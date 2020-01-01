 Албанія очолила ОБСЄ: Україна - один із головних пріоритетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.
Пост діючого голови регіональної організації безпеки обійняв прем'єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Еді Рама.
"Криза в Україні і довкола неї залишається найнагальнішою загрозою безпеки в Європі. Зусилля щодо врегулювання конфліктів будуть у центрі уваги албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні як і раніше забирали життя. ОБСЄ зарекомендувала себе як організація, яка не тільки може швидко почати роботу в зоні конфлікту, але іноді може зробити це там, де ніхто інший не в змозі", - сказав Еді Рама.
Зазначимо, в 2019 році в ОБСЄ головувала Словаччина.
Так що не все так однозначно... Потрібно придивитись.
Об искусстве заголовков
Выходит статья с заголовком: "Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко". Эту статью расшаривает решала над судами из Офиса Президента. Ну из святой троицы "Богдан-Портнов-Рябошапка". Трехголовый чорт украинского правосудия. "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуь?"
Тем временем, зайдя в статью на ЗН, мы видим фразу Тейлора: "Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.
.Ключевые слова - "СВОЮ ПОЗИЦИЮ". Да, Зеленскому удается отстаивать свою позицию лучше перед Путиным. Позицию разведения без гарантий. Позицию посадки патриотов по сфабрикованным делам в аккурат после того, как Россия потребовала решительных шагов против националистических сил, и в СИЗО по бредовому обвинению с мотивом о национализме и величии арийской расы попадает боец ССО/музыкант и волонтер/детский кардиохирург. И да, Зеленский продавливает изменения в Конституцию в угоду РФ.Конечно, у него и позиция лучше воспринимается Россией, и звонков больше.
Порошенко, который этого не допускал и умудрялся делать обмены без Цемахов и беркутов, конечно, имел менее уверенную позицию для восприятия РФ.
НО НИГДЕ В СТАТЬЕ НЕ СКАЗАНО, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВОСТОИТ ПУТИНУ ЛУЧШЕ!
ЭТО 3,14ТЕЖ ЖУРНАШЛЮХ! Изначально это вырванная и искаженная информация из интервью Тейлора ЗН. Прочитайте его полностью. Там хорошее интервью.
Но если думаете, что это первое искусство заголовка, связанное с Тейлором, то вот вам еще одно: Тейлор: Правительство Украины движется в правильном направлении.
Зайдя в статью, вы увидите фразу как ответ на существующий "турборежим":
«По словам дипломата, он предостерегал команду президента Владимира Зеленского, чтобы та проявляла осторожность при такой скорости изменений. "Они ответили, что мы идем быстро и будем делать ошибки, но сможем их исправить. И они исправили несколько ошибок"», - признал Тейлор.
И все. Они исправили несколько ошибок. А какие-то не исправили, такие как рынок земли и реформа судебной системы. Там на мнение иностранных партнеров показательно положили писюн.
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Так що синоніми граютьвеличезну роль!
А кризисс по причине закона про язык.
Сказал же президент что нет разницы на каком языке говорить.
Вот поэтому кризисс и случился.
"Криза в Україні та навколо неї залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі", - сказав Рама.»
Судячи з усього сайт ОБСЕ, подав промову тезісно.
Треба десь прочитати, що було сказано конкретно.
Їм пофіг Україна...
Сосед малорос сегодня в 11 вечера прибежал праздновать лаптеногий новый год. Получил в е..ло. Обиделся и сказал шо скоро я буду сидеть на подвале Но мы ведь оба украинцы. Разницы ж нет
Правда, клавиши?
Сказал что разницы вообще никакой нет.
Ходил ты на так называемый референдум не предусмотренный конституцией или не ходил.
Был ты за Украину или за путин введи воиска все мы одинаковые граждане.
Обычная история.
Басни ты и твой президент рассказывает.
«Я сказала, что этот референдум незаконный, соответствующего постановления нет. Поэтому на территории своей школы не позволю его проводить. И с этого всё началось», - поделилась директор школы №13 Ольга Тимофеевна.
Через некоторое время ей перезвонили из горисполкома и сказали, что уже есть соответствующее постановление местного горисполкома о проведении референдума в школах.
«Но я сказала на это, что не подчинюсь этому решению, так оно незаконное… Затем одному из учителей нашей школы позвонил поселковый голова - Николай Дьяченко - и сказал: "Берите своего директора и быстро сбивайте кабинки для голосования". Я позвонила в городской исполком Александру Яневу, и сказала, что в школе не разрешу проводить референдум. В посёлке есть ДК, поссовет - проводите там», - рассказывает женщина.
Россия координирует проведение "референдума" на Донбассе, - СБУ
Буквально через час после этого разговора в кабинет к ней пришли два вооружённых мужчины в камуфляже:
«Открыли ногой двери. Вели себя по-хамски, оскорбляли, угрожали. "Что это у тебя за тряпка?", - показывают на флаг Украины у меня на столе… Потом сказали, что сейчас они привезут людей, которые со мной расправятся… Сели в чёрный BMW и уехали».
После этого Ольге Тимофеевне было ещё несколько телефонных звонков с угрозами:
«Сначала позвонил неизвестный мужчина. Сказал: "Тварь, не забывай, что у тебя есть семья, дом… Ты можешь всё это потерять в одну минуту". Затем некая Валентина Ивановна, которая представилась - председатель городской избирательной комиссии, - тоже посоветовала "не выпендриваться": "Ты ж понимаешь, что такое власть народа?" и добавила, что завтра учинят со мной расправу».
Потому что ему,а какая разница.
Деньги же платят.
А какие флаги висят разницы нет.
И самое интересное что он теперь гарант конституции на которую ему так же акакая разница.
Будєм пасссматрєть..
Ангола,Кубата інші країни..
Робив Свою роботу..)))
Підсказка: щось подібне до Криму, до Абхазії з Цхінвалом.
Да, хлопчиком Петро був номенклатурним... І бізнесменом - поготів. Але нас цікавить стадія розвитку, на якій нині ми всі разом перебуваємо!