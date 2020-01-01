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 Політика України, За кордоном
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Все про:Албанія (15) ОБСЄ (2341)

 Албанія очолила ОБСЄ: Україна - один із головних пріоритетів

З 1 січня 2020 Албанія очолила Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Врегулювання війни на Донбасі стане одним із пріоритетів її головування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

Пост діючого голови регіональної організації безпеки обійняв прем'єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Еді Рама.

"Криза в Україні і довкола неї залишається найнагальнішою загрозою безпеки в Європі. Зусилля щодо врегулювання конфліктів будуть у центрі уваги албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні як і раніше забирали життя. ОБСЄ зарекомендувала себе як організація, яка не тільки може швидко почати роботу в зоні конфлікту, але іноді може зробити це там, де ніхто інший не в змозі", - сказав Еді Рама.

Зазначимо, в 2019 році в ОБСЄ головувала Словаччина.

Читайте також: Сподіваюся, що ми побачимо більше кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у 2020 році, - голова ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168112
 
   
 Топ коментарі
 
НикоХунта‏ @NikoHunta 9 ч.9 часов назад



Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
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Урегулирование войны на Донбасе,заметьте УРЕГУЛИРОВАНИЕ а непрекращение ни восстановление украинских границ а только сделать все чтоб Украна прератила освобождать свою землю.А про Крым уже и нет речи.
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P.S.Иными словами если Украина рыпнется освобождать свою територию то она сразу перейдет в ранг агрессора не смотря на то что на захваченых териториях находятся регулярные и заблудившиеся их там нету с отпускниками части кацапии.
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Як тамк допомагати, то краще не заважати.В одному ОП сидить 340 капітулянтів.
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Урегулирование войны на Донбасе,заметьте УРЕГУЛИРОВАНИЕ а непрекращение ни восстановление украинских границ а только сделать все чтоб Украна прератила освобождать свою землю.А про Крым уже и нет речи.
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P.S.Иными словами если Украина рыпнется освобождать свою територию то она сразу перейдет в ранг агрессора не смотря на то что на захваченых териториях находятся регулярные и заблудившиеся их там нету с отпускниками части кацапии.
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Да, це правильно. Але запитайте Бутусова, хто йому перекладав з англійської на касапську... чи не тасс з рашатудей...
Так що не все так однозначно... Потрібно придивитись.
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В тексте статьи есть ссылка на сайт ОБСЕ...попробуй перевести по другому...
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Зачем нужно подбирать синонимы? И как синоним может изменить смысл фразы?
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О!, я тобі покажу! Вчора якраз приклад бачив:
Об искусстве заголовков
Выходит статья с заголовком: "Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко". Эту статью расшаривает решала над судами из Офиса Президента. Ну из святой троицы "Богдан-Портнов-Рябошапка". Трехголовый чорт украинского правосудия. "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуь?"
Тем временем, зайдя в статью на ЗН, мы видим фразу Тейлора: "Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.
.Ключевые слова - "СВОЮ ПОЗИЦИЮ". Да, Зеленскому удается отстаивать свою позицию лучше перед Путиным. Позицию разведения без гарантий. Позицию посадки патриотов по сфабрикованным делам в аккурат после того, как Россия потребовала решительных шагов против националистических сил, и в СИЗО по бредовому обвинению с мотивом о национализме и величии арийской расы попадает боец ССО/музыкант и волонтер/детский кардиохирург. И да, Зеленский продавливает изменения в Конституцию в угоду РФ.Конечно, у него и позиция лучше воспринимается Россией, и звонков больше.

Порошенко, который этого не допускал и умудрялся делать обмены без Цемахов и беркутов, конечно, имел менее уверенную позицию для восприятия РФ.
НО НИГДЕ В СТАТЬЕ НЕ СКАЗАНО, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВОСТОИТ ПУТИНУ ЛУЧШЕ!
ЭТО 3,14ТЕЖ ЖУРНАШЛЮХ! Изначально это вырванная и искаженная информация из интервью Тейлора ЗН. Прочитайте его полностью. Там хорошее интервью.
Но если думаете, что это первое искусство заголовка, связанное с Тейлором, то вот вам еще одно: Тейлор: Правительство Украины движется в правильном направлении.
Зайдя в статью, вы увидите фразу как ответ на существующий "турборежим":
«По словам дипломата, он предостерегал команду президента Владимира Зеленского, чтобы та проявляла осторожность при такой скорости изменений. "Они ответили, что мы идем быстро и будем делать ошибки, но сможем их исправить. И они исправили несколько ошибок"», - признал Тейлор.
И все. Они исправили несколько ошибок. А какие-то не исправили, такие как рынок земли и реформа судебной системы. Там на мнение иностранных партнеров показательно положили писюн.
============
Так що синоніми граютьвеличезну роль!
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Фраза "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе." ... Звучит размыто и осторожно, чтоб никого не обидеть. Т.е. не война в Украине, не агрессия раиси, а именно кризис в Украине и вокруг неё ..
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Конечно.
А кризисс по причине закона про язык.
Сказал же президент что нет разницы на каком языке говорить.
Вот поэтому кризисс и случился.
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Не спорю, кризис "вокруг" Украины именно из-за языка (венгр, мокшанд), но война только в Украине, а не вокруг неё . А албания вокруг да около...
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"The crisis in and around Ukraine remains the most pressing security challenge in Europe", Rama said. »

"Криза в Україні та навколо неї залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі", - сказав Рама.»

