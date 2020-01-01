 Закон про викривачів корупції набрав сили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб і осіб, прирівняних до них.
Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, нормує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за наклеп про нібито вчинення корупційних дій.
ваша мониканелох- враг Украины, он даже не скрывает это уже, говорит в открытую и это он, вам конченные зеленожлопые рассказывает сказки, сказки о том, что поборит коррупцию (ага, путем таким- возглавит ее) , про зарплаты в 4000 баксов, сказки про низкие квартплаты (ждем-ждем, аж рыдаем), про то что бубочка не спит, а видит страну счастливой. Да-да, и икра не лезет в глотку и коньяк не льется в рот бубочке! Впервые за всю историю Украины, выходит какая то гнусавая тварь поздравлять с новым годом , без флага Украины, без гимна Украины, но постоянно напоминая что он президент страны, рассказывает , что все равно, кто вы такой- или беркутовец , убивающий Майдановцев или Майдановец гибнущий за свободу страны, все равно кто вы- воин АТО или падаль, которая убивает защитников нашей страны, все равно под каким памятником стоять- сталину или гитлеру, ну ведь правда, все равно вам тупорылые зеленодрысные? У вас вместо мозгов уже давно зеленое дерьмо, это вам все равно в какую церковь ходить, а НАСТОЯЩИМИ Украинцам не все равно, мы вернули свою церковь! Это вам падали зеленожопые нужно жрать и срать, и хорошо бы , чтобы все активистов посадили, а то они вам постоянно давали понять- что вы ничтожества в этой жизни, ничего не сделавшие для страны, а только предавшие ее за обещания куска колбасы. Генетичесике рабы. поэтому ты- гнида под немецким флагом не точно не имеешь права голоса- ты НИКТО, продавшая страну кремлексокму клоуну, а тем более ты не украинка!
Не важливо від кого твої діти @ZelenskyyUa, головне щоб вони улибалісь