 Закон про викривачів корупції набрав сили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб і осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, нормує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за наклеп про нібито вчинення корупційних дій.

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