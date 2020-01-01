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 Політика України
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Все про:закон (804) корупція (2027)

 Закон про викривачів корупції набрав сили

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 р набрав сили з 1 січня 2020 р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб і осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, нормує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за наклеп про нібито вчинення корупційних дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168108
 
   
 Топ коментарі
 
Облічаю. Зелене жульє вкрало з бюджету 52 мільярда.
Прошу зареєструвать провадження і видать мені 10% вкраденого.
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Покажись терміново психіатру. Вже зелені грабують, а ти все Петя та й Петя.
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Про то, что ты такая гражданка Украины, как серый волк- овца.
ваша мониканелох- враг Украины, он даже не скрывает это уже, говорит в открытую и это он, вам конченные зеленожлопые рассказывает сказки, сказки о том, что поборит коррупцию (ага, путем таким- возглавит ее) , про зарплаты в 4000 баксов, сказки про низкие квартплаты (ждем-ждем, аж рыдаем), про то что бубочка не спит, а видит страну счастливой. Да-да, и икра не лезет в глотку и коньяк не льется в рот бубочке! Впервые за всю историю Украины, выходит какая то гнусавая тварь поздравлять с новым годом , без флага Украины, без гимна Украины, но постоянно напоминая что он президент страны, рассказывает , что все равно, кто вы такой- или беркутовец , убивающий Майдановцев или Майдановец гибнущий за свободу страны, все равно кто вы- воин АТО или падаль, которая убивает защитников нашей страны, все равно под каким памятником стоять- сталину или гитлеру, ну ведь правда, все равно вам тупорылые зеленодрысные? У вас вместо мозгов уже давно зеленое дерьмо, это вам все равно в какую церковь ходить, а НАСТОЯЩИМИ Украинцам не все равно, мы вернули свою церковь! Это вам падали зеленожопые нужно жрать и срать, и хорошо бы , чтобы все активистов посадили, а то они вам постоянно давали понять- что вы ничтожества в этой жизни, ничего не сделавшие для страны, а только предавшие ее за обещания куска колбасы. Генетичесике рабы. поэтому ты- гнида под немецким флагом не точно не имеешь права голоса- ты НИКТО, продавшая страну кремлексокму клоуну, а тем более ты не украинка!
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Конец Порошенко, 73% теперь предъявят доказательства, им больше незачем таиться...
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закон то есть , а садить кто будет , суды то отказываются
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скоро в календаре появится новый выходной - "день обличителя коррупции" )
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Кретини, кретини, кретини... Скільки ще вас доведеться чути?
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у меня есть заява на президента за офшоры,на депутатов слуг за зарплаты-доплаты в конвертах,на кабмин-50 миллиардов минус бюджета,на нафтогаз за минус 12 миллиардов,за лоббирование интересов олигархов,на Офис президента за тайные встречи с алигархами
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А кто будет защищать заявителя?Корумпированая пол ой ментура где за сотню другую продадут и родную мать.
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P.S.Выходит чтоб обеспечить безопасность заявителя его придется упрятать в тюрьму чтоб никто к нему не добрался.А так как у нас судебные разбирательства проходят годами то заявителю как минимум 5 лет придется прятаться в тюрьме пока,как показывает практика,корупционера не оправдают и не востановят на должности с оплатой зарплаты и морального ущерба.
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Ну ось він кінець епохи бідності, зебіли облєчайтє, головне щоб самі не сіли за облєчєніє Закон про викривачів корупції набрав сили - Цензор.НЕТ 4452
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суды завалят доносами,бо в Украине жаба такая здоровенная,что жить не дает,конкуренты будут жрать друг друга,какая тут нах будет экономика-все на судебных заседаниях,судьям оно конешно при нынешнем уровне соблюдения законности одни бонусы
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Цікаво буде спостерігати, коли норми цього закону будуть діяти проти "зелених", бо там корупціонерів вже до біса за якихось півроку.
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