Судячи з усього сайт ОБСЕ, подав промову тезісно.
Треба десь прочитати, що було сказано конкретно.
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Да Европа изначально начихала на ,,кризис,,в Украине.Если бы европейцы действительно хотели поставить кацапию на место то из 2014-го года уже бы позаботились об альтернативных поставках газа и нефти а в место этого они все эти годы принимала активное участие в строительстве Северного потока-2.
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Бро, ти дуже опікуєшся проблемами своїх сусідів по підьїзду?
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Ні,тільки наголошую що якщо ми самі не виберемося із цього лайна то не виборемся ніколи і реальної допомоги нам чекати нізвідки.І якщо хочемо звільнити свою землю то найменше треба слухати тих на чиїх землях нема війни.
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Так, але ж і у тебе, є нормальні сусіди, не наркоми і бухарі, які допоможуть тобі, коли ти звернешся до них за допомогою. Без захвату, але допоможуть.
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На жаль єдиними такими хорошими сусідами є ті країни на які вже нападало *****.А другі це тільки хороші кредитери які все глибше і глибше заганяють Україну в боргову яму та ще нам і диктують що та як треба робити в Україні.
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Албанці самі ледве вичухалися з тоталітаризму. А ще вони мусульмани, тому звернуть увагу на кримських татар.
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На Евровидениях Алдбания обычно не даёт Украине НИ ОДНОГО голоса
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прЮвет,хрюсскому барану,поклоннику евровидения и кая метова!
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Та їм пофіг Крим...
Їм пофіг Україна...
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В СССР о Албании знали по фильму Великий воин Албании Скандербег и сигаретам Партизаны.
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Уяви, що моя родичка років десять тому була цілий рік у Тирані. Це ще та країна🙄
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До війни говорили щось про новий бюджетний туристичний напрямок, а зараз щось замовкли або я не бачу
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Було, навіть їздили туди відпочивати. Там ціни майже такі, як в Україні. Ще в Албанії виробляється багато брендових італійських речей...
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О, то ж є вигода і відпочити, і скупитися. А ціни такі самі, як в Італії?
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НикоХунта‏ @NikoHunta 9 ч.9 часов назад



Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
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Так ему президент разрешил.
Сказал что разницы вообще никакой нет.
Ходил ты на так называемый референдум не предусмотренный конституцией или не ходил.
Был ты за Украину или за путин введи воиска все мы одинаковые граждане.
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Чем же они опупительные?
Обычная история.
Басни ты и твой президент рассказывает.
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По её словам, 6 мая в ГорОНО Антрацитовского городского исполкома, на котором висит флаг РФ, состоялось собрание директоров всех школ. На нём присутствующих обязали провести референдумы во вверенных учебных заведениях, сообщает луганское издание Обзор.

«Я сказала, что этот референдум незаконный, соответствующего постановления нет. Поэтому на территории своей школы не позволю его проводить. И с этого всё началось», - поделилась директор школы №13 Ольга Тимофеевна.

Через некоторое время ей перезвонили из горисполкома и сказали, что уже есть соответствующее постановление местного горисполкома о проведении референдума в школах.

«Но я сказала на это, что не подчинюсь этому решению, так оно незаконное… Затем одному из учителей нашей школы позвонил поселковый голова - Николай Дьяченко - и сказал: "Берите своего директора и быстро сбивайте кабинки для голосования". Я позвонила в городской исполком Александру Яневу, и сказала, что в школе не разрешу проводить референдум. В посёлке есть ДК, поссовет - проводите там», - рассказывает женщина.

Россия координирует проведение "референдума" на Донбассе, - СБУ
Буквально через час после этого разговора в кабинет к ней пришли два вооружённых мужчины в камуфляже:

«Открыли ногой двери. Вели себя по-хамски, оскорбляли, угрожали. "Что это у тебя за тряпка?", - показывают на флаг Украины у меня на столе… Потом сказали, что сейчас они привезут людей, которые со мной расправятся… Сели в чёрный BMW и уехали».

