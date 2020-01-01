 Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

В черговий раз у щоденному звіті від 31 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка.

Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації та пересування або підготовку військ.

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Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.

Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.