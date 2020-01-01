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 Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС

Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Львівщини.

31 грудня впродовж дня, рятувальники надали допомогу шістьом туристам-лижникам, які травмувалися під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори де служба медицини надала їм професійну медичну допомогу.

Того ж дня о 18:43 на номер 101 надійшов дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул с. Коростів Сокальського району заблукала. На пошуки було відправлено Славську пошуково-рятувальну групу в кількості 6 рятувальників, і незабаром туристів було знайдено, медичної допомоги вони не потребували. Було залучено снігохід і 2 повнопривідні рятувальні автомобілі Mitsubishi L-200.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168110
 
   
 Топ коментарі
 
Три перших турбуються про:
1. зовнішню політику
2. внутрішню політику
3. етику у зовнішній та внутрішній політиці країни.
Це моя країна і я люблю тебе. З Новим роком!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7



Больше всего русские убивают друг друга 1-го января - в день рождения Степана Андреевича Бандеры.

Спасатели помогли 11 туристам в горах на Львовщине, которые заблудились и травмировались, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2143
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Едет такой "турист" с бутылкой шампаря в руках и..... падает.... и вот, уже стал россиянином Спасатели помогли 11 туристам в горах на Львовщине, которые заблудились и травмировались, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7873
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Все правильно, тільки замість шампаря водам чи бояришнік.
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ви не зрозумів - кацап, тобто турист падає на пляшку.... та стає кацапом Спасатели помогли 11 туристам в горах на Львовщине, которые заблудились и травмировались, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9136
а там тільки шампанське(пляшки) в пачьотє))
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В смысле? Жмуром? Как рюзьке мрази на бамбасе???
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не, едет пьяный "турист" и падает на бутылку...
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Три перших турбуються про:
1. зовнішню політику
2. внутрішню політику
3. етику у зовнішній та внутрішній політиці країни.
Це моя країна і я люблю тебе. З Новим роком!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7



Больше всего русские убивают друг друга 1-го января - в день рождения Степана Андреевича Бандеры.

Спасатели помогли 11 туристам в горах на Львовщине, которые заблудились и травмировались, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2143
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Треба їм календар поміняти, що б 1-є январЙА було по цілому місяцю... Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС - Цензор.НЕТ 933
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То ли еще будет,еще и настоящего снега небыло.
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Спрашується, якого хрена в таку погоду та ще й під новий рік туди пертися? ... Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6405
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Пити менше треба! Навігатор в такому випадку працює вірно. ))))))))))))))))))))))) Рятувальники допомогли 11 туристам у горах на Львівщині, які заблукали і травмувалися, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2623
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шо за турізди ? звідки ? може то кацапи ? то і шукати їх було не варто.
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