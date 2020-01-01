 Албанія очолила ОБСЄ: Україна - один із головних пріоритетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

Пост діючого голови регіональної організації безпеки обійняв прем'єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Еді Рама.

"Криза в Україні і довкола неї залишається найнагальнішою загрозою безпеки в Європі. Зусилля щодо врегулювання конфліктів будуть у центрі уваги албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні як і раніше забирали життя. ОБСЄ зарекомендувала себе як організація, яка не тільки може швидко почати роботу в зоні конфлікту, але іноді може зробити це там, де ніхто інший не в змозі", - сказав Еді Рама.

Зазначимо, в 2019 році в ОБСЄ головувала Словаччина.

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