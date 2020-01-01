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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2988) обстріл (5843) Донбас (12813) операція Об'єднаних сил (1920)

 Від початку доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

Від початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення ООС на сході України не зафіксовано випадків порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сьогодні, 1 січня, від початку доби станом на 12.00, за наявною інформацією, обстрілів позицій наших захисників на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини мужньо і пильно перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168111
 
 
 Топ коментарі
 
Не може такого бути..
Пеіно ніхто не фіксував.
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То винторогий скот в лугандонии просто еще не протрезвел...
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Путін боїться злякати удачу від новорічної капітуляції Зє-ла?
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Не може такого бути..
Пеіно ніхто не фіксував.
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цілком реально, орки і малороси ще кілька днів будуть під столами і в салатах валятися

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шоб пьяный орк да не "ввалил по украм"..... не верю....

А вот бы атаку провести и отвоевать пару км., а потом сказать "а это они сами померли" - Хомчак не хотел бы?
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Хомчак може тільки в зворотньому напрямку швидку операцію по відводу провести.....досвід вже має
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відбивати атаку НАТО хіба що... як Рашка з Вейншорією
писало шо його телефон був 2 дні в Горлівці, тоді. може він скаже що "йоготамнєт", а просто телефон вкрали, в бою звісно.
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То винторогий скот в лугандонии просто еще не протрезвел...
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Ещё "ополченцы" не опохмелились...
Щас зальют за воротник для храбрости и почнется.
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Сепари ще не очуняли після вчорашнього.
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Юрий Бирюков 17 mins .
Какая разница... Блин, а я уже слышал именно эту фразу и именно эти слова - какая разница.

Летом 2014 года, в момент Изваринского окружения 79-й бригады. Тогда какие-то мамы десантников раздобыли мой мобильный и просили их отвезти в район Амвросиевки, они собирались обмотаться белыми тряпками и на коленях просить русских отпустить николаевскую десантуру... фраза про "на коленях" и "обмотаться белыми тряпками" - дословное цитирование, выжгло в памяти в мельчайших подробностях.
Они вот так и сказали: ну какая разница, какой флаг будет висеть - сине-желтый или бело-сине-красный, ну какая разница?!

Помню, я тогда их страшно обматерил. Какие-то совсем черные такие слова говорил. И бросил трубку. Стыдно не было. И сейчас тоже не стыдно.
Хотя вот теперь это оказалось государственной политикой. Действительно, ну какая разница?
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Дырку от бублика они получат, а не Украину. Причём обое.
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Я поздравляю воинов на Ширлане с новосельем!!
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Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi



У перші хвилини нового року важко поранений український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте. Який сенс було розводити? Президент лейтенанта привітав президента снайпера...
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нет обстрелов. да как они посмели? зрада! капитуляцыя!
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1.01.2020 г.
По подтвержденной информации , в рамках проведения оперативно-штабного учения "Казино", на территорию республики Беларусь перебрасываются cводные оперативно-тактические группы участников учений состоящие в основном из в\с подразделений ВС РФ.
Центр специального назначения ФСБ (*в\ч 35690 )
25-о отдельного полка специального назначения, Ставрополь
346-й отдельная бригада специального назначения , Прохладный, КБР
17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" , Минеральные Воды
10-й отдельная бригады специального назначения ГРУ, Краснодарский край
Общее количество тактических групп и личного состава нам неизвестно.
Зафиксированные нами группы находятся в следующих населенных пунктах республики Беларусь: Дзяржынск, Смалявічы, Лагойск, Пекалін
Общее количество л\с зафиксированных групп - около 100 человек🤔🤔🤔.
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Всех с Новым Годом. Только не могу понять тут что не рады, что в на фронте не стреляют?
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Ми були б раді, якби кацапи звалили в свої мокшанські болота і ніякого фронту взагалі б не було, ну а по факту - кацапня та сепарня теж новий рік відзначають, ще не протверезіли.
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