После этого Ольге Тимофеевне было ещё несколько телефонных звонков с угрозами:

«Сначала позвонил неизвестный мужчина. Сказал: "Тварь, не забывай, что у тебя есть семья, дом… Ты можешь всё это потерять в одну минуту". Затем некая Валентина Ивановна, которая представилась - председатель городской избирательной комиссии, - тоже посоветовала "не выпендриваться": "Ты ж понимаешь, что такое власть народа?" и добавила, что завтра учинят со мной расправу».
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Теперь понятно почему Зе гастролировал в Горловке в день убийства депутата Рыбака.
Потому что ему,а какая разница.
Деньги же платят.
А какие флаги висят разницы нет.
И самое интересное что он теперь гарант конституции на которую ему так же акакая разница.
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А як думаєш, якщо зараз в Косово до 95% албанців?
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О изумруд моего сердца, это был как бы намёк...
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а Косово для Албании - это разве проблема ? Я думал это как Крым для пуйла.
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а в чём разница ? И то и другое - оккупированные территории.
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Страна-бункер,доты дзоты..бував ще в ті часи...
Будєм пасссматрєть..
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А чого Тебе це цікавить??
Ангола,Кубата інші країни..
Робив Свою роботу..)))
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Не перди ротом - я думав , що вже поздихали алкаші-брехуни . Років 30 тому такі , як ти воювали біля кожної пивної бочки - посміятися було з чого . Правда , часто в псих.лікарню їх призивали повоювати . Виявляється , деякі з "бійців" живі ще й зараз . Чи може це вже діточки че гевар продовжують їхню справу ? Дякую , насмішив , продовжуй далі !
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Можливо, албанці з розумінням поставляться до невизнання Україною Косова. Але те, що албанці, на відмінну від австріяк, розуміють проблеми наших взаємовідносин з касапією, це - безсумнівно. Тому - це призначення, можливо, і на краще (звісно, якщо оцей Еді Рама - не агент лубянки, бо і таке може бути)
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о, а чого не визнали Косова? Які основанія?
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гугли.
Підсказка: щось подібне до Криму, до Абхазії з Цхінвалом.
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це якби в Криму проживало 98%татар, і вони об'явили незалежність від Ураїни, збройні сили якої винищувала татар, та нікуди не приєднувались - ні до московії, ні до туреччини
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в Криму на час аншлюсу проживало, мабуть, 90% касапопридуркуватих. Так що щось схоже є. Повторюю: СХОЖЕ, а не аналогічне, чи тотожнє.
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я про те шо незалежність Косова не порушує принципа непорушності кордонів в післявоєнній Еуропі, а кримське повернення радную говєнь - перше відкрите порушення того принципу
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Європа повернулась в часи аншлюса Австрії та захоплення Судетів
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Кто еще не грабил Украину?В очередь с"кины дети!
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Оооо,откопался из навоза рашист *пластик*,давно не вонял тут лаптями и брагой ,ну с днем рождения С Бандері тебя!
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Приємна несподіванка. Відкрив для себе Албанію.
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Треба якось пов'язати Албанію з Алабамою і все буде норм...
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Не вийде, а пов'язати їх з Кримом можна.
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Крадуть, держава їх не цікавить, усі розуміють що живуть раз, і треба накрасти стільки аби не соромно було правнукам на Гаваях у очі дивитися...
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Новий Чорновіл? Так був вже! Але 73% процентам він, як і Вячеслав Максимович, не сподобався.
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порівнювати дисидента совіцького політв'язня та хльопчика мажора із номенклатурного середовища....
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люди в процесі свого життя розвиваються...
Да, хлопчиком Петро був номенклатурним... І бізнесменом - поготів. Але нас цікавить стадія розвитку, на якій нині ми всі разом перебуваємо!
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вилами по воді писано "як-би його не вбили, то він би був ПЕРШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ замість коммуняцького ідєолога партії Кучми" (я вже не кажу про помилки штибу "ідеолога партії Кучми"). Для виграшу виборів потрібне бабло. Доведено в 1994-му; а в 1999-му - і поготів. В Чорновола його не було.
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В цих випадках не стільки бабло , як тупориле ватне насєлєніє , яке хоче повернення совка . Більшість , правда , совок не бачили , та , мабуть , генетично ця зараза передається . Нажаль , є свіжий приклад - це зе . Тут вони своєю тупістю перевершили і кравчука , і кучму ... .
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Самі албанці кажуть,що в них страшна корупція і всім керує мафія.
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Немає довіри до албанців. Це все одно як дати циганам керувати Нацбанком.
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Вот это помощник! Лапти пусть снимут и поменяют на нормальную обувь, а потом в помощники лезут
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олбанский изыг будет главным в украине
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Прокацапи , ватани і совки можуть хрюкати скільки завгодно , а албанці такі ж вороги недокраїни путіна-***** , як і українці . Тому для України це добре . ВСІХ УКРАЇНЦІВ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА БАНДЕРИ !
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