коментар
 
 
Ой, спасіба за теплі слова! Вирішив, шо ялинка - то крісмас трі - різдв'яне дерево, то я до Різдва ше встигу нарядити. Але ялика - то тільки епізод, а в остальном, прєкрасная Маркіза, всьо харашо... Там було і цькування бійцівським псом, і нищення майна, і наряд поліції, і погоня, і ...
 показати весь коментар
 


Це - життя. На жаль.

Тримайтеся. Ось з таким настроєм - легше. Ви ситуацію вже назад не перекрутите, не зміните (у мене теж була не дуже приємна пригода на Миколая, ще, напевне, до кінця не відійшла ...), вона сталася. Тепер треба заспокоїтися і через голову перепустити (емоції вже були).

Хай у Вас все буде добре.
Щасливого Нового Року !
 показати весь коментар
 
если человек пытается бахнуть петарду в общественном месте то он уже дурак ну молодым простительно может с возврастом ума добавится а если взрослый то это дол-б неважно праздник или нет небудет нормальный человек бахкать и сцаться от восторга поэтому и живем плохо что одни дол-бы другие алкашня
 показати весь коментар
 
Да, не повезло мужику, ну, что можно ему посоветовать, кроме одного, - не вздумай больше такой фигнёй заниматься, не надо.
 показати весь коментар
 
"...кістки правого ока"? Це точно новина про гуманоїда? Вірно - кісток правої очниці або орбіти. Найміть в штат коректорів статей хоча б фельдшера, який правитиме опуси, пов'язані з медициною/здоров'ям.
 показати весь коментар
 
 
Вище написав - згадується фраза "до самых костей мозга" (класичний перл з колекції військових афоризмів)
 показати весь коментар
 
 
Я емоційніше написала про редакторів. Подягнуло на бан.
 показати весь коментар
 
 
Пуля дура, а граната вообще идиотка...
 показати весь коментар
 
У нас у студентські роки (70-ті) була інша забавка: у спортивно-оздоровчих таборах ми просили дівчат не викидати балончики з аерозолями. В останню ніч зміни вбивали у землю під кутом "напрявляючі" з рівних очищених гілок, ставили балончики соплом донизу, підпалювали хмиз і залягали неподалік за бруствером. Деякі балончики вибухали, інші летіли і крутилися. Якщо руки не криві, то травм не було. А у шкільні роки натирали пасатижами сірку з кількох сотень сірників, замотували тканинною ізоляційною стрічкою, з одного краю шилом робили дірку, примотували до неї голівки кількох сірників. Черканеш - і кидай! Якщо замотати туго - бахкало гучніше. А якщо у сірку додати алюмінієву пудру (для малярних робіт) і замотати зі щілинами - "бомбочка" летіла, розсипаючи кольорові іскри. Кожний натертий метал давав свій неповторний колір іскор.
 показати весь коментар
 
 
бєртолєтова сіль з червоним фосфором - вау!
магній з авіаколеса теж вау
карбід у сварщиків поцуплений в металеву банку, а банку в болото забиваєш та поруч кидаєш смолоскип
 показати весь коментар
 
 
а ти глянь як лід тріснув - рівно шість променів по структурі кристалу льоду
 показати весь коментар
 
 
>>магній з авіаколеса<<
Ми на "кладовищі літаків" (Жуляни) діставали або вимінювали на щось клапани двигунів поршневих літаків. Вони містили натрій. Якщо прорізати металеву оболонку і кинути клапан у воду, було дуже видовищно.
 показати весь коментар
 
 
натрій в клапанах автомобільних двигунів теж наявний. Не в усіх. В дитинстві розрізняв впускні-випускні, а зараз вже й не пам'ятаю
 показати весь коментар
 
 
нахлинулі воспомінанія!!! Ми ж це теж чворили: і шифер в багаття, і балончики. А ше патрони - цікаво, де вони брались у нас, малих. Але в мене завжди були і від мєлкашки (пачками) і від макарова. Траплялись і від карабіна. Охотнічі вважались, ващє, ігрушками. І таблєтки від салютів на схилах Дніпра - там їх сила силенна
 показати весь коментар
 
 
Ось із чим я не бавився, так це з патронами та самопалами. Батько (хірург, який працював далеко від Києва) регулярно присилав мені власноруч зроблені фото відірваних пальців і самопальних стволів, які стирчали з голови пацієнта. А саморобні електрозапали для забавок з 3V лампочок з акуратно сточеном склом були моєю коронною фішкою.
 показати весь коментар
 
То є курва природній відбір для дебілів. Після армії не переношу навіть звук петарди, коли десь поруч щось зненацька бахає рука інстиктивно тягнеться до кобури...
 показати весь коментар
 
Сьогодні на центральній площі мого міста десь до 3-ї години пускали феєрверки і підривали взривпакети... Кончені дебіли. Хочеться адреналіну ??? - На "нуль" - там і феєрверки і трасери і мелодії пролітаючих куль...
 показати весь коментар
 
 
Взрыв кугеля даст травмы другого типа. Перелом костей черепа возможен только от попадания неразорвавшегося кугеля на вылете, а значит мужик держал голову над салютной установкой. Это что то типа "На станции метро резко примчавшийся поезд отбил башку мужику, который стоял на перроне и высматривал его прибытие".
 показати весь коментар
 
 
По ожидаемому и полученному результатам напоминает последние выборы президента. Сначала радостное предвкушение, а потом реанимация всей страны.
 показати весь коментар
 
 
Просив президент, просили бійці в 14 році не пускати феєрверки, але бидло бидлом, пацани гинуть на фронті, а бидлу весело!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору