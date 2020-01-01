 Від початку доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сьогодні, 1 січня, від початку доби станом на 12.00, за наявною інформацією, обстрілів позицій наших захисників на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини мужньо і пильно перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

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