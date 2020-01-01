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  2010  58
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 Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зі сторони збройних формувань російсько-окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

В черговий раз у щоденному звіті від 31 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка.

Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації та пересування або підготовку військ.

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Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не припустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.

Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168113
 
 
 Топ коментарі
 
Представим тоже самое, только лет на 80 назад

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5654
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Надо запускать Сивоху.
Неужели и его свои, донецкие, не пустят?
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Надо запускать Сивоху.
Неужели и его свои, донецкие, не пустят?
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Шо, апять?
Тільки ж вчора дзвонив Вова Зе Вові Ху.
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Представим тоже самое, только лет на 80 назад

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5654
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Я где то уже писал, он такой суровый, что через КПП его протиснуть не смогут.
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А шо такоє? мабуть нелох погано ***** з новим роком привітав
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Добре привітав. Тому спостерігачів і не пропускають. Є що приховувати.
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Не беда...сейчас албанцы все разрулят...
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А ОБСЕ не хочет попасть в Донецк на фабрику пыток на заводе изоляция? Или лучше с коллаборантами фоткаться по свадьбах ?☝️☝️☝️
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Чей Крым?
Что произошло на майдане в 2013 году подскажите пожалуйста, улыбнулый ?
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Зєля, звони дружбану пуйлу зі словами "пуцін памагі"!
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Странно. Эти ватники видимо не смотрели речь Перзидента и не хотят объединятся с проклятым западенцами-бандеровцами. Последние, как известно от Медведчука и России-24, захватили власть в Киеве. И довелеют над Вовочкой Зеленским и угнетают его лучшие русскоязычные поползновения. Проклятые патриоты, ну нет такого слова в паспорте, нет!
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Так они же совсем недавно в очередной раз договорились, что наблюдателей ОБСЕ пускать будут повсюду. Не с кем-нибудь, а с самИм Путлером договорились! В присутствии Меркель с Макроном. Бубочка! Вот видишь(ТЕ), что значит "договариваться с Путлером?
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Договориться с хлом - все равно, что выпустить Чикатило "под личное обязательство"...
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в Харківі так і зробили стосовно Дворнікова, Тетюцького, Башликова і Мисяка
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І що ОБСЄ зробить, якщо не пропускають? Штраф їм випише чи війська ООН викличе на підмогу?
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единственное ,что поможет: усилить "животворящие" санкции *********
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Главнокомандующему Бубочке уже сообщили? Он может Путлеру позвонить и попросить, чтобы тот повлиял на "ту сторону".
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Пустіть Сівоху з Бужанським і Дубінським ! Їх пропустять !
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якщо оті з ***** не пропускають - то чого вартують оті домовленості з ******? І нафіга клован "поздравляв" *****?
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А навіщо ОБСЄ,ця організація крім як підрахунку кількості вібухів більше на ніщо не варта,Тим більше що вони ще ні в одному підрахунку чітко не вказали яка сторона порушила домовленості та з якої сторони почали стріляти.Цю організацію просто треба видворити із території України як це потроху ротлять російські окупанти.
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Неважно ж какая улица или какой памятник, мы ж победили. Странно они этого еще не знают?
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1.01.2020 г.
По подтвержденной информации , в рамках проведения оперативно-штабного учения "Казино", на территорию республики Беларусь перебрасываются cводные оперативно-тактические группы участников учений состоящие в основном из в\с подразделений ВС РФ.
Центр специального назначения ФСБ (*в\ч 35690 )
25-о отдельного полка специального назначения, Ставрополь
346-й отдельная бригада специального назначения , Прохладный, КБР
17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" , Минеральные Воды
10-й отдельная бригады специального назначения ГРУ, Краснодарский край
Общее количество тактических групп и личного состава нам неизвестно.
Зафиксированные нами группы находятся в следующих населенных пунктах республики Беларусь: Дзяржынск, Смалявічы, Лагойск, Пекалін
Общее количество л\с зафиксированных групп - около 100 человек
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коментар відмічено як спам  
 
Казино в Минске много, всем хватит места поиграть.
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Информация точно подтверждённая? Вас не ввели в заюлуждение?
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Ресурс , разместмвший инфо 2 месяца назад , про заход в станицу луганскую групп снайперов и дрг мокшанской армии, а при этом генштаб ЗСУ только через полтора месяца об этом начал раздуплять и выражать глубокую озабоченность , наверное точно врёт). Просто по правилам цензора ссылки на внешние сайты не приветствуются.
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ну так клятим расіянцям є що там приховувати, нічого дивного, що не пропускають!! смерть клятой расії!!!!
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А де ж ОБСЕ харчуватися будуть? У Юзовці гарні ресторації.
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Да не, не у Пушилина. На бульваре А.С. Пушкина (возле бани) одноимённый ресторан.
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Я зрозумів, що у Пушкіна, люблю українську, грузинську і єврейську (риба фіш) кухні.
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Главное, не передавать старому и беззубому ************** Сайдыку. Не то, оно опять начнет призывать "обе стороны" к покою и тишине
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Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3168113
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всьо! Рєшилі, шо там уже нє Україна
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Якщо б не наш зелений шпигун, то нема чого було б хвилюватись
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Ось так, у 2014-му, у курортних придмістях Одеси (у березні, квітні - прямо «розпал пляжного сезону») з'явились групи молодиків, у спортивному одязі «а»кающих по мокшанськи... А згодом сталось друге травня...
2019-12-31 Срочно. Беларусь.

Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2810
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поетому надо Беларуси приготовиться к встрече кацапов,переняв опыт в Галичине:
Найманці РФ не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3865
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Я так понимаю, жалоба в Спортлото все таки надежней.... Там хотя бы ее прочитают.